Στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες, απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο – Ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός

Λίγο μετά τις 13:00, έφτασε η φάλαγγα από τρακτέρ κι αγροτικά μηχανήματα στις σήραγγες των Τεμπών

Στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες, απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο – Ξεκινά ο 48ωρος αποκλεισμός
Αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, μετά την «οργή και απογοήτευση» από τη χθεσινή (07/01) εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, συνεχίζουν απτόητοι τις κινητοποιήσεις τους, με πολύωρους αποκλεισμούς σε πολλά κομβικά σημεία της χώρας.

Λίγο μετά τις 13:00, έφτασε η φάλαγγα από τρακτέρ κι αγροτικά μηχανήματα στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ξεκίνησαν τον αποκλεισμό του σημείου για 48 ώρες, όπως αποφασίστηκε και στη γενική συνέλευση της Τετάρτης στο μπλόκο της Νίκαιας.

Περίπου 140 τρακτέρ έφτασαν στο σημείο με κόρνες, ενώ, αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Νίκαιας έκαψαν μπάλες με άχυρο.

Πέρα από κεντρικούς δρόμους, θα κλείσουν τα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τα Σκόπια.

Ακόμη, το μεσημέρι έκλεισαν τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα, ενώ, το πρωί οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όπως είχαν προαναγγείλει, με προοπτική να είναι κλειστή για δύο μέρες, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

