ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη

Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται ακόμη και κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν λάβει επιδοτήσεις της τάξης των 1.500 ευρώ στη νέα υπόθεση με τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις Αρχάνες Ηρακλείου.

Τα συγκεκριμένα ποσά, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιστοιχούν σε οικονομική ενίσχυση δύο ετών, ενώ για αρκετούς από τους 42 συνολικά κατηγορούμενους τα ποσά των επιδοτήσεων για μία τετραετία κυμαίνονται από 3.000 έως 6.000 ευρώ, τα οποία η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει σε ψευδείς δηλώσεις για ιδιόκτητες ή μισθωμένες αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο, μέρος των κατηγορουμένων ισχυρίζεται ότι κατέχει πράγματι τις εκτάσεις αυτές και ότι οι δηλώσεις τους δεν είναι ψευδείς, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.​

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στους λογαριασμούς των προσώπων που θεωρούνται «πρώτης γραμμής» στην υπόθεση, όπως ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, ο λογιστής και η δικηγόρος σύζυγός του, τα ποσά των επιδοτήσεων που εμφανίζονται δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Για τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης γίνεται λόγος για περίπου 7.000 ευρώ κατ’ έτος, ενώ ο λογιστής φέρεται να έχει εισπράξει περίπου 13.000 ευρώ για την περίοδο 2019 έως 2024 και η δικηγόρος σύζυγος συνολικά γύρω στις 5.500 ευρώ για τα έτη 2020 έως 2024.​

Αντίθετη εικόνα καταγράφεται, όμως, για τη σύζυγο και τη μητέρα του 47χρονου, που επίσης βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη σύζυγο του αγροτοσυνδικαλιστή φέρεται να έχουν καταβληθεί ποσά άνω των 305.000 ευρώ για τα έτη 2019 έως 2024, ενώ για το 2024 εμφανίζεται καταβολή περίπου 15.000 ευρώ σε μονοπρόσωπη εταιρεία που συνδέεται με την ίδια. Παράλληλα, στη μητέρα και πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού αποδίδονται επιδοτήσεις περίπου 68.000 ευρώ για την ίδια περίοδο, καθώς και ακόμη 28.000 ευρώ σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.​

Έτσι, βάσει της δικογραφίας, μόνο η σύζυγος και η πεθερά του 47χρονου εμφανίζονται να έχουν εισπράξει τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε επιδοτήσεις από το 2019 έως το 2024, ποσό που εντάσσεται στο συνολικό ύψος των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση. Από την πλευρά τους, οι ίδιες φέρονται να υποστηρίζουν ότι διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων, με τη σύζυγο να κάνει λόγο για περισσότερα από 70 ακίνητα που, όπως αναφέρει, κληρονόμησε από τον πατέρα της, τα οποία θεωρεί πως δικαιολογούν τα ποσά των ενισχύσεων.​

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που φέρονται να έχουν εισπράξει ιδιαίτερα υψηλές επιδοτήσεις, ακόμα και γύρω στις 100.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση ανέρχεται σε 42. Συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά, όσο μεγάλα κι αν φαίνονται, μπορούν να δικαιολογηθούν με νόμιμα έγγραφα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Αρχές ενέταξαν στη δικογραφία και δικαιούχους με πολύ μικρές ενισχύσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το συνολικό ύψος της φερόμενης ζημίας

