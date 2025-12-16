Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

Πίστη, επιστήμη και μεταφυσική

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
Όταν μιλάμε για τα υψηλότερα IQ στον κόσμο, το μυαλό πάει συνήθως σε μορφές όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Ισαάκ Νεύτων ή ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα.

Η σύγχρονη μέτρηση της νοημοσύνης ξεκίνησε μόλις το 1905, όταν ο Γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet και ο ψυχίατρος Théodore Simon παρουσίασαν το πρώτο τεστ IQ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκτιμήσεις για ιστορικά πρόσωπα πριν από εκείνη την εποχή είναι καθαρά μεταγενέστερες και υποθετικές. Παρ’ όλα αυτά, προσωπικότητες όπως ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε, ο Βολταίρος ή ο Τόμας Γούλσεϊ έχουν κατά καιρούς «χρεωθεί» με εντυπωσιακά σκορ.

Η γυναίκα με το επίσημο ρεκόρ

Το υψηλότερο επίσημα καταγεγραμμένο IQ ανήκει στη Marilyn vos Savant, η οποία μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες με σκορ 228. Μετά τη δική της περίπτωση, το 1985, τα Guinness World Records σταμάτησαν να καταγράφουν IQ, επικαλούμενα τη μεγάλη επιστημονική διαμάχη γύρω από την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των τεστ.

Ο άνθρωπος που δηλώνει «ο πιο έξυπνος στον κόσμο»
Σε αυτό το θολό τοπίο έρχεται να προστεθεί ο Νοτιοκορεάτης επιστήμονας YoungHoon Kim, ο οποίος ισχυρίζεται ότι διαθέτει IQ 276 και αυτοχαρακτηρίζεται ως ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πολλοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του, αν και ο ίδιος είναι μέλος της Giga Society, μιας εξαιρετικά κλειστής λέσχης που δέχεται μόνο άτομα με IQ άνω του 190 και αριθμεί μόλις εννέα μέλη παγκοσμίως. Η αξιοπιστία αυτών των οργανισμών έχει δεχθεί έντονη κριτική, ακόμη και από διεθνή μέσα.

Πίστη, επιστήμη και μεταφυσική

Πέρα από τους αριθμούς, ο Kim έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του γύρω από τη θρησκεία. Δηλωμένος χριστιανός, υποστηρίζει ότι ο Θεός είναι απολύτως υπαρκτός και ότι ο Ιησούς και ο Θεός αποτελούν το ίδιο πρόσωπο. Σε ανάρτησή του στο X είχε γράψει: «Ως ο κάτοχος του υψηλότερου IQ στον κόσμο, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή».

Τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

Ο YoungHoon Kim δεν σταματά εκεί. Έχει εκφράσει δημόσια την άποψή του για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο, επιχειρώντας να συνδέσει τη θρησκευτική πίστη με την κβαντική φυσική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνείδηση δεν είναι απλώς εγκεφαλική δραστηριότητα αλλά κάτι βαθύτερο. «Η κβαντική φυσική λέει ότι η πληροφορία δεν εξαφανίζεται ποτέ, απλώς αλλάζει μορφή. Αν η συνείδηση είναι κβαντική πληροφορία, τότε μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον θάνατο του σώματος», έχει υποστηρίξει.

Παρομοιάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με μια τοπική συσκευή και τη μεταθανάτια ύπαρξη με ένα είδος cloud storage, υποστηρίζοντας ότι η κβαντική διεμπλοκή δείχνει πως η συνείδηση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος πέρα από τον φυσικό κόσμο.

Επιστήμη και πίστη, όχι αντίπαλοι

Ο Kim καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επιστήμη και πίστη δεν βρίσκονται σε σύγκρουση, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. «Η επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τη συνείδηση και την πραγματικότητα. Ο θάνατος δεν είναι καταστροφή, αλλά αλλαγή και μετάβαση. Η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να αναζητά την αλήθεια για το τι υπάρχει μετά», λέει.

Είτε πρόκειται για επιστημονική υπόθεση είτε για προσωπική πεποίθηση, οι δηλώσεις του YoungHoon Kim δείχνουν πώς η συζήτηση γύρω από την ευφυΐα, τη συνείδηση και την πίστη παραμένει ανοιχτή και βαθιά αμφιλεγόμενη.

