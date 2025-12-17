BBC: Παιδιά με καρκίνο θύματα απάτης - Έχασαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία τους

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχωρά το BBC για την εκμετάλλευση της ανθρώπινου πόνου, με θύματα μικρά παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Σε μία πολύμηνη έρευνα του βρετανικού δικτύου, απελπισμένοι γονείς άρρωστων ή ετοιμοθάνατων παιδιών πέφτουν θύματα εκμετάλλευση από διαδικτυακές εκστρατείες απάτης, χωρίς ποτέ να παίρνουν τα χρήματα που δωρίζονται σε εκστρατείες που ισχυρίζονται ότι συγκεντρώνονται για να σώσουν ζωές.



Εντοπίστηκαν 15 οικογένειες που δηλώνουν ότι δεν έλαβαν σχεδόν τίποτα από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν και συχνά δεν είχαν ιδέα ότι οι εκστρατείες είχαν καν δημοσιευτεί, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν σε οδυνηρές κινηματογραφικές λήψεις.



Εννέα οικογένειες με τις οποίες μιλήσαμε – των οποίων οι εκστρατείες φαίνεται να είναι προϊόντα του ίδιου δικτύου απάτης – λένε ότι δεν έλαβαν ποτέ τίποτα από τα 4 εκατομμύρια δολάρια που προφανώς συγκεντρώθηκαν στο όνομά τους.