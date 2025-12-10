Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και για τον λόγο αυτόν μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.

Η σχετική τροπολογία της κυβέρνησης που καταργεί την προσωπική διαφορά, καθώς από το 2026 θα δίδονται αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν την έχουν μηδενίσει, κατατέθηκε στη Βουλή με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών.

Για το 2026 οι 671.586 συνταξιούχοι που δεν έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά. Από 1ης/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1 Οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025 δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος έχει μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2025, θα λάβει ολόκληρη την αύξηση 2,4% για το 2026. Αν παίρνει 1.000 ευρώ, θα έχει αύξηση κατά 24 ευρώ στην τσέπη με μηδενική προσωπική διαφορά.

2 Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026, δηλαδή αύξηση 30 ευρώ με προσωπική διαφορά 8 ευρώ για παράδειγμα, θα πάρουν την αύξηση που απομένει, μείον το ποσό που θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα πάρουν από το 50% ως 95% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 8 ευρώ και αύξηση 30 ευρώ, θα πάρει καθαρή αύξηση 22 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 73% της αύξησης.

3 Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026 θα λάβουν οπωσδήποτε το 50% της αύξησης και το υπολειπόμενο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 15 ευρώ και τα άλλα 15 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά η οποία θα μειωθεί στα 85 ευρώ.

4 Από 1ης/1/2027, δεν θα γίνεται κανένας συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς. Η αύξηση θα υπολογίζεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, θα καταβάλλεται στο 100% και οι συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και την υπόλοιπη προσωπική διαφορά ως ένα ξεχωριστό ποσό, που θα μένει σταθερό για πάντα και που πιθανώς να ονομαστεί ως ειδική συνταξιοδοτική παροχή.

Ο μηχανισμός για τους συμψηφισμούς

Η αύξηση για το 2026 θα υπολογιστεί ολόκληρη, δηλαδή κατά 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά το ήμισυ της αύξησης.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος που παίρνει 1.100 ευρώ, από τα οποία τα 1.000 ευρώ σύνταξη και τα 100 ευρώ προσωπική διαφορά, θα πάρει 2,4% αύξηση στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη και το τελικό ποσό θα είναι 1.024 ευρώ. Ταυτόχρονα, από την προσωπική διαφορά θα αφαιρεθούν 12 ευρώ (η μισή αύξηση) και θα μείνει με υπόλοιπο 88 ευρώ. Στο σύνολο από σύνταξη και προσωπική διαφορά θα παίρνει 1.112 ευρώ αντί 1.100 που έχει τώρα. Ο συνταξιούχος θα πάρει λοιπόν στην τσέπη το 50% της αρχικής αύξησης, δηλαδή 12 ευρώ. Το 2027, η αύξηση θα πάει ολόκληρη στα 1.024 ευρώ, οπότε και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.049 ευρώ. Η προσωπική διαφορά δεν θα μειωθεί, αλλά θα μείνει παγωμένη στα 88 ευρώ και στο σύνολο ο συνταξιούχος θα παίρνει 1.137 ευρώ (1.049+88=1.137) .

* Συνταξιούχος που παίρνει 1.500 ευρώ, από τα οποία τα 1.490 ευρώ σύνταξη και τα 10 ευρώ προσωπική διαφορά, θα πάρει 2,4% αύξηση, ήτοι 35,76 ευρώ, στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, και το τελικό ποσό θα είναι 1.525,76 ευρώ. Επειδή η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από τη μισή αύξηση, τα 10 ευρώ της αύξησης θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και ο συνταξιούχος αντί για 1.525,76 ευρώ θα πάρει 1.515,76 ευρώ, με καθαρή αύξηση κατά 25,76 ευρώ. Το 2027, η αύξηση θα πάει ολόκληρη στα 1.515,76 ευρώ.

Μηδενίζουν από το 2026 οι 55.000 συνταξιούχοι

Από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πάνω από τη μισή αύξηση θα πάρουν περίπου 55.000 γιατί το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς είναι κάτω από τα 10 ευρώ και θα μηδενιστεί από την αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι οι 55.000 συνταξιούχοι θα πάρουν πάνω από τη μισή αύξηση και αρκετοί (με προσωπική διαφορά κάτω από 5 ευρώ) θα φτάσουν να πάρουν μέχρι και το 95% της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ θα πάρει 21 ευρώ στην τσέπη, ποσό που ισοδυναμεί με το 84% της συνολικής αύξησης.

Οι συντάξεις με προσωπική διαφορά μετά τις αυξήσεις για το 2026 και το 2027

Σύνταξη 31/12/2025 Προσωπική διαφορά Σύνολο Αύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026 Σύνταξη με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1) Σύνολο 2026 Καθαρή αύξηση 2026 Αύξηση 2027 (εκτίμηση για 2,4%) Σύνταξη με αύξηση για 2027 και π. διαφορά (2) Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 20 έτη ασφάλισης 654 € 100 € 754 € 16 € 670 € 93 € 762 € 8 € 16 € 778 € 440 € 36 € 475 € 11 € 450 € 31 € 481 € 5 € 11 € 492 € 463 € 32 € 495 € 11 € 474 € 26 € 500 € 6 € 11 € 512 € 446 € 277 € 723 € 11 € 457 € 272 € 729 € 5 € 11 € 740 € 586 € 151 € 737 € 14 € 600 € 144 € 744 € 7 € 14 € 758 € 571 € 95 € 666 € 14 € 585 € 88 € 672 € 7 € 14 € 686 € 604 € 104 € 708 € 14 € 618 € 97 € 715 € 7 € 15 € 730 € 566 € 59 € 626 € 14 € 580 € 53 € 633 € 7 € 14 € 646 € 795 € 155 € 950 € 19 € 814 € 145 € 960 € 10 € 20 € 979 € 676 € 172 € 848 € 16 € 692 € 164 € 857 € 8 € 17 € 873 € Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 25 έτη ασφάλισης 778 € 90 € 868 € 19 € 797 € 80 € 877 € 9 € 19 € 896 € 715 € 40 € 756 € 17 € 732 € 32 € 764 € 9 € 18 € 782 € 1.055 € 29 € 1.085 € 25 € 1.081 € 17 € 1.098 € 13 € 26 € 1.123 € 898 € 122 € 1.020 € 22 € 919 € 111 € 1.030 € 11 € 22 € 1.053 € 818 € 126 € 944 € 20 € 838 € 116 € 954 € 10 € 20 € 974 € 811 € 112 € 923 € 19 € 830 € 102 € 932 € 10 € 20 € 952 € 768 € 107 € 875 € 18 € 787 € 98 € 885 € 9 € 19 € 904 € 730 € 229 € 960 € 18 € 748 € 220 € 968 € 9 € 18 € 986 € 920 € 195 € 1.116 € 22 € 942 € 184 € 1.127 € 11 € 23 € 1.149 € 659 € 187 € 846 € 16 € 675 € 179 € 854 € 8 € 16 € 870 € Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 31 έτη ασφάλισης 947 € 171 € 1.118 € 23 € 969 € 160 € 1.129 € 11 € 23 € 1.152 € 1.057 € 44 € 1.101 € 25 € 1.083 € 31 € 1.114 € 13 € 26 € 1.140 € 1.087 € 49 € 1.137 € 26 € 1.113 € 36 € 1.150 € 13 € 27 € 1.176 € 1.107 € 113 € 1.220 € 27 € 1.134 € 99 € 1.233 € 13 € 27 € 1.260 € 1.258 € 123 € 1.381 € 30 € 1.288 € 108 € 1.396 € 15 € 31 € 1.427 € 943 € 275 € 1.218 € 23 € 966 € 263 € 1.229 € 11 € 23 € 1.253 € 995 € 162 € 1.157 € 24 € 1.019 € 150 € 1.169 € 12 € 24 € 1.194 € 1.147 € 61 € 1.208 € 28 € 1.174 € 47 € 1.221 € 14 € 28 € 1.249 € 940 € 288 € 1.228 € 23 € 962 € 277 € 1.239 € 11 € 23 € 1.262 € 1.179 € 195 € 1.374 € 28 € 1.208 € 181 € 1.388 € 14 € 29 € 1.417 € Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης 1.156 € 103 € 1.259 € 28 € 1.184 € 89 € 1.273 € 14 € 28 € 1.301 € 1.189 € 46 € 1.235 € 29 € 1.218 € 32 € 1.250 € 14 € 29 € 1.279 € 1.111 € 43 € 1.154 € 27 € 1.138 € 30 € 1.168 € 13 € 27 € 1.195 € 1.366 € 142 € 1.508 € 33 € 1.399 € 125 € 1.524 € 16 € 34 € 1.558 € 1.509 € 102 € 1.611 € 36 € 1.545 € 84 € 1.629 € 18 € 37 € 1.666 € 1.190 € 192 € 1.382 € 29 € 1.218 € 178 € 1.396 € 14 € 29 € 1.425 € 1.248 € 114 € 1.362 € 30 € 1.278 € 99 € 1.377 € 15 € 31 € 1.408 € 1.065 € 149 € 1.214 € 26 € 1.091 € 136 € 1.227 € 13 € 26 € 1.253 € 1.350 € 93 € 1.443 € 32 € 1.382 € 77 € 1.459 € 16 € 33 € 1.493 € 1.285 € 91 € 1.376 € 31 € 1.315 € 76 € 1.391 € 15 € 32 € 1.423 € Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης 1.435 € 71 € 1.506 € 34 € 1.469 € 54 € 1.523 € 17 € 35 € 1.559 € 1.040 € 141 € 1.181 € 25 € 1.064 € 129 € 1.193 € 12 € 26 € 1.219 € 1.125 € 255 € 1.380 € 27 € 1.152 € 241 € 1.393 € 13 € 28 € 1.421 € 1.007 € 294 € 1.301 € 24 € 1.031 € 281 € 1.313 € 12 € 25 € 1.338 € 1.293 € 82 € 1.375 € 31 € 1.324 € 66 € 1.390 € 16 € 32 € 1.422 € 1.051 € 47 € 1.097 € 25 € 1.076 € 34 € 1.110 € 13 € 26 € 1.136 € 1.315 € 152 € 1.467 € 32 € 1.347 € 136 € 1.483 € 16 € 32 € 1.515 € 1.611 € 137 € 1.748 € 39 € 1.649 € 118 € 1.767 € 19 € 40 € 1.807 € 1.465 € 118 € 1.583 € 35 € 1.500 € 100 € 1.600 € 18 € 36 € 1.636 € 1.428 € 113 € 1.541 € 34 € 1.462 € 96 € 1.558 € 17 € 35 € 1.594 € Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 42 έτη ασφάλισης 1.621 € 88 € 1.709 € 39 € 1.660 € 69 € 1.728 € 19 € 40 € 1.768 € 1.149 € 95 € 1.244 € 28 € 1.176 € 81 € 1.257 € 14 € 28 € 1.286 € 833 € 95 € 929 € 20 € 853 € 85 € 939 € 10 € 20 € 959 € 1.209 € 358 € 1.567 € 29 € 1.238 € 343 € 1.581 € 15 € 30 € 1.611 € 1.366 € 9 € 1.374 € 33 € 1.398 € 24 € 1.422 € 48 € 34 € 1.456 € 1.023 € 303 € 1.325 € 25 € 1.047 € 290 € 1.337 € 12 € 25 € 1.363 € 1.184 € 75 € 1.258 € 28 € 1.212 € 61 € 1.273 € 14 € 29 € 1.302 € 1.072 € 38 € 1.110 € 26 € 1.098 € 25 € 1.123 € 13 € 26 € 1.149 € 1.312 € 170 € 1.481 € 31 € 1.343 € 154 € 1.497 € 16 € 32 € 1.529 € 1.662 € 139 € 1.801 € 40 € 1.701 € 119 € 1.821 € 20 € 41 € 1.861 €

(1) Η προσωπική διαφορά μειώνεται με το μισό ποσό της αύξησης.

(2) Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται καθόλου με την αύξηση.

(*) Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»