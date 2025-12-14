Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε το τηλέφωνο σε ζωντανή εκπομπή - «Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες»»

Σε νέο τηλεοπτικό επεισόδιο πρωταγωνίστησε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου αποχώρησε από τον «αέρα» κλείνοντας το τηλέφωνο, ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπόλακη.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εντάσεων τις τελευταίες ημέρες, μετά το επεισόδιο στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, από όπου είχε αποχωρήσει, αλλά και τη σφοδρή αντιπαράθεση που σημειώθηκε στην ΕΡΤ με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, όπου «άναψαν τα αίματα».

Η συζήτηση στο MEGA επικεντρώθηκε στα τηλεφωνήματα στο 100 που πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες περί απειλών από τον Γιώργο Ξυλούρη. Η ίδια δημοσιοποίησε τις κλήσεις της στην Άμεση Δράση, συνομιλώντας αρχικά με τηλεφωνήτρια, στη συνέχεια με τον επόπτη αξιωματικό και τέλος με τον διευθυντή βάρδιας, ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Σωτήρης Μπόλακης τη ρώτησε «γιατί δεν μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για να καταθέσει μήνυση, ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως η απειλή έγινε μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι όπως υποστήριξε όφειλαν να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη.

«Με ρωτάτε αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική για να πάω στο τμήμα; Όταν ένα αυτόφωρο αδίκημα γίνεται μπροστά σε αστυνομικούς, είναι υποχρέωσή τους να συλλάβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον δημοσιογράφο ότι αναπαράγει κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι σε καταγγέλλουσες.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε προσωπική σύγκρουση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε και στη Σίσσυ Χρηστίδου, λέγοντας ότι υφίσταται επίθεση στον αέρα της εκπομπής.

Λίγο πριν κλείσει το τηλέφωνο, δήλωσε εμφανώς φορτισμένη:

«Υπάρχει όριο για μένα. Να με ρωτάτε μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα. Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες», και διέκοψε τη σύνδεση κλείνοντας το τηλέφωνο.

Αναλυτικά ο διάλογος του δημοσιογράφου Σωτήρη Μπόλακη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Μπόλακης: Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε η απειλή δεν πήγατε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος να κάνετε μήνυση και ο Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο;

Κωνσταντοπούλου: Η απειλή έγινε μπροστά στους αστυνομικούς. Μόλις το πληροφορήθηκα, τους ρώτησα αν έπρεπε να φύγω από την εξεταστική και να πάω στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος;

Μπόλακης:

Ναι.

Κωνσταντοπούλου: Όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς, ήταν υποχρεωμένοι να τον συλλάβουν. Έπειτα ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα εκεί που ήταν αρμόδιοι να τον συλλάβουν. Μην αναπαράγετε την κακοποίηση απέναντι στις καταγγέλλουσες. Έκανα τα πάντα.2. Συζήτηση για την υποβολή μήνυσης

Μπόλακης: Μπορούσατε να πάτε να κάνετε μήνυση.

Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύετε, σε παρακαλώ Σωτήρη μου.

Μπόλακης: Μην προσβάλλετε.

Κωνσταντοπούλου: Εσύ προσβάλλεις, προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Είναι αθλιό αυτό που κάνεις.

Κωνσταντοπούλου: Για αυτό με πήρατε, Σίσσυ (σ.σ. Χρηστίδου) μου;

Σίσσυ Χρηστίδου: Σας έχουμε δώσει χώρο. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό.

Κωνσταντοπούλου: Υφίσταμαι αυτή την επίθεση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά γιατί δεν πήγα στο Συντάγμα. Υπάρχει όριο για μένα.

Κωνσταντοπούλου (κλείνοντας το τηλέφωνο): Έτσι σκοτώνονται οι γυναίκες.

Στο μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας θα βρεθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα επισκεφτεί σήμερα, στις 14:15, τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, για να δηλώσει σύμφωνα με το γραφείο του κόμματος «έμπρακτα, με την παρουσία της, την στήριξη και την αλληλεγγύη της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου».

Όπως αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα «με υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων τον Σωκράτη Αλειφτήρα, παρεμβαίνει σταθερά και δυναμικά για την υπεράσπιση των αγροτών και την ουσιαστική στήριξη των διεκδικήσεών τους. Υπερασπίζεται έμπρακτα τα μπλόκα, τα μέσα του αγώνα τους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό των αγροτών και να τους υπερασπίζεται σε δικαστικό επίπεδο, όταν διώκονται για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, έχει υποδεχθεί αγρότες στο Κοινοβούλιο και κρατά έναν ανοικτό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας» και «διαθέτει το πιο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για τον Αγροτικό τομέα, βασισμένο στις διεκδικήσεις και την εμπειρία των ίδιων των αγροτών, που μοχθούν και αγωνιούν, την ώρα που κάποιοι κηφήνες λυμαίνονται τις επιδοτήσεις».

