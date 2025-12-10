Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και για τον λόγο αυτόν μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.

Η σχετική τροπολογία της κυβέρνησης που καταργεί την προσωπική διαφορά, καθώς από το 2026 θα δίδονται αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν την έχουν μηδενίσει, κατατέθηκε στη Βουλή με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών.

Για το 2026 οι 671.586 συνταξιούχοι που δεν έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά. Από 1ης/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1 Οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025 δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος έχει μηδενίσει την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2025, θα λάβει ολόκληρη την αύξηση 2,4% για το 2026. Αν παίρνει 1.000 ευρώ, θα έχει αύξηση κατά 24 ευρώ στην τσέπη με μηδενική προσωπική διαφορά.

2 Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026, δηλαδή αύξηση 30 ευρώ με προσωπική διαφορά 8 ευρώ για παράδειγμα, θα πάρουν την αύξηση που απομένει, μείον το ποσό που θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα πάρουν από το 50% ως 95% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 8 ευρώ και αύξηση 30 ευρώ, θα πάρει καθαρή αύξηση 22 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 73% της αύξησης.

3 Οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 θα έχουν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης για το 2026 θα λάβουν οπωσδήποτε το 50% της αύξησης και το υπολειπόμενο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ θα πάρει τη μισή αύξηση, δηλαδή 15 ευρώ και τα άλλα 15 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά η οποία θα μειωθεί στα 85 ευρώ.

4 Από 1ης/1/2027, δεν θα γίνεται κανένας συμψηφισμός αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς. Η αύξηση θα υπολογίζεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, θα καταβάλλεται στο 100% και οι συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν και την υπόλοιπη προσωπική διαφορά ως ένα ξεχωριστό ποσό, που θα μένει σταθερό για πάντα και που πιθανώς να ονομαστεί ως ειδική συνταξιοδοτική παροχή.

Ο μηχανισμός για τους συμψηφισμούς

Η αύξηση για το 2026 θα υπολογιστεί ολόκληρη, δηλαδή κατά 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά το ήμισυ της αύξησης.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος που παίρνει 1.100 ευρώ, από τα οποία τα 1.000 ευρώ σύνταξη και τα 100 ευρώ προσωπική διαφορά, θα πάρει 2,4% αύξηση στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη και το τελικό ποσό θα είναι 1.024 ευρώ. Ταυτόχρονα, από την προσωπική διαφορά θα αφαιρεθούν 12 ευρώ (η μισή αύξηση) και θα μείνει με υπόλοιπο 88 ευρώ. Στο σύνολο από σύνταξη και προσωπική διαφορά θα παίρνει 1.112 ευρώ αντί 1.100 που έχει τώρα. Ο συνταξιούχος θα πάρει λοιπόν στην τσέπη το 50% της αρχικής αύξησης, δηλαδή 12 ευρώ. Το 2027, η αύξηση θα πάει ολόκληρη στα 1.024 ευρώ, οπότε και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.049 ευρώ. Η προσωπική διαφορά δεν θα μειωθεί, αλλά θα μείνει παγωμένη στα 88 ευρώ και στο σύνολο ο συνταξιούχος θα παίρνει 1.137 ευρώ (1.049+88=1.137) .

* Συνταξιούχος που παίρνει 1.500 ευρώ, από τα οποία τα 1.490 ευρώ σύνταξη και τα 10 ευρώ προσωπική διαφορά, θα πάρει 2,4% αύξηση, ήτοι 35,76 ευρώ, στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη, και το τελικό ποσό θα είναι 1.525,76 ευρώ. Επειδή η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από τη μισή αύξηση, τα 10 ευρώ της αύξησης θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και ο συνταξιούχος αντί για 1.525,76 ευρώ θα πάρει 1.515,76 ευρώ, με καθαρή αύξηση κατά 25,76 ευρώ. Το 2027, η αύξηση θα πάει ολόκληρη στα 1.515,76 ευρώ.

Μηδενίζουν από το 2026 οι 55.000 συνταξιούχοι

Από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πάνω από τη μισή αύξηση θα πάρουν περίπου 55.000 γιατί το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς είναι κάτω από τα 10 ευρώ και θα μηδενιστεί από την αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι οι 55.000 συνταξιούχοι θα πάρουν πάνω από τη μισή αύξηση και αρκετοί (με προσωπική διαφορά κάτω από 5 ευρώ) θα φτάσουν να πάρουν μέχρι και το 95% της αύξησης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ θα πάρει 21 ευρώ στην τσέπη, ποσό που ισοδυναμεί με το 84% της συνολικής αύξησης.

Οι συντάξεις με προσωπική διαφορά μετά τις αυξήσεις για το 2026 και το 2027

Σύνταξη 31/12/2025Προσωπική διαφοράΣύνολοΑύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026Σύνταξη με αύξηση 2,4%Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1)Σύνολο 2026Καθαρή αύξηση 2026Αύξηση 2027 (εκτίμηση για 2,4%)Σύνταξη με αύξηση για 2027 και π. διαφορά (2)
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 20 έτη ασφάλισης
654 €100 €754 €16 €670 €93 €762 €8 €16 €778 €
440 €36 €475 €11 €450 €31 €481 €5 €11 €492 €
463 €32 €495 €11 €474 €26 €500 €6 €11 €512 €
446 €277 €723 €11 €457 €272 €729 €5 €11 €740 €
586 €151 €737 €14 €600 €144 €744 €7 €14 €758 €
571 €95 €666 €14 €585 €88 €672 €7 €14 €686 €
604 €104 €708 €14 €618 €97 €715 €7 €15 €730 €
566 €59 €626 €14 €580 €53 €633 €7 €14 €646 €
795 €155 €950 €19 €814 €145 €960 €10 €20 €979 €
676 €172 €848 €16 €692 €164 €857 €8 €17 €873 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 25 έτη ασφάλισης
778 €90 €868 €19 €797 €80 €877 €9 €19 €896 €
715 €40 €756 €17 €732 €32 €764 €9 €18 €782 €
1.055 €29 €1.085 €25 €1.081 €17 €1.098 €13 €26 €1.123 €
898 €122 €1.020 €22 €919 €111 €1.030 €11 €22 €1.053 €
818 €126 €944 €20 €838 €116 €954 €10 €20 €974 €
811 €112 €923 €19 €830 €102 €932 €10 €20 €952 €
768 €107 €875 €18 €787 €98 €885 €9 €19 €904 €
730 €229 €960 €18 €748 €220 €968 €9 €18 €986 €
920 €195 €1.116 €22 €942 €184 €1.127 €11 €23 €1.149 €
659 €187 €846 €16 €675 €179 €854 €8 €16 €870 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 31 έτη ασφάλισης
947 €171 €1.118 €23 €969 €160 €1.129 €11 €23 €1.152 €
1.057 €44 €1.101 €25 €1.083 €31 €1.114 €13 €26 €1.140 €
1.087 €49 €1.137 €26 €1.113 €36 €1.150 €13 €27 €1.176 €
1.107 €113 €1.220 €27 €1.134 €99 €1.233 €13 €27 €1.260 €
1.258 €123 €1.381 €30 €1.288 €108 €1.396 €15 €31 €1.427 €
943 €275 €1.218 €23 €966 €263 €1.229 €11 €23 €1.253 €
995 €162 €1.157 €24 €1.019 €150 €1.169 €12 €24 €1.194 €
1.147 €61 €1.208 €28 €1.174 €47 €1.221 €14 €28 €1.249 €
940 €288 €1.228 €23 €962 €277 €1.239 €11 €23 €1.262 €
1.179 €195 €1.374 €28 €1.208 €181 €1.388 €14 €29 €1.417 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης
1.156 €103 €1.259 €28 €1.184 €89 €1.273 €14 €28 €1.301 €
1.189 €46 €1.235 €29 €1.218 €32 €1.250 €14 €29 €1.279 €
1.111 €43 €1.154 €27 €1.138 €30 €1.168 €13 €27 €1.195 €
1.366 €142 €1.508 €33 €1.399 €125 €1.524 €16 €34 €1.558 €
1.509 €102 €1.611 €36 €1.545 €84 €1.629 €18 €37 €1.666 €
1.190 €192 €1.382 €29 €1.218 €178 €1.396 €14 €29 €1.425 €
1.248 €114 €1.362 €30 €1.278 €99 €1.377 €15 €31 €1.408 €
1.065 €149 €1.214 €26 €1.091 €136 €1.227 €13 €26 €1.253 €
1.350 €93 €1.443 €32 €1.382 €77 €1.459 €16 €33 €1.493 €
1.285 €91 €1.376 €31 €1.315 €76 €1.391 €15 €32 €1.423 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης
1.435 €71 €1.506 €34 €1.469 €54 €1.523 €17 €35 €1.559 €
1.040 €141 €1.181 €25 €1.064 €129 €1.193 €12 €26 €1.219 €
1.125 €255 €1.380 €27 €1.152 €241 €1.393 €13 €28 €1.421 €
1.007 €294 €1.301 €24 €1.031 €281 €1.313 €12 €25 €1.338 €
1.293 €82 €1.375 €31 €1.324 €66 €1.390 €16 €32 €1.422 €
1.051 €47 €1.097 €25 €1.076 €34 €1.110 €13 €26 €1.136 €
1.315 €152 €1.467 €32 €1.347 €136 €1.483 €16 €32 €1.515 €
1.611 €137 €1.748 €39 €1.649 €118 €1.767 €19 €40 €1.807 €
1.465 €118 €1.583 €35 €1.500 €100 €1.600 €18 €36 €1.636 €
1.428 €113 €1.541 €34 €1.462 €96 €1.558 €17 €35 €1.594 €
Συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 με 42 έτη ασφάλισης
1.621 €88 €1.709 €39 €1.660 €69 €1.728 €19 €40 €1.768 €
1.149 €95 €1.244 €28 €1.176 €81 €1.257 €14 €28 €1.286 €
833 €95 €929 €20 €853 €85 €939 €10 €20 €959 €
1.209 €358 €1.567 €29 €1.238 €343 €1.581 €15 €30 €1.611 €
1.366 €9 €1.374 €33 €1.398 €24 €1.422 €48 €34 €1.456 €
1.023 €303 €1.325 €25 €1.047 €290 €1.337 €12 €25 €1.363 €
1.184 €75 €1.258 €28 €1.212 €61 €1.273 €14 €29 €1.302 €
1.072 €38 €1.110 €26 €1.098 €25 €1.123 €13 €26 €1.149 €
1.312 €170 €1.481 €31 €1.343 €154 €1.497 €16 €32 €1.529 €
1.662 €139 €1.801 €40 €1.701 €119 €1.821 €20 €41 €1.861 €

(1) Η προσωπική διαφορά μειώνεται με το μισό ποσό της αύξησης.

(2) Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται καθόλου με την αύξηση.

(*) Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Σημαντικές καθυστερήσεις

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» λέει ο Τραμπ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος» για εκλογές ο Ζελένσκι σε 60 με 90 μέρες: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογική νίκη-έκπληξη των δημοκρατικών στο Μαϊάμι για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί στο Σέιχ Σου για την αντιμετώπιση της πευκοκάμπιας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη, η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, η Frigoglass και τα πωλητήρια και με τέρμα τα γκάζια η Theon

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

06:48WHAT THE FACT

Μιζούρι: Εμφύτευσε τσιπ στο χέρι του και ξέχασε τον κωδικό - «Είμαι επισήμως κλειδωμένος έξω από το ίδιο μου το σώμα»

06:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πώς θα λειτουργούν

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χιλιάδες ηλεκτρονικά μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια - Σπίτι 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 ευρώ το μήνα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ