Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς

Τα μικρότερα σπίτια, με λίγα δωμάτια, κάνουν την αίσθηση της μοναχικότητας να φαντάζει αδύνατη. Τα μέλη μιας τετραμελούς οικογένειας, για παράδειγμα, που ζουν σε ένα τριάρι διαμέρισμα δεν έχουν την επιλογή να απομονωθούν, καθώς συχνά όλο και κάποιο δωμάτιο θα είναι κατειλημμένο. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική λύση είναι η αποδοχή της... παρέας.

Σε άρθρο της Washington Post, ο αρθρογράφος μιλά για την περίπτωση μίας τέτοιας οικογένειας, λέγοντας, μάλιστα, ότι δεν ήταν μόνο τα μέλη του εν λόγω νοικοκυριού που το αποδέχτηκαν, αλλά και οι φίλοι τους, οι οποίοι παρότι έμεναν σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, διάλεγαν αυτό το διαμέρισμα για να συγκεντρωθούν και περάσουν χρόνο όλοι μαζί.

Η μητέρα της οικογένειας ανακαλεί τα χρόνια που συγκεντρώνονταν όλοι μαζί στο σχεδόν 52 τετραγωνικών μέτρων διαμέρισμά της, χαρακτηρίζοντάς τα ως «τα καλύτερα της ζωής της». Και αυτό της το συμπέρασμα φαίνεται πως κρύβει μια αλήθεια.

Η... κατάρριψη του «Αμερικανικού Ονείρου»

Το «Αμερικανικό Όνειρο», το γνωστό American Dream, ενείχε ως έννοια και ένα μεγάλο σπίτι στα προάστια. Ωστόσο, παρόλο που το μέγεθος του μέσου αμερικανικού σπιτιού έχει σχεδόν διπλασιαστεί, οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό δεν νιώθουν περισσότερο ευτυχισμένοι.

Ο χώρος είναι μόνο μία -και όχι η πιο σημαντική- από τις πολλές μεταβλητές στην εξίσωση μιας ευτυχισμένης ζωής, λέει ο Mariano Rojas, οικονομολόγος στο Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Μεξικού.

Το μέσο νεόδμητο αμερικανικό σπίτι περιλαμβάνει πάνω από 87 τ.μ. ανά άτομο, ενώ το 1973 η ίδια τιμή ανερχόταν στα 51 τ.μ. Αυτό συμβαίνει επειδή, ακόμη και όταν η τυπική μονοκατοικία έχει αυξηθεί στα 223 τ.μ. κατά μέσο όρο, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτό έχει μειωθεί στο ιστορικό χαμηλό των 2,5, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ.

Αλλά όταν η βασική ανάγκη της στέγασης καλυφθεί, τα τετραγωνικά μέτρα φαίνεται πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την έννοια της ζωής. «Αυτό που έχει σημασία δεν είναι στην πραγματικότητα το μέγεθος του σπιτιού, αλλά οι σχέσεις και το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό», είπε ο Rojas. «Αν μετακομίζοντας σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, αυτό το θυσιάσετε, τότε θα έχετε πρόβλημα».

Το... μεγαλύτερο μπορεί και να απογοητεύσει

Όπως γράφει και ο αρθρογράφος της Washington Post, υπάρχει συχνά η ιδέα ότι όσο μεγαλύτερο είναι κάτι, τόσο το καλύτερο. Τελικά, όμως, αυτό δεν είναι πάντα αληθές.

Η μετακόμιση σε ένα νέο, μεγαλύτερο σπίτι, μπορεί στην αρχή να μας ενθουσιάζει, μετά από λίγο καιρό όμως, τα επίπεδα ικανοποίησής μας επιστρέφουν στην προηγούμενη κατάστασή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί και να είναι μειωμένα. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι το ερώτημα «είστε ευχαριστημένοι με το σπίτι σας;», μπορεί και να μην έχει την ίδια απάντηση με το ερώτημα «είστε ευχαριστημένοι με τη ζωή σας;».

Οι άνθρωποι δεν είναι πολύ καλοί στο να δίνουν προτεραιότητα σε αυτά που τους κάνουν ευτυχισμένους, λένε οι οικονομολόγοι, ειδικά όταν πρόκειται για τις συνθήκες διαβίωσης. Παραβλέπουμε συστηματικά τα κόστη (στεγαστικά δάνεια, μετακινήσεις, συντήρηση), ενώ υποτιμούμε δραματικά τα άυλα οφέλη που στην πραγματικότητα υπαγορεύουν την ευτυχία μας, όπως το να βλέπουμε τα παιδιά μας το βράδυ, να κάνουμε παρέα με φίλους, να γνωρίζουμε τους γείτονές μας και να περπατάμε στη γειτονιά.

Δεν είναι τα μεγάλα σπίτια που μας κάνουν δυστυχισμένους, αλλά αυτά που εγκαταλείπουμε για να τα αποκτήσουμε. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν πλούσιοι σε σπίτια, αλλά φτωχοί σε σχέσεις.

Η ευτυχία είναι οι άλλοι άνθρωποι

Οι κοινωνικοί επιστήμονες το ονομάζουν υπόθεση του «ανεστραμμένου U»: Η σχέση μεταξύ της ευτυχίας και του αριθμού των ατόμων στο νοικοκυριό μας δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι μια καμπύλη.

Από τη μία πλευρά, το να ζούμε μόνοι ή με ένα άλλο άτομο μπορεί να μας δίνει τη δυνατότητα να απομονωθούμε και να έχουμε έναν πιο προσωπικό χώρο. Από την άλλη, ο υπερβολικός συνωστισμός (σχεδόν 13 τ.μ. ανά άτομο, σύμφωνα με μελέτη στην Ασία) οδηγεί σε στρες, άγχος και κατάθλιψη. Η ευτυχία βρίσκεται κάπου στη μέση, δήλωσε ο Gerardo Leyva, οικονομολόγος και ερευνητής στο Ιβηροαμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Leyva ανέλυσε δεδομένα από δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο Μεξικό και την Ευρώπη. Διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι αναφέρουν ως μεγαλύτερη ικανοποίηση, την οικονομική τους ζωή. Αλλά όταν πρόκειται για τη συνολική ευτυχία, τα πιο ευτυχισμένα νοικοκυριά περιελάμβαναν περίπου τέσσερα έως έξι άτομα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σπιτιού.

Αυτό επιβεβαιώνει και προηγούμενη έρευνα: Μετά την υπέρβαση ενός ελάχιστου ορίου χώρου για ασφάλεια και άνεση, κάθε νέο υπνοδωμάτιο ή δεύτερος όροφος αποφέρει όλο και λιγότερο όφελος. Η μετακόμιση σε «μεγαλύτερα καταλύματα» δεν παράγει καμία μόνιμη επίδραση στη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Μπορεί ακόμη και να τη διαβρώσει.

Ένα πολύβουο νοικοκυριό, θεωρεί ο Leyva, ενισχύει τους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας, δημιουργώντας ένα στοργικό και ανθεκτικό εργαλείο για τις προκλήσεις της ζωής. Αυτό αντισταθμίζει ακόμη και τα μικρότερα σπίτια. Στη Λατινική Αμερική, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι από ό,τι θα προέβλεπε μόνο το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, πιθανότατα λόγω των θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νοικοκυριών με αρκετά μέλη.

Φυσικά, έχει σημασία με ποιον ζείτε και αν αυτό είναι από επιλογή ή από ανάγκη.

Αλλά η αμερικανική φιλοδοξία για όλο και μεγαλύτερα σπίτια -ειδικά αν γίνεται εις βάρος των σχέσεων- μπορεί να καταλήξει να είναι μια συνταγή για ανία.

Μια παγίδα δυστυχίας

Μια απλή εξίσωση μπορεί να συνοψίσει την αγορά κατοικίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: περισσότερος χώρος ισούται με περισσότερη ελευθερία και άρα με περισσότερη ευτυχία. Αλλά μπορεί να «φορολογούν» την ευτυχία σας με υψηλότερα ποσοστά από την ικανοποίηση που επιστρέφει ο επιπλέον χώρος.

Πάρτε για παράδειγμα χαρακτηριστικά όπως οι οικιακοί κινηματογράφοι, οι επίσημες τραπεζαρίες και οι αίθουσες παιχνιδιών. Αυτά συχνά μετατρέπονται σε ακριβές, νεκρές ζώνες -ακριβά τετραγωνικά μέτρα που σπάνια χρησιμοποιούνται. Αντί για κόμβοι κοινωνικοποίησης, χρησιμεύουν ως χώροι αποθήκευσης για τα πράγματά μας.

Έπειτα, υπάρχει ο «φόρος» της μετακόμισης σε μακρινά προάστια ή της λήψης μεγάλων στεγαστικών δανείων: περισσότερο χρέος, μεγαλύτερες μετακινήσεις, περισσότερη συντήρηση και λιγότερος χρόνος για κοινωνικοποίηση και άσκηση, είναι μόνο ορισμένοι συμβαβιασμοί. Μπορούμε να καταλήξουμε, λέει ο Rojas, να δουλεύουμε υπερβολικά και να μην κοινωνικοποιούμαστε επαρκώς.

Τέλος, η χαριστική βολή είναι να... συμβαδίζουμε τον γείτονα. «Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς», είπε κάποτε ένας σοφός άνθρωπος, προβλέποντας ένα από τα ισχυρότερα ευρήματα στη σύγχρονη κοινωνική επιστήμη. Οι άνθρωποι τείνουν να ενδιαφέρονται λιγότερο για αυτά που έχουν και περισσότερο για αυτά που έχουν σε σχέση με τους άλλους.

Ενώ πολλοί άνθρωποι μπορεί να λένε ότι θέλουν ένα μεγαλύτερο σπίτι (σε ​​απόλυτους όρους), οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να επιλέγουν ένα μικρότερο σπίτι -αρκεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των γειτόνων τους. Η ατομική μας ικανοποίηση από τη ζωή, σύμφωνα με μια μελέτη, συσχετίζεται αρνητικά με το εισόδημα των γειτόνων μας.

Αυτό είναι που ο οικονομολόγος συμπεριφοράς Clément Bellet αποκαλεί «φαινόμενο McMansion». Σε μελέτη που διεξήγαγε το 2024, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία διαπίστωσε ότι μόνο η παρουσία ογκωδών κατοικιών στον δρόμο ουσιαστικά εξάλειψε κάθε ικανοποίηση που αποκόμιζαν οι άνθρωποι από τη μετακόμιση στα δικά τους μεγαλύτερα σπίτια. «Τα μεγαλύτερα σπίτια δεν αυξάνουν την ευημερία αυτή καθαυτή», έγραψε ο Bellet. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο κοντά είναι [το μέγεθος του σπιτιού κάποιου] στα μεγαλύτερα σπίτια της γειτονιάς».

Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Σκεφτείτε να παρακολουθείτε έναν αθλητικό αγώνα σε ένα στάδιο. Αν ένα άτομο σηκωθεί, το άτομο πίσω του δεν μπορεί να δει. Έτσι σηκώνεται. Μετά το πίσω και το πιο πίσω και το πιο πίσω. Σύντομα, κανείς δεν μένει καθιστός επειδή όλοι προσπαθούν να δουν πάνω από το άτομο που βρίσκεται μπροστά του. Κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση και η εμπειρία της παρακολούθησης του αγώνα καταστρέφεται.

Αυτή είναι η ζωή σε πολλές αμερικανικές κοινότητες σήμερα, λέει ο Rojas. «Ποτέ δεν θα έχεις αρκετά».

Πώς διορθώνεται αυτό;

Σίγουρα ένα μικροσκοπικό σπίτι δεν είναι το μυστικό της ευτυχίας. Υπάρχουν φορές που τα σπίτια μας και οι χώροι τους μας φαίνονται μικρά. Ειδικά αν έχουμε οικογένειες και παιδιά και τα δωμάτια του σπιτιού έχουν συνεχώς κόσμο -ειδικά το μπάνιο.

Το θέμα, όμως, είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν βρίσκουμε απαντήσεις, επειδή κάνουμε τις λάθος ερωτήσεις. Αντί για το «πόσο μεγάλο σπίτι μπορώ να αντέξω οικονομικά;», λέει ο Rojas, θα πρέπει να αναρωτηθούμε: «τι είδους σπίτι θα διατηρήσει το είδος της ζωής που θέλω;».

Η απάντηση του καθενός θα είναι διαφορετική. Δεν είναι κάτι που μετριέται, αλλά ο βέλτιστος αριθμός τετραγωνικών μέτρων μπορεί και να είναι μικρότερος από όσο νομίζουμε.

Λάβετε υπόψιν σας τη γειτονιά

Οι γειτονιές παίζουν ρόλο στην ευτυχία μας (ή τη δυστυχία μας), περισσότερο από όσο νομίζουμε.

Όταν η Lina Martinez, διευθύντρια του POLIS, του Κέντρου Μελετών Ευεξίας στο Πανεπιστήμιο Icesi στην Κολομβία, μελέτησε την ευτυχία των νοικοκυριών στην πόλη Κάλι, δεν μπόρεσε να βρει μεγάλη διαφορά μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων περιοχών. «Η ευτυχία τους είναι σχεδόν η ίδια», είπε. Αλλά αυτό άλλαξε όταν απομόνωσε τις συνθήκες της γειτονιάς, όπως η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, την υγειονομική περίθαλψη και τα πάρκα. «Οι συνθήκες της γειτονιάς επηρεάζουν την ευτυχία», είπε.

Δώστε προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον χώρο είναι πιο σημαντικός από το πόσο χώρο έχετε. Αν έχετε πολλά αχρησιμοποίητα δωμάτια αλλά αγνοείτε τους κοινόχρηστους χώρους για φαγητό και κοινωνικοποίηση, κάθεστε σε ένα ανεκμετάλλευτο χρυσωρυχείο ικανοποίησης.

Μια μελέτη του 2012 από ερευνητές του UCLA διαπίστωσε ότι έως και 60% των σπιτιών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αχρησιμοποίητα. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι οικογένειες -ακόμη και σε μεγάλα σπίτια- συγκεντρώνονται σε λίγα μικρά δωμάτια, συνήθως την τραπεζαρία, την κουζίνα και τα οικογενειακά δωμάτια. Αυτό σημαίνει ότι ένα σπίτι 111 τ.μ. με ένα κεντρικό δωμάτιο ως κόμβο μπορεί να ξεπεράσει (από την άποψη της ευτυχίας) ένα σπίτι 278 τ.μ. με κατακερματισμένη διάταξη. Το κλειδί είναι η ενίσχυση της κοινωνικής σύνδεσης, αυτό το νόμισμα της ευτυχίας.

Βελτιστοποίηση των σχέσεων

Κάντε ένα τεστ. Λειτουργεί το σπίτι σας (και η γειτονιά σας) ως κέντρο έλξης για τους φίλους και την οικογένειά σας ή σας απομονώνει;

Αυτή η διαφορά εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι νιώθουν μεγαλύτερη ευημερία από τους Αμερικανούς, παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερα σπίτια και μικρότερα νοικοκυριά. Η καθημερινή ζωή στην Ευρώπη βασίζεται λιγότερο στο ίδιο το σπίτι, είπε η Bellet, επειδή οι γειτονιές που είναι προσβάσιμες με τα πόδια, οι προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι και τα πυκνά κοινωνικά δίκτυα μειώνουν την πίεση από το σπίτι ως τον κύριο χώρο διαβίωσης.

«Το αμερικανικό ιδανικό σπίτι συχνά δίνει έμφαση στην άνεση, την ιδιωτικότητα και το κύρος», είπε η Bellet. «Οι Ευρωπαίοι τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο αν το σπίτι τους είναι συνδεδεμένο με τις υπάρχουσες κοινωνικές και δημόσιες υποδομές».

Το σίγουρο είναι ένα: η αγορά ενός μεγαλύτερου σπιτιού δεν μπορεί να αντισταθμίσει τους φίλους της διπλανής πόρτας, μια όμορφη γειτονιά και το μικρότερο οικονομικό άγχος.

Διαβάστε επίσης