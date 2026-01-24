Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

Τα κρύα έφτασαν και τα καλοριφέρ έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν

Newsbomb

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εύρεση της σωστής θερμοκρασίας στο σπίτι σας το χειμώνα δεν είναι πάντα εύκολη. Μεταξύ της επιφάνειας του σπιτιού και της ποιότητας της μόνωσης, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι 19°C. Μια θερμοκρασία που είναι υπεραρκετή για να σας κρατήσει ζεστούς όταν έξω κάνει κρύο. Αλλά οι 19°C δεν είναι η ιδανική θερμοκρασία που συνδυάζει την άνεση με την εξοικονόμηση χρημάτων στο λογαριασμό θέρμανσης.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για άνεση σε ένα σπίτι είναι 19°C. Ωστόσο, αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 17°C στα υπνοδωμάτια έως 22°C στα μπάνια, ειδικά όταν κάνετε ντους. Επιπλέον, τα σπίτια όπου ζουν ηλικιωμένοι ή παιδιά δεν πρέπει να είναι θερμότερα από 21°C. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν βρει μια πιο λογική θερμοκρασία για να παραμείνετε άνετα και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας όχι μόνο εξασφαλίζει άνεση, αλλά και μειώνει το κόστος θέρμανσης. Το χειμώνα, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση θέρμανσης, ιδίως το μέγεθος του σπιτιού, η ποιότητα της μόνωσης και ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο υψηλότερος είναι ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό δύο ειδικοί του περιοδικούBetter Homes & Gardens συνιστούν να διατηρείται η ιδανική θερμοκρασία θέρμανσης στους 20°C για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ορισμένες συστάσεις για να διατηρήσετε το σπίτι σας άνετο

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία τη νύχτα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

Για να παραμείνετε ζεστοί το χειμώνα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια καλή θερμοκρασία και για τους περισσότερους Ισπανούς, οι 20°C σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδανικοί, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, για όσους αισθάνονται πιο κρύα, υπάρχουν καλύτερες συμβουλές για να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να πληρώσετε πολλά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η επιλογή ενός επιπλέον στρώματος ρούχων για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Όταν βρίσκεστε έξω, οι ειδικοί συνιστούν επίσης να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στους 14 ή 16°C. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη θερμοκρασία τη νύχτα και να αντισταθμίσετε τη θερμότητα με μια κουβέρτα ή ένα ζεστό κρεβάτι για να κρατήσετε το σώμα σας ζεστό. Μια συμβουλή που μπορεί να σας εξοικονομήσει σημαντική ενέργεια.

Κλείστε τα παντζούρια τη νύχτα

Τα ανοιχτά παράθυρα είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους χάνεται θερμότητα σε ένα σπίτι. Ως εκ τούτου, για να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας και να αποφύγετε τη σπατάλη ενέργειας, είναι καλή ιδέα να τα κρατάτε κλειστά ορισμένες ώρες της ημέρας, ιδίως τη νύχτα. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή της απώλειας θερμότητας και στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι παχιές κουρτίνες πίσω από τα παράθυρα είναι επίσης η λύση για τη διατήρηση της άνεσης στο σπίτι.

Διατήρηση του συστήματος θέρμανσης σε καλή κατάσταση

Δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά: η τακτική συντήρηση της συσκευής θέρμανσης είναι μια απαραίτητη ενέργεια για τη διατήρηση της απόδοσης της θέρμανσης, ένα λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι και που κοστίζει ακριβά στο πορτοφόλι. Μια κακοσυντηρημένη συσκευή ενθαρρύνει την υπερβολική κατανάλωση. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλα τα μοντέλα τακτική συντήρηση, άλλα απαιτούν ετήσιο έλεγχο από έμπειρο τεχνικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

11:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Είχε αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους

11:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε ανάποδα για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Γάζι και Ζωνιανά - Δύο συλλήψεις

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν κορίτσι δύο ετών - Έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο πατέρας της

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο μύθος της Αγκάρθα: Η υπόγεια πολιτεία των Ναζί, ο Χίμλερ και τα meme που έγιναν viral

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα έξω από Δημοτικό Σχολείο - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θα απαντήσουμε με πλήρη ισχύ» απαντά το Ιράν στις «απειλές» Τραμπ για το αεροπλανοφόρο που είναι καθ' οδόν

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο «θησαυροφυλάκιο της Ημέρας της Κρίσης» στον κόσμο βρίσκεται κάτω από βοτανικό κήπο

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί και 93 αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Βίντεο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς, είναι ακόμη πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 50χρονος μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Κάλεσε ο ίδιος ασθενοφόρο όταν είδε τον τραυματισμό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας – Τα πόστα των νέων αντιστράτηγων

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ