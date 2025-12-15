ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη

Στο μικροσκόπιο 42 κατηγορούμενοι με κεντρικό πρόσωπο 47χρονο αγροτοσυνδικαλιστή από τις Αρχάνες, την ώρα που μόνο σύζυγος και πεθερά του φέρονται να έχουν λάβει τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε επιδοτήσεις την περίοδο 2019 έως 2024.

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται ακόμη και κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις της τάξης των 1.500 ευρώ στη νέα υπόθεση με τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις Αρχάνες Ηρακλείου.

Τα συγκεκριμένα ποσά, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιστοιχούν σε οικονομική ενίσχυση δύο ετών, ενώ για αρκετούς από τους 42 συνολικά κατηγορούμενους τα ποσά των επιδοτήσεων για μία τετραετία κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ, τα οποία η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει σε ψευδείς δηλώσεις για ιδιόκτητες ή μισθωμένες αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο, μέρος των κατηγορουμένων ισχυρίζεται ότι κατέχει πράγματι τις εκτάσεις αυτές και ότι οι δηλώσεις τους δεν είναι ψευδείς, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.​

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στους λογαριασμούς των προσώπων που θεωρούνται «πρώτης γραμμής» στην υπόθεση, όπως ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του, τα ποσά των επιδοτήσεων που εμφανίζονται δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης γίνεται λόγος για περίπου 7.000 ευρώ κατ’ έτος, ενώ ο λογιστής φέρεται να έχει εισπράξει περίπου 13.000 ευρώ για την περίοδο 2019 έως 2024 και η δικηγόρος σύζυγος συνολικά γύρω στις 5.500 ευρώ για τα έτη 2020 έως 2024.​

Αντίθετη εικόνα καταγράφεται, όμως, για τη σύζυγο και τη μητέρα του 47χρονου, που επίσης βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη σύζυγο του αγροτοσυνδικαλιστή φέρεται να έχουν καταβληθεί ποσά άνω των 305.000 ευρώ για τα έτη 2019 έως 2024, ενώ για το 2024 εμφανίζεται καταβολή περίπου 15.000 ευρώ σε μονοπρόσωπη εταιρεία που συνδέεται με την ίδια. Παράλληλα, στη μητέρα και πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού αποδίδονται επιδοτήσεις περίπου 68.000 ευρώ για την ίδια περίοδο, καθώς και ακόμη 28.000 ευρώ σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.​

Έτσι, βάσει της δικογραφίας, μόνο η σύζυγος και η πεθερά του 47χρονου εμφανίζονται να έχουν εισπράξει τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2024, ποσό που εντάσσεται στο συνολικό ύψος των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση. Από την πλευρά τους, οι ίδιες φέρονται να υποστηρίζουν ότι διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων, με τη σύζυγο να κάνει λόγο για περισσότερα από 70 ακίνητα που, όπως αναφέρει, κληρονόμησε από τον πατέρα της, τα οποία θεωρεί πως δικαιολογούν τα ποσά των ενισχύσεων.​

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που φέρονται να έχουν εισπράξει ιδιαίτερα υψηλές επιδοτήσεις, ακόμα και γύρω στις 100.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση ανέρχεται σε 42. Συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά, όσο μεγάλα κι αν φαίνονται, μπορούν να δικαιολογηθούν με νόμιμα έγγραφα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Αρχές ενέταξαν στη δικογραφία και δικαιούχους με πολύ μικρές ενισχύσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το συνολικό ύψος της φερόμενης ζημίας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι», λέει ο πατέρας του 33χρονου ιατρού που αγνοείται

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ - «Είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την εμμονή του με εμένα»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το 10ετές σχέδιο για να μην διψάσει η Αττική - Εργα ύψους €2,5 δισ. σε βάθος 10ετίας με νέες υποδομές και αναβάθμιση υφιστάμενων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνεδριάζουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τα νέα μέτρα του Υπουργείου

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

17:54ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM: Γιορτινές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στο Πεδίον του Άρεως και στο ΚΠΙΣΝ

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας στα Εξάρχεια απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από καβγά

17:45LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι τελευταίες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά τη μυστική διαφυγή της από τη χώρα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικό λεωφορείο στη Λαμία έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Spotify - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα δράση από την ΕΛ.ΑΣ: Στις εκκλησίες κλιμάκια της ασφάλειας - Ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για τις απάτες

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Πραγματική πρόοδος» στο ειρηνευτικό σχέδιο, μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ στο Βερολίνο - «Πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία δέκα σημείων Γερμανίας-Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα ζωή των Άσαντ στη Μόσχα: Τα πολυτελή γυμναστήρια, τα ταξίδια στα ΗΑΕ και η μάχη της Άσμα με τη λευχαιμία

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ακίλα Σάλεχ: Δεν θα αποδεχθώ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

15:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Υπάρχουν περιθώρια για μείωση τιμής σε ρεύμα, καύσιμα και 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ - Πρόσκληση για «ουσιαστικό διάλογο, όσο νωρίτερα»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο αν την προκαλέσουν αντιδρά» λέει η αδελφή της 16χρονης που τραυμάτισε με μαχαίρι 16χρονη στην Κυψέλη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη αλλά δέχτηκε πυρά επειδή τον πέρασαν για έναν από τους σκοπευτές

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε κοιλιά και χέρι μόλις είχε μεταφερθεί στο 15ο Γυμνάσιο από άλλο σχολείο όπου είχε ξαναβγάλει μαχαίρι

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ