Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα
Περνούν απαρατήρητα από τους περισσότερους επιβάτες, όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και τη λειτουργία της πτήσης.
Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο ίσως έχουν προσέξει μικρά τρίγωνα, συνήθως μαύρα ή κόκκινα, τοποθετημένα πάνω από ορισμένα παράθυρα της καμπίνας. Για τους περισσότερους μοιάζουν με ένα αδιάφορο σημάδι, χωρίς προφανή χρησιμότητα. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεκάθαρο πρακτικό σκοπό.
