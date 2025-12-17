Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

Ο Ωμέγα εμποδιστής, το βαρομετρικό των υψηλών πιέσεων που «έκλεινε» τον δρόμο στις κακοκαιρίες προς την κεντρική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, υποχωρεί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη τις επόμενες ημέρες, πλησιάζοντας προς τις γιορτές αναμένονται βροχές, αλλά και χιόνια σε πρώτη φάση, σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα.

Ήδη όμως τα πρώτα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Παρνασσό, ενώ προς την Πρωτοχρονιά δεν αποκλείεται να πέσουν και οι πρώτες νιφάδες σε χαμηλότερα υψόμετρα, ευνοώντας τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.

Ο καιρός όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα μετεωρολογικά στοιχεία φαίνεται πως φέτος θα συμβαδίσει με τα Χριστούγεννα, μετά από την τάση που είχε τα τελευταία να κάνουμε «Πασχούγεννα», δηλαδή γιορτές καλοκαιρινές σχεδόν συνθήκες.

Πρόγνωση σήμερα Τετάρτη 17-12

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσει, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πέμπτη 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Παρασκευή 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 20-12-2025

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.