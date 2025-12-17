Καιρός – Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχές αναμένονται από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να κάνει λόγο για «ατμοσφαιρική κυκλοφορία χωρίς ρυθμό» σε σημερινή του πρόγνωση.

Στη διάρκεια της Πέμπτης (18/12), η χώρα θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών, τον σχηματισμό τοπικών ομιχλών το πρωί και την επικράτηση ασθενών ανέμων σχεδόν σε όλες τις περιοχές της, όπως σημειώνει. Στις εξαιρέσεις τα Δωδεκάνησα, όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 4 με 5 μποφόρ.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2℃ – 3℃ υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας θα είναι χαμηλές και κατά τόπους θα σημειωθεί παγετός.

Την Παρασκευή (19/12), ο καιρός δεν θα αλλάξει σημαντικά στη χώρα, αλλά το Σάββατο (20/12) προβλέπεται περισσότερη συννεφιά και τις απογευματινές – βραδινές ώρες στην κεντρική και κυρίως στη νότια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Την Κυριακή (21/12), βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

