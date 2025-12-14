ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν οι 16 συλληφθέντες

Προθεσμία να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη έλαβαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι ανά ομάδες θα βρεθούν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για τις απολογίες τους, με την πρώτη ομάδα να έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη. Θα ακολουθήσει δεύτερη ομάδα την Τετάρτη και η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί με τους τελευταίους κατηγορούμενους που αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Να σημειωθεί ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την δράση της ομάδας, αφορά επτά κακουργήματα.

Συγκεκριμένα κατά περίπτωση οι 15 κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για:

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

* Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

* Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

* Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

* Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

* Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

* Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου κινήθηκε η διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων εις βάρος τους.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου πέντε ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάστηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας και η εμπλοκή καθενός εκ των κατηγορουμένων.

Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα βαριά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη σχετική με επιχορηγήσεις από κοινού. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άμεση συνέργεια σε απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 26 άτομα, τα οποία εξετάζονται για πιθανή συμμετοχή ή εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται, από το 2019 έως και το 2025, να υπέβαλλαν συστηματικά ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων λάμβαναν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.

Για την υλοποίηση και απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον έντεκα εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με σκοπό τη δυσχέρανση της ιχνηλάτησης της διαδρομής των χρημάτων.

