Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε το τηλέφωνο σε ζωντανή εκπομπή - «Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή κλείνοντας το τηλέφωνο μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπόλακη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε το τηλέφωνο σε ζωντανή εκπομπή - «Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέο τηλεοπτικό επεισόδιο πρωταγωνίστησε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου αποχώρησε από τον «αέρα» κλείνοντας το τηλέφωνο, ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπόλακη.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εντάσεων τις τελευταίες ημέρες, μετά το επεισόδιο στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, από όπου είχε αποχωρήσει, αλλά και τη σφοδρή αντιπαράθεση που σημειώθηκε στην ΕΡΤ με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, όπου «άναψαν τα αίματα».

Η συζήτηση στο MEGA επικεντρώθηκε στα τηλεφωνήματα στο 100 που πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες περί απειλών από τον Γιώργο Ξυλούρη. Η ίδια δημοσιοποίησε τις κλήσεις της στην Άμεση Δράση, συνομιλώντας αρχικά με τηλεφωνήτρια, στη συνέχεια με τον επόπτη αξιωματικό και τέλος με τον διευθυντή βάρδιας, ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Σωτήρης Μπόλακης τη ρώτησε «γιατί δεν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να καταθέσει μήνυση, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως η απειλή έγινε μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι όπως υποστήριξε όφειλαν να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη.

«Με ρωτάτε αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική για να πάω στο τμήμα; Όταν ένα αυτόφωρο αδίκημα γίνεται μπροστά σε αστυνομικούς, είναι υποχρέωσή τους να συλλάβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον δημοσιογράφο ότι αναπαράγει κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι σε καταγγέλλουσες.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε και στη Σίσσυ Χρηστίδου, λέγοντας ότι υφίσταται επίθεση στον αέρα της εκπομπής.

Λίγο πριν κλείσει το τηλέφωνο, δήλωσε εμφανώς φορτισμένη:
«Υπάρχει όριο για μένα. Να με ρωτάτε μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα. Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες», και διέκοψε τη σύνδεση κλείνοντας το τηλέφωνο.

Αναλυτικά ο διάλογος του δημοσιογράφου Σωτήρη Μπόλακη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Μπόλακης: Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε η απειλή δεν πήγατε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος να κάνετε μήνυση και ο Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο;

Κωνσταντοπούλου: Η απειλή έγινε μπροστά στους αστυνομικούς. Μόλις το πληροφορήθηκα, τους ρώτησα αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική και να πάω στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος;

Μπόλακης:
Ναι.

Κωνσταντοπούλου: Όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς, ήταν υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν. Έπειτα ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα εκεί που ήταν αρμόδιοι να τον συλλάβουν. Μην αναπαράγετε την κακοποίηση απέναντι στις καταγγέλλουσες. Έκανα τα πάντα.2. Συζήτηση για την υποβολή μήνυσης

Μπόλακης: Μπορούσατε να πάτε να κάνετε μήνυση.

Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύετε, σε παρακαλώ Σωτήρη μου.

Μπόλακης: Μην προσβάλλετε.

Κωνσταντοπούλου: Εσύ προσβάλλεις, προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Είναι αθλιό αυτό που κάνεις.

Κωνσταντοπούλου: Για αυτό με πήρατε, Σίσσυ (σ.σ. Χρηστίδου) μου;

Σίσσυ Χρηστίδου: Σας έχουμε δώσει χώρο. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Υφίσταμαι αυτή την επίθεση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Συντάγμα. Υπάρχει όριο για μένα.

Κωνσταντοπούλου (κλείνοντας το τηλέφωνο): Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες.

Στο μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας θα βρεθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα επισκεφτεί σήμερα, στις 14:15, τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, για να δηλώσει σύμφωνα με το γραφείο του κόμματος «έμπρακτα, με την παρουσία της, την στήριξη και την αλληλεγγύη της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου».

Όπως αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα «με υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων τον Σωκράτη Αλειφτήρα, παρεμβαίνει σταθερά και δυναμικά για την υπεράσπιση των αγροτών και την ουσιαστική στήριξη των διεκδικήσεών τους. Υπερασπίζεται έμπρακτα τα μπλόκα, τα μέσα του αγώνα τους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό των αγροτών και να τους υπερασπίζεται σε δικαστικό επίπεδο, όταν διώκονται για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, έχει υποδεχθεί αγρότες στο Κοινοβούλιο και κρατά έναν ανοικτό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας» και «διαθέτει το πιο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για τον Αγροτικό τομέα, βασισμένο στις διεκδικήσεις και την εμπειρία των ίδιων των αγροτών, που μοχθούν και αγωνιούν, την ώρα που κάποιοι κηφήνες λυμαίνονται τις επιδοτήσεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Διεθνής κατακραυγή για την ένοπλη επίθεση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Στα σκαριά δεύτερο πρόγραμμα SAFE για την ευρωπαϊκή άμυνα

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα ρίχνει το «κενό ΦΠΑ» κάτω από 10% - Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην παραλία Μποντάι: Ελληνοαυστραλός δημοσιογράφος περιγράφει όλα όσα έγιναν στο Newsbomb- «Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στην Αυστραλία»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - «Όχι σε προσχηματικό διάλογο», λένε συγκεντρωμένοι στα Μάλγαρα

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο» - Οι δηλώσεις του Λαφόν ενόψει του αγώνα με τον Βόλο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εβραϊκή εκδήλωση στο Σίδνεϊ: Μήνυματα καταδίκης από το Ισραήλ - «Η αυστραλιανή κυβέρνηση φέρει την ευθύνη»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή-Προϋπολογισμός 2026 - Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YODO: Η εφαρμογή που γεφυρώνει τη «σιωπή» - Εσύ τι θες να ακούσουν οι δικοί σου όταν δεν θα'σαι πια εδώ;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:29LIFESTYLE

Ανδρομάχη: Το ξεχωριστό βίντεο με τον ενός έτους γιο της - «Τι δώρο μας έκανε ο Θεός»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στη διάσημη παραλία Μποντάι - Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει ένοπλο δράστη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έκλεισε το τηλέφωνο σε τηλεοπτική εκπομπή – Γιατί είπε «έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Πυροβόλησαν πρώην πυγμάχο μέσα από όχημα - Στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον μηρό

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 12 νεκροί και 12 τραυματίες - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

«Stranger things» σε ενδοεπικοινωνία μωρού: Οι ήχοι που πάγωσαν μια μητέρα στο Κολοράντο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη Ηλείας: 33χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Εξετάζεται αν πρόκειται για τον 63χρονο αγνοούμενο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωνιακό «όπλο» - Βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ώρα

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ