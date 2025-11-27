Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

Συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Ακόμη μία επεισοδιακή τηλεοπτική συνέντευξη στο «παλμαρέ» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς δεν άργησαν να ανέβουν οι τόνοι σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Αφορμή στάθηκαν τα περιστατικά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας τόσο με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, όσο και με τον Άδωνι Γεωργιάδη για άλλη μία φορά στη Βουλή.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την Κωνσταντοπούλου για το συμβάν με τον Ουγγαρέζο «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε «γιατί το λέτε αυτό, ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε», απάντησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».

Δείτε τη λογομαχία μετά το 10:30 του βίντεο:

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Σας λέω κάτι αντικειμενικό».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω, μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σας έκανα εγώ διάλεξη;».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Μην πάμε με τα διαδικαστικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε, γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε “μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου”, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Αν κάποιος με ειρωνεύεται, απαντάω αναλόγως. Αν δεν με ειρωνεύετε, δεν απαντώ».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Πού κολλάνε αυτά;».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Δικαιώμά σας».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Όχι, δεν είναι δικαίωμά μου, εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα…».

– Κώστας Παπαχλιμίντζος: «Ναι, κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω…».

Η ένταση εκτονώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει «μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο».

