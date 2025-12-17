Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

Αύριο Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει επίσημα την πρώτη της φρεγάτα Belh@rra.

Η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων» θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου ολοκληρώθηκε η ναυπήγησή της. Παρόντες από ελληνικής πλευράς αναμένεται να είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανάρτησή της στο Χ η γαλλική εταιρεία Naval Group ανέφερε σχετικά:

Το FDI Kimon επιστρέφει στο Lorient για την τελετή παράδοσής του στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Αύριο στις 14:00 ώρα Ελλάδος προβλέπεται η ύψωση της σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη τύπου FDI (Frigate Defence et Intervention) που παλαιά αποκαλούσαμε «Belh@rra».

Μετά την τελετή που θα γίνει στο κεντρικό ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλιάς, μια ιστορική βάση του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, ο «Κίμων» θα πλεύσει προς τη Βρέστη όπου αναμένεται να γίνουν οι διαδικασίες ένταξης στο πλοίο του πλήρους φόρτου των οπλικών συστημάτων που θα «κουμπώσουν» στην υπερσύγχρονη πλατφόρμα.

Μετά την ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, τα 128 μέλη του πληρώματος της 1ης γαλλικής φρεγάτας FDI θα πραγματοποιήσουν δοκιμές εν όρμω και εν πλω και στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 θα ξεκινήσει το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου αναμένεται να καταπλεύσει περί τα μέσα Ιανουαρίου 2026, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.

Τα 128 μέλη του πληρώματος του «Κίμωνα» έχουν ενσωματωθεί από τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία, βρίσκονται στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν κάνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες «εθισμού» με τα οπλικά, τα επικοινωνιακά συστήματα και τις άλλες ενδιαιτήσεις της υπερσύγχρονης φρεγάτας.

Το δεύτερο πολεμικό πλοίο του ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τους Γάλλους κατασκευαστές αρχές καλοκαιριού του 2026

Τεχνολογία αιχμής και αξιολόγηση στην Ελλάδα

Με την άφιξή της στην Ελλάδα, η φρεγάτα «Κίμων» θα περάσει από αυστηρή επιχειρησιακή αξιολόγηση από το Αρχηγείο Στόλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των στελεχών στα προηγμένα συστήματα του πλοίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα νέας γενιάς.

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Δείτε το πρόσφατο ρεπορτάζ του Newsbomb.gr από τη γέφυρα της νέας φρεγάτας, στο ναυπηγείο της Γαλλίας:

