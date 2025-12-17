Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό

Γάλλοι αγρότες συγκεντρώνονται γύρω από μια φωτιά καθώς μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Urt, στη νοτιοδυτική Γαλλία, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη μαζική σφαγή αγελάδων που διατάχθηκε για να περιοριστεί η εξάπλωση μιας δερματικής νόσου, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις «φουντώνουν» στην Ευρώπη. Εκτός από την Ελλάδα, παρόμοια εικόνα επικρατεί και στη Γαλλία, όπου εδώ και μέρες είναι σε εξέλιξη δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών, που περιλαμβάνουν από ψεκασμούς με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων και περιπολικών, μέχρι «οδοφράγματα» από κοπριά και σανό στους δρόμους.

? FRENCH FARMERS FIGHT BACK ??



From spraying government buildings with ?, to creating roadblocks with hay bales, the farmers are fighting back against their globalist government in a BIG way❗️



All eyes on France ? pic.twitter.com/9HG4f7EB3U — BRITAIN IS BROKEN ?? (@BROKENBRITAIN0) December 16, 2025

Οι εξοργισμένοι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν πληγεί από την λεγόμενη οζώδη δερματίτιδα (LSD).

Η LSD είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που μεταδίδεται κυρίως με τσιμπήματα μυγών. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βλεννογόνοι εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα.

Αν και κυρίως δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και οι αγελάδες δεν μπορούν να πωληθούν.

Η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το πρώτο ξέσπασμα στη Γαλλία σημειώθηκε στις Άλπεις τον Ιούνιο.

Η πολιτική της κυβέρνησης να σφαγιάζει ολόκληρα κοπάδια όπου έχει μολυνθεί έστω και ένα ζώο έχει προσκρούσει στην έντονη αντίθεση δύο από τα τρία κύρια συνδικάτα αγροτών.

Γάλλοι αγρότες συγκεντρώνονται γύρω από μια φωτιά καθώς μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Γαλλία AP/Nicolas Mollo

Η Αγροτική Συνομοσπονδία και η Συνομοσπονδία Paysanne λένε ότι η πολιτική εφαρμόζεται βάναυσα και είναι σε κάθε περίπτωση περιττή, επειδή ένας συνδυασμός επιλεκτικής θανάτωσης και εμβολιασμού θα αρκούσε, αν και οι κτηνίατροι διαφωνούν υποστηρίζοντας πως δεν είναι δυνατή η διαπίστωση αν ένα ζώο είναι υγιές ή ασυμπτωματικό.

Από τον Ιούνιο έχουν σημειωθεί περίπου 110 κρούσματα LSD στη Γαλλία, αρχικά στα ανατολικά, αλλά τώρα αυξανόμενα στα νοτιοδυτικά. Αξιωματούχοι του υπουργείου αποδίδουν την παράνομη μετακίνηση βοοειδών από τις πληγείσες ζώνες. Περίπου 3.000 ζώα έχουν σφαγιαστεί.

Επίσης αρκετοί γαλλικοί γεωργικοί τομείς βρίσκονται σε βαθιά κρίση, από τους αμπελουργούς που έχουν πληγεί από τη μείωση της κατανάλωσης έως τους πτηνοτρόφους που έχουν χτυπηθεί από τη γρίπη των πτηνών.

Η γαλλική κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κίνημα μεταξύ ενός αγροτικού πληθυσμού που αισθάνεται ότι απειλείται αυξανόμενα από την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Μια μεγάλη διαμαρτυρία έχει για προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου Κορυφής με τη συμμετοχή να εκτιμάται σε περίπου 10.000.

Υπάρχει επίσης ευρεία αντίθεση στην επικείμενη υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία οι αγρότες φοβούνται ότι θα ανοίξει τη Γαλλία σε πιο φθηνές εισαγωγές τροφίμων, πολλά από τα οποία παράγονται υπό χαλαρότερους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς περιορισμούς.

Prefectures in France are full of manure. Farmers aren't joking. French farmers protest EU-imposed Mercosur trade deals. pic.twitter.com/FOkn3y0C86 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 15, 2025

Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, η οποία περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, συνήφθη πριν από ένα χρόνο, αλλά εκκρεμεί ακόμη η επικύρωσή της. Στόχος της είναι να διευρύνει την πρόσβαση στις υπερπόντιες αγορές για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς που αγωνίζονται με τους δασμούς που επέβαλαν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Ωστόσο, η συμφωνία έχει αντιμετωπίσει έντονη αντίθεση από τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ανησυχούν ότι μια πλημμύρα φθηνών γεωργικών εισαγωγών που παράγονται σύμφωνα με τα πιο χαλαρά περιβαλλοντικά και γεωργικά πρότυπα ορισμένων χωρών της Νότιας Αμερικής θα τους ασκήσει υπερβολική πίεση.

Η εξασφάλιση μιας επίλυσης αυτού του ζητήματος θεωρείται από ορισμένους ως μια δοκιμασία για την ικανότητα της Ευρώπης να ενεργεί ως ενιαίο μπλοκ, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους ηγέτες της ΕΕ για «αδυναμία» και προειδοποίησε για «πολιτισμική διαγραφή» σε ολόκληρο το μπλοκ.

Η Γαλλία έχει θέσει τρεις όρους για την έγκριση της συμφωνίας: μηχανισμούς διασφάλισης που επιτρέπουν τη διακοπή των εισαγωγών σε περιπτώσεις ντάμπινγκ, «ρήτρες-αντικείμενα» που απαιτούν από τα προϊόντα της Mercosur να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα και αυστηρότερους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Αλλά αν οι όροι της Γαλλίας δεν τηρηθούν, θα μπορούσε να προσπαθήσει να μπλοκάρει εντελώς τη συμφωνία.

French farmers have escalated their protests… literally, by dumping piles of manure on police vehicles and govt buildings in a furious rejection of EU policies that they say are killing their livelihoods. French farmers protest over compulsory cattle culls amid disease outbreak… pic.twitter.com/KKBzZYp4AH — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 13, 2025

Πώς θα μπορούσε να μπλοκαριστεί η συμφωνία;

Με την καταψήφισή της.

Η Δανία, η οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα όπως έχει προγραμματιστεί.

Εάν η Δανία αψηφήσει τις διαφωνούσες χώρες, η συμφωνία θα μπορούσε να απορριφθεί. Μια μειοψηφία που θα μπορούσε να αντιταχθεί απαιτεί την υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ. Η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Αυστρία έχουν αντιταχθεί ανοιχτά στη συμφωνία της Mercosur.

Μαζί με τη Γαλλία, αυτή η ομάδα χωρών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ – αρκετό για να σχηματίσει ένα μειονοτικό μπλοκ.

Η Ολλανδία δεν έχει ακόμη δηλώσει τη θέση της.