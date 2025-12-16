e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
- στις 15 Δεκεμβρίου, κατεβλήθησαν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,
- από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου
23:37 ∙ LIFESTYLE