Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην περιοχή της Κέρκυρας, στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση Αρνιακού

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, η ανομβρία θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχές, που θα συνεχιστούν μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Με «Ωμέγα εμποδιστή» θα πάμε, αναφορικά με τον καιρό, μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο εντυπωσιακή η αλλαγή αναμένεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα και... όχι μόνο!

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μάλιστα προειδοποίησε: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα». Επιβεβαίωσε δε ότι από το Σάββατο θα έχουμε άστατο καιρό και τα Χριστούγεννα με χαμηλές θερμοκρασίες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, όπου στη δυτική Μακεδονία θα είναι πιο πυκνές και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αρχικά τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας και την Ήπειρο και γρήγορη βελτίωση.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τις πρωινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Σήμερα η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

04:30ΕΘΝΙΚΑ

Παρέμβαση της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ για Παλαιστινιακό: «Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος»

04:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Σαντορίνης και Ανάφης

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωρόσημο οικοδόμων: Στις 18 Δεκεμβρίου η καταβολή του σε σχεδόν 90.000 δικαιούχους

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο Ταγίανι προτείνει να εξεταστούν «άλλες λύσεις» από την ΕΕ αντί της χρήσης δεσμευμένων κεφαλαίων της Ρωσίας

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το καθεστώς του Μαδούρο έχει χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση – Διαταγή για πλήρη αποκλεισμό των τάνκερ που κινούνται στη Βενεζουέλα

01:34ΚΑΙΡΟΣ

Σήμα κινδύνου από τη NOAA – Η Αρκτική βίωσε την πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στο Κίεβο – Αναφορές για εκρήξεις

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Βαθμολογία: «Διπλό» 4άδας για Παναθηναϊκό AKTOR - Εκτός 10άδας ο Ολυμπιακός | Highlights

00:42LIFESTYLE

Φάρμα: Νικητής ο Δημήτρης Ζήκος - «Το κάνω για τον πατέρα μου»

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street με φόντο την πορεία της νομισματικής πολιτικής από τη Fed

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Το Ισραήλ «απαιτεί» από τις δυτικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό

23:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Οδηγός IΧ τσακώθηκε με ντελιβερά, τον παρέσυρε και τον γρονθοκόπησε

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99: «Διπλό» στο ΣΕΦ με... βροχή τριπόντων για τους Ισπανούς

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Αυθεντική Κρήτη: Ο δασοφύλακας του φαραγγιού της Σαμαριάς αποκαλύπτει τα μυστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

00:42LIFESTYLE

Φάρμα: Νικητής ο Δημήτρης Ζήκος - «Το κάνω για τον πατέρα μου»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

23:14LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για τη δολοφονία των γονιών του ο γιος τους Νικ

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mανιφέστο» Τσίπρα από Πάτρα: Η «Ιθάκη» πυροβολείται επειδή σκιαγραφεί τη ρότα του αύριο - Κάλεσμα για νέα προοδευτική παράταξη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Υπερψηφίστηκε με 159 «υπέρ» έναντι 136 «κατά»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

21:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR 77-81: «Πράσινο» μάγκικο «διπλό» στην Πόλη!

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ