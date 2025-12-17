Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

Το βαρομετρικό υψηλών πιέσεων υποχωρεί και φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ωμέγα εμποδιστής, το βαρομετρικό των υψηλών πιέσεων που «έκλεινε» τον δρόμο στις κακοκαιρίες προς την κεντρική Μεσόγειο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, υποχωρεί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη τις επόμενες ημέρες, πλησιάζοντας προς τις γιορτές αναμένονται βροχές, αλλά και χιόνια σε πρώτη φάση, σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα.

Ήδη όμως τα πρώτα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον Παρνασσό, ενώ προς την Πρωτοχρονιά δεν αποκλείεται να πέσουν και οι πρώτες νιφάδες σε χαμηλότερα υψόμετρα, ευνοώντας τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.

Ο καιρός όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα μετεωρολογικά στοιχεία φαίνεται πως φέτος θα συμβαδίσει με τα Χριστούγεννα, μετά από την τάση που είχε τα τελευταία να κάνουμε «Πασχούγεννα», δηλαδή γιορτές καλοκαιρινές σχεδόν συνθήκες.

Πρόγνωση σήμερα Τετάρτη 17-12

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσει, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πέμπτη 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Παρασκευή 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 20-12-2025

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια

10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 20% στη χρηματοδότηση από το στοίχημα σε ομάδες και σωματεία – Βρούτσης: «Ενισχύουμε στην πράξη τον ελληνικό αθλητισμό»

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη και τον 15χρονο με το κουζινομάχαιρο

10:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» στις αγορές μέσω e-shop: Τριπλάσια αύξηση του τζίρου

10:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο 6 σημείων από Ανδρουλάκη για τους αγρότες: «Αν το παρουσιάζαμε σήμερα θα έκαναν Χριστούγεννα στα σπίτια τους»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

10:00ΥΓΕΙΑ

Αξονική στεφανιογραφία ή stress echo για την αρχική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου;

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνδύασε δύο σπουδές και χτίσε το μέλλον σου με το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Αλέξη - Άφαντος ο γιατρός από τις 7 Δεκεμβρίου

09:47LIFESTYLE

Rolling Stones: Ακυρώνονται τα σχέδια για περιοδεία λόγω αρθρίτιδας του Κιθ Ρίτσαρντς

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Fiat Grande Panda είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα.

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τι ώρα θα αποκλείσουν σήμερα οι αγρότες τα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στην Αυστραλία: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος μακελάρης - Ξεκίνησαν οι κηδείες των 15 θυμάτων

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέρος: Ποινή κάθειρξης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας: Αποσύρονται σταδιακά τα λεωφορεία - Πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ξεκινούν οι κακοκαιρίες - Ο Ωμέγα Εμποδιστής βάζει τέλος στα «Πασχούγεννα»

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Μπέρδεμα με τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών: Τι καταγγέλλουν για τον ΕΛΓΑ – «Μέχρι το μεσημέρι οι καταβολές», λένε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

07:45TRAVEL

Πού ταξίδεψαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί

08:40ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ