e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • στις 15 Δεκεμβρίου, κατεβλήθησαν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,
  • από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48LIFESTYLE

Ριφιφί: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια βγάζει νοκ άουτ «Casa de papel» και «Lupin»

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τεράστια η «ψαλίδα» των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε φρούτα και λαχανικά - Ακριβότερα και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι για το 2026 - Οι παγίδες και οι εξαιρέσεις

06:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη - Η ώρα και το κανάλι

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται «βόμβες» Τσίπρα από την Πάτρα: «Επείγον να υπάρξει σοκ εμπιστοσύνης και ριζική, σεισμική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή - Ταυτόχρονα με τις ομιλίες των αρχηγών η νέα παρουσίαση Τσίπρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

06:12ΕΘΝΙΚΑ

Τούρκος αναλυτής κάνει το άσπρο μαύρο και ισχυρίζεται ότι «δεν έχουν διαπράξει ποτέ ούτε μία σφαγή Ελλήνων στην ιστορία»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σήμερα η απόφαση των αγροτών για διάλογο ή κλιμάκωση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με «Ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή – Εντυπωσιακή η αλλαγή του καιρού λίγο πριν τα Χριστούγεννα

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και τα επιδόματα θέσης - Παραδείγματα - Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης - Ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για τα 5,2 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο: Γιατί έγινε αισθητός ο σεισμός σε αρκετές περιοχές

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά μπλόκα: Ποια αιτήματα απορρίπτει το Μαξίμου - Ποια μπορεί να ικανοποιήσει;

06:44SCENARIO

Μετά τον Αλέξη, έρχεται και ο Βαγγέλης…

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

06:12ΕΘΝΙΚΑ

Τούρκος αναλυτής κάνει το άσπρο μαύρο και ισχυρίζεται ότι «δεν έχουν διαπράξει ποτέ ούτε μία σφαγή Ελλήνων στην ιστορία»

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κορίτσι 2 ετών περιπλανιόταν ξυπόλητο στο δάσος στις 3 τα ξημερώματα - Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά

19:06LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ