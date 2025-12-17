Σέιφριντ - Σουίνι: Το δίδυμο που ξεχώρισε στην πρεμιέρα του «The Housemaid»

Η Αμάντα Σέιφριντ και η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας The Housemaid στο Λος Άντζελες, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί. Οι δύο πρωταγωνίστριες πόζαραν μπροστά στους φωτογράφους, συγκεντρώνοντας τα φλας, σε μια βραδιά που συνδύασε κινηματογραφική λάμψη και έντονο ενδιαφέρον για τη νέα παραγωγή.

Η Σέιφριντ και η Σουίνι πρωταγωνιστούν στη μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος της Φρίντα ΜακΦάντεν, με το φιλμ να κινείται στον χώρο του ψυχολογικού θρίλερ.

Σίντνεϊ Σουίνι Getty

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συντελεστές καθώς και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπράντον Σκλέναρ.

Πολ Φιγκ - Αμάντα Σέιφριντ - Σίντνεϊ Σουίνι - Μπράντον Σκλέναρ Getty Images North America

Το κόκκινο χαλί να αποτέλεσε για ακόμη μία φορά σημείο αναφοράς για κομψές εμφανίσεις και στιγμιότυπα που έγιναν viral στα social media - ανάμεσά τους και εκείνα της Σίντνεϊ Σουίνι και της Αμάντα Σέιφριντ.

Αμάντα Σέιφριντ Getty Images North America

Διαβάστε επίσης