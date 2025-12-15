«Αδειάζει» τον Αυγενάκη η κυβέρνηση για τον συλληφθέντα Χιλετζάκη του οργανωμένου κυκλώματος

Για τις σχέσεις του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του παράνομου κυκλώματος για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερωτήθηκε σήμερα κατά την ενημέρωση συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις από τον πρώην υπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να απαντήσει ο ίδιος ο Αυγενάκης».

Πρόσθεσε δε για τον Χιλετζάκη: «Όποιος έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη». Υπενθυμίζεται ότι η ΝΔ έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη.

Οι «ύμνοι» Αυγενάκη στον Χιλετζάκη που συνελήφθη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» των 15 ατόμων που συνελήφθησαν στα πλαίσια της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, το φωτογραφικό υλικό αφορά αφενός κοινωνική εκδήλωση στην οποία φαίνεται να παραβρίσκονται τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, αλλά και αγροτική έκθεση στην οποία βρίσκεται δίπλα στον Λευτέρη Αυγενάκη.

Παράλληλα, στην επιφάνεια επανέρχεται ανακοίνωση από το 2024, του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Μύρωνα Χιλετζάκη στη θέση του Προέδρου του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

«Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε συντοπίτες μας να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και αξιώματα. Άλλωστε ο Μύρωνας Χιλετζάκης διακρίνεται για την εργατικότητα, τη συνέπεια και την ηθική του ακεραιότητα και είναι βέβαιο πως το Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια. Η πορεία του αναμένεται ακόμα πιο λαμπρή! Εύχομαι από καρδιάς μια γόνιμη και παραγωγική θητεία!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Αυγενάκης στην ανακοίνωσή του.

