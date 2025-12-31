Euroleague: Εντυπωσιακό promo του ντέρμπι με Αταμάν και Μπαρτζώκα πάνω σε σκακιέρα

Παναθηναϊκός AKTOR -–Ολυμπιακός. Ένα ντέρμπι που στρέφει πάνω του τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης. Και όχι μόνο. Έτσι η Euroleague δίνει τεράστια σημασία στο ματς, προσπαθώντας να αναδείξει το γιατί αυτό το ματς είναι ξεχωριστό.

Μεταξύ άλλων ετοίμασε ένα video που αφορά τους προπονητές. Έχοντας τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα πάνω σε μια σκακιέρα.

«Δύο από τους κορυφαίους προπονητές, θα δοκιμάσουν τις τακτικές τους ο ένας εναντίον του άλλου στις 2 Ιανουαρίου», αναφέρει η Euroleague.