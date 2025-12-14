ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση κυκλώματος που φέρεται να εκμεταλλευόταν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις έρχονται στο φως, καθώς η οικονομική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στην Κρήτη.

Σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες αποτελεί ένα ιδιόχειρο τετράδιο που βρέθηκε σε έφοδο σε ένα από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο νησί. Το τετράδιο περιέχει σημειώσεις που φαίνεται να αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και αυτή τη στιγμή αναλύεται από τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τα μέλη του κυκλώματος εντοπίζανε ακόμη και χωράφια που δεν ανήκαν σε κανέναν. Στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, τα δήλωναν σε πρόσωπα που εντόπιζαν, δίνοντάς τους ένα μικρό χρηματικό ποσό, και τα κατέγραφαν στο Ε9 αυτών των ανθρώπων. Κατόπιν, κατασκεύαζαν ψεύτικα μισθωτήρια για να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες, με στόχο να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να διαδραμάτιζε ένας λογιστής, ο οποίος ερευνάται για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το κατηγορητήριο για το κύκλωμα περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση που στόχευε στην εκμετάλλευση παράνομων επιδοτήσεων.

Την Τρίτη ξεκινά η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων, μετά από προθεσμίες που τους δόθηκαν από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό της έκτασης της απάτης.

