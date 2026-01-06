Συμμαχία των Προθύμων: Σε εξέλιξη η συνάντηση, παρών ο Ζελένσκι - Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης περισσότερους από 25 ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνεδρίαση της αποκαλούμενης Συμμαχίας των Προθυμών, των συμμάχων της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Ελιζέ νωρίτερα το μεσημέρι όπου τον υποδέχτηκε θερμά ο Εμανουέλ Μακρόν όπως και τους υπόλοιπους 33 ηγέτες που έφτασαν για τις συνομιλίες, για την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία.

Στη διάσκεψη συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το σχέδιο κειμένου που επικαλείται το Reuters, οι δεσμεύσεις υπέρ της Ουκρανίας «μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διπλωματικών πρωτοβουλιών, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων».

Ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Στόχος της συνάντησης είναι να καθοριστούν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα οι συνεισφορές στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί το Κίεβο σε περίπτωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.

Το προσχέδιο επισημαίνει την πρόοδο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στις διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα δεν έχει δώσει έως τώρα καμία δημόσια ένδειξη πως προτίθεται να αποδεχτεί τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

Μέχρι πρόσφατα, το κύριο βάρος δινόταν στις δεσμεύσεις για στρατιωτική ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων και στις πιθανές συνεισφορές σε μια διεθνή δύναμη διαβεβαίωσης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται σε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Το Κίεβο επαναλαμβάνει εδώ και καιρό ότι δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλές χωρίς εγγυήσεις αντίστοιχες με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ (Άρθρο 5), ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική ρωσική επίθεση. Από την πλευρά της, η Μόσχα επιδιώκει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να προβλέπει τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από στρατιωτικές συμμαχίες.

Η σύλληψη από τις ΗΠΑ του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο —στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν— έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις.

Δείτε φωτογραφίες από τη άφιξη του πρωθυπουργού:

01 06 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved 02 06 Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved 03 06 Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved 04 06 Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved 05 06 Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved 06 06 Πηγή: © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Διαβάστε επίσης