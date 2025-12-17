Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές - Η πρώτη εκτίμηση

Η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές - Η πρώτη εκτίμηση
INTIME NEWS
Ανάρτηση για τον καιρό των Χριστουγέννων έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές». Όπως αναφέρει είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, ωστόσο η επιστημονική πρόγνωση για τον καιρό έχει συγκεκριμένα όρια.

Ο κ. Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του κάνει μία πρώτη τάση-εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με αυτή, ο καιρός από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα θα είναι βροχερός κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη και την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά και βόρεια της χώρας καθώς επίσης και στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ισχυροί ενώ χιόνια αναμένετια να πέσουν στα χιονοδρομικά.

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια της χώρας, ενώ από την Παρασκευή και μέχρι την Πρωτοχρονιά υπάρχει τάση για «πιο κρύες καταστάσεις», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές

Καλημέρα!

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά :

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Υ.Γ : Μέρα με τη μέρα θα γίνομαι πιο σαφής».

