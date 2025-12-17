Καιρός - Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Ανάρτηση για την πρόγνωση του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται –όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή τη χρονική απόσταση– σε μια μεταβατική φάση, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται αναφορικά με την θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, μικρές μετατοπίσεις του συστήματος αυτού είναι ικανές να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας.

Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός στη χώρα μας θα διατηρείται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου κατά τόπους θα σχηματίζονται ομίχλες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο επικρατούν βόρειοι άνεμοι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα, αλλά με τοπικό παγετό τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει, με αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και νότια με τοπικές βροχές, αρχικά στα νοτιοδυτικά, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας με τους ανέμους να πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στα κεντρικά, νότια και τη νότα νησιωτική χώρα, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες όμως θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα. Στα βορειοδυτικά ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Για τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες μέχρι και τα Χριστούγεννα παραμένουν χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένοντας «προσαρμοσμένες» στο κλίμα των ημερών. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στο πολύ μακρινό ορίζοντα υπάρχει τάση περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας αλλά τα προγνωστικά είναι ακόμη πολύ επισφαλή.

