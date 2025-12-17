Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό

Στις Βρυξέλλες αύριο Πέμπτη, περίπου 10.000 αγρότες για τη Σύνοδο Κορυφής όπου θα τεθεί η συμφωνία Mercosur

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό

Γάλλοι αγρότες συγκεντρώνονται γύρω από μια φωτιά καθώς μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Urt, στη νοτιοδυτική Γαλλία, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη μαζική σφαγή αγελάδων που διατάχθηκε για να περιοριστεί η εξάπλωση μιας δερματικής νόσου, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

AP/Nicolas Mollo
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις «φουντώνουν» στην Ευρώπη. Εκτός από την Ελλάδα, παρόμοια εικόνα επικρατεί και στη Γαλλία, όπου εδώ και μέρες είναι σε εξέλιξη δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών, που περιλαμβάνουν από ψεκασμούς με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων και περιπολικών, μέχρι «οδοφράγματα» από κοπριά και σανό στους δρόμους.

Οι εξοργισμένοι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται για τη σφαγή κοπαδιών βοοειδών που έχουν πληγεί από την λεγόμενη οζώδη δερματίτιδα (LSD).

Η LSD είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια των βοοειδών που μεταδίδεται κυρίως με τσιμπήματα μυγών. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βλεννογόνοι εκκρίσεις και οζίδια στο δέρμα.

Αν και κυρίως δεν είναι θανατηφόρο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή γάλακτος και οι αγελάδες δεν μπορούν να πωληθούν.

Η ασθένεια έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το πρώτο ξέσπασμα στη Γαλλία σημειώθηκε στις Άλπεις τον Ιούνιο.

Η πολιτική της κυβέρνησης να σφαγιάζει ολόκληρα κοπάδια όπου έχει μολυνθεί έστω και ένα ζώο έχει προσκρούσει στην έντονη αντίθεση δύο από τα τρία κύρια συνδικάτα αγροτών.

France Farmers Protest

Γάλλοι αγρότες συγκεντρώνονται γύρω από μια φωτιά καθώς μπλοκάρουν τον αυτοκινητόδρομο στη νοτιοδυτική Γαλλία

AP/Nicolas Mollo

Η Αγροτική Συνομοσπονδία και η Συνομοσπονδία Paysanne λένε ότι η πολιτική εφαρμόζεται βάναυσα και είναι σε κάθε περίπτωση περιττή, επειδή ένας συνδυασμός επιλεκτικής θανάτωσης και εμβολιασμού θα αρκούσε, αν και οι κτηνίατροι διαφωνούν υποστηρίζοντας πως δεν είναι δυνατή η διαπίστωση αν ένα ζώο είναι υγιές ή ασυμπτωματικό.

Από τον Ιούνιο έχουν σημειωθεί περίπου 110 κρούσματα LSD στη Γαλλία, αρχικά στα ανατολικά, αλλά τώρα αυξανόμενα στα νοτιοδυτικά. Αξιωματούχοι του υπουργείου αποδίδουν την παράνομη μετακίνηση βοοειδών από τις πληγείσες ζώνες. Περίπου 3.000 ζώα έχουν σφαγιαστεί.

Επίσης αρκετοί γαλλικοί γεωργικοί τομείς βρίσκονται σε βαθιά κρίση, από τους αμπελουργούς που έχουν πληγεί από τη μείωση της κατανάλωσης έως τους πτηνοτρόφους που έχουν χτυπηθεί από τη γρίπη των πτηνών.

Η γαλλική κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ένα ευρύτερο κίνημα μεταξύ ενός αγροτικού πληθυσμού που αισθάνεται ότι απειλείται αυξανόμενα από την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Μια μεγάλη διαμαρτυρία έχει για προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου Κορυφής με τη συμμετοχή να εκτιμάται σε περίπου 10.000.

Υπάρχει επίσης ευρεία αντίθεση στην επικείμενη υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία οι αγρότες φοβούνται ότι θα ανοίξει τη Γαλλία σε πιο φθηνές εισαγωγές τροφίμων, πολλά από τα οποία παράγονται υπό χαλαρότερους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς περιορισμούς.

Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, η οποία περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, συνήφθη πριν από ένα χρόνο, αλλά εκκρεμεί ακόμη η επικύρωσή της. Στόχος της είναι να διευρύνει την πρόσβαση στις υπερπόντιες αγορές για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς που αγωνίζονται με τους δασμούς που επέβαλαν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Ωστόσο, η συμφωνία έχει αντιμετωπίσει έντονη αντίθεση από τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ανησυχούν ότι μια πλημμύρα φθηνών γεωργικών εισαγωγών που παράγονται σύμφωνα με τα πιο χαλαρά περιβαλλοντικά και γεωργικά πρότυπα ορισμένων χωρών της Νότιας Αμερικής θα τους ασκήσει υπερβολική πίεση.

Η εξασφάλιση μιας επίλυσης αυτού του ζητήματος θεωρείται από ορισμένους ως μια δοκιμασία για την ικανότητα της Ευρώπης να ενεργεί ως ενιαίο μπλοκ, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους ηγέτες της ΕΕ για «αδυναμία» και προειδοποίησε για «πολιτισμική διαγραφή» σε ολόκληρο το μπλοκ.

Η Γαλλία έχει θέσει τρεις όρους για την έγκριση της συμφωνίας: μηχανισμούς διασφάλισης που επιτρέπουν τη διακοπή των εισαγωγών σε περιπτώσεις ντάμπινγκ, «ρήτρες-αντικείμενα» που απαιτούν από τα προϊόντα της Mercosur να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα και αυστηρότερους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Αλλά αν οι όροι της Γαλλίας δεν τηρηθούν, θα μπορούσε να προσπαθήσει να μπλοκάρει εντελώς τη συμφωνία.

Πώς θα μπορούσε να μπλοκαριστεί η συμφωνία;

Με την καταψήφισή της.

Η Δανία, η οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα όπως έχει προγραμματιστεί.

Εάν η Δανία αψηφήσει τις διαφωνούσες χώρες, η συμφωνία θα μπορούσε να απορριφθεί. Μια μειοψηφία που θα μπορούσε να αντιταχθεί απαιτεί την υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ. Η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Αυστρία έχουν αντιταχθεί ανοιχτά στη συμφωνία της Mercosur.

Μαζί με τη Γαλλία, αυτή η ομάδα χωρών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ – αρκετό για να σχηματίσει ένα μειονοτικό μπλοκ.

Η Ολλανδία δεν έχει ακόμη δηλώσει τη θέση της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη και βουλευτών της ΝΔ – Μενού με κρασί και αγροτικά μπλόκα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων και Εξοχής

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Οι νευρικές κινήσεις του γιου του σε τετ-α-τετ με αστυνομικό λίγο πριν από τη σύλληψή του – Δείτε βίντεο

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές αγροτών: Επιλύθηκε το πρόβλημα - Κανονικά οι καταβολές των χρημάτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια Μαλγάρων: Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

13:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Καινούργιου οδηγεί την κούρσα – «Τσιμπάει» νούμερα ο Λιάγκας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή κρατουμένων στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε σωφρονιστικός υπάλληλος

12:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Moby και Garbage στο Release Athens 2026

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας - Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που γκαφατζής πιτσιρικάς ρίχνει και σπάει χρυσό στέμμα σε έκθεση στο Πεκίνο – Δείτε βίντεο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του ως «challenge» - Συνελήφθη μια γυναίκα

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Περιπετειώδης σύλληψη 15χρονων– Έπεσαν με κλεμμένο μοτοποδήλατο σε μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τα στοιχεία καταρρίπτουν τα fake news της αντιπολίτευσης»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 χώρες με την υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Μισισίπι: Συνελήφθη γυναίκα που έβαζε λεπίδες ξυραφιού μέσα σε ψωμιά σε καταστήματα Walmart

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρία καταστήματος και άρπαξαν κινητά και smartwatches αξίας 15.000 ευρώ

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Την έφτυσε και την απώθησε» - Επαίτης προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και έριξε μπουνιά σε πελάτισσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:38ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα παραλαμβάνει επίσημα την πρώτη της Belh@rra - Πότε θα φτάσει στη χώρα μας

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι αγρότες: Ψεκασμοί με κοπριά κυβερνητικών κτηρίων - Οδοφράγματα με σανό και «μπλόκο» στις Βρυξέλλες

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Να δώσει αναφορά για το πού πήγε και το τελευταίο cent της συναυλίας - Βάζει πρώτα τον εαυτό της και διχάζει»

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 9χρονος χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα σε συμμαθητή του ως «challenge» - Συνελήφθη μια γυναίκα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θες να βγάλεις εύκολα λεφτά;»: Πώς έβρισκαν δότες κάποιες τράπεζες σπέρματος στην Ελλάδα - Τα κενά ασφαλείας και τα «σκοτεινά» σημεία

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Τα 6 μέτρα για τα ακίνητα - Ανακαινίσεις για κλειστά σπίτια, επιστροφή ενοικίων και «κόφτης» στα Airbnb - Το «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

07:29ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα έξι μέτρα Μητσοτάκη, το άδειασμα στην Καρυστιανού, ο Καραβίτης, η ΔΕΗ στη σταθερή και το φρέσκο χρήμα στα κόμματα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ