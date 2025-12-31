Χρυσοχοΐδης: Αντάλλαξε ευχές και έδωσε δώρα στον τροχονόμο στο βαρέλι στη πλατεία Συντάγματος

Τον τροχονόμο του στην περιοχή του Συντάγματος επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός προσέφερε συμβολικά δώρα «στους ανθρώπους που, ακόμη και αυτές τις γιορτινές ημέρες, βρίσκονται στους δρόμους, μακριά από τις οικογένειές τους, για να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Σήμερα, στο Σύνταγμα, προσφέραμε συμβολικά δώρα στους Τροχονόμους που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Πρόκειται για ανθρώπους που, ακόμη και αυτές τις γιορτινές ημέρες, βρίσκονται στους δρόμους, μακριά από τις οικογένειές τους, για να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια.

Ένα μικρό «ευχαριστώ» για το μεγάλο έργο που επιτελούν καθημερινά, με επαγγελματισμό και χαμόγελο.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συνοδευόμενος από τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Εκεί προσέφερε τα εθιμοτυπικά δώρα στον τροχονόμο που εκτελούσε υπηρεσία, τιμώντας μια παράδοση με βαθιές ρίζες στην αθηναϊκή ιστορία.

Η συμβολική αυτή κίνηση, που για δεκαετίες αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ζωής στο κέντρο της πόλης, προσέδωσε εορταστικό χαρακτήρα στην περιοχή και υπενθύμισε την αξία της συνέχειας των εθίμων, λίγες ώρες πριν από την έλευση του νέου έτους.

Πώς προέκυψε το έθιμο

Η καθιέρωση του εθίμου με το «δώρο στον τροχονόμο» ανάγεται στην παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1936 και συνδέεται με μια αυθόρμητη πράξη του βασιλιά Γεωργίου Β’. Όπως προκύπτει από τα ιστορικά αρχεία της τότε Αστυνομίας Πόλεων, ο μονάρχης, κατά τη διάρκεια βόλτας με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, σταμάτησε στην περιοχή της πλατείας Ρηγίλλης.

Εκεί πλησίασε τον αστυφύλακα που ρύθμιζε την κυκλοφορία υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, μέσα στη βροχή και το κρύο, του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του, άφησε στο κουβούκλιό του ένα κιβώτιο με κρασιά και γλυκίσματα. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την απαρχή ενός εθίμου που διατηρήθηκε στον χρόνο και συνδέθηκε με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Αθήνας.

Από εκεί προχώρησε προς τον τροχονόμο της διασταύρωσης Πανεπιστημίου και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όπου επανελήφθη η ίδια σκηνή.​Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως καταλύτης. Οι πολίτες, βλέποντας τη σκηνή, άρχισαν να μιμούνται την πράξη, αφήνοντας τα δικά τους δώρα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για το δύσκολο έργο των τροχονόμων υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.