«Βολές» Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: «Έπρεπε να είναι στη φυλακή για το Μάτι»

Σε μια αιχμηρή απάντηση προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στα όσα της καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, με τίτλο «Ιθάκη» φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για την τραγωδία στο Μάτι.

Μιλώντας στο Kontra Channel το βράδυ της Τρίτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρά πυρά, τόσο για το περιεχόμενο του βιβλίου όσο και για τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του κ. Τσίπρα.

«Πυρά» για το βιβλίο και τη στάση Τσίπρα

«Ο εκδοτικός οίκος έχει τον ειδικό στο ξεπούλημα, τον Τσίπρα», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επικρίνοντας παράλληλα τη στάση του πρώην πρωθυπουργού να συνδιαλέγεται με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η συμπεριφορά η αγοραία να συνδιαλέγεται με τον Γεωργιάδη, ένα πρόσωπο που είναι φασίστας, Γκέμπελς, αρνητής του ολοκαυτώματος και του εγκλήματος των Τεμπών και ακραίος σεξιστής, ότι ο Τσίπρας χαριεντίζεται με το βιβλίο, τα δείχνει όλα, δείχνει ποια είναι η βαρύτητα και ποιες οι ευθύνες», τόνισε.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «χονδροειδείς ψευτιές» στο βιβλίο του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα που έχω καταγράψει δημόσια στις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις».

Αναφερόμενη στον χαρακτηρισμό του «νάρκισσου» που της αποδίδεται, αντέτεινε: «Αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του. Η ποιότητα της σκέψης... δείχνουν ένα πρόσωπο χαμηλού φυράματος, εντελώς αντίθετου με τον μύθο γύρω του που έχει φτιαχτεί».

«Παραδόπιστος» και «διαλύει το σύμπαν»

Σε υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπαινίχθηκε πολιτικές σκοπιμότητες, λέγοντας: «Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι, αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν του έδωσε λεφτά γι' αυτό». Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ως «παραδόπιστο», τονίζοντας ότι «κράτησε την έδρα για 23 χρόνια για να γράψει βιβλίο με τα χρήματα του ελληνικού λαού και την άφησε για να πουλήσει το βιβλίο».

Του καταλόγισε επίσης ότι «τορπιλίζει μια συνεννόηση αντιπολιτευτική» και ότι «αυτό που κάνει τώρα είναι να διαλύσει το σύμπαν, όπως έκανε με το κόμμα του».

«Τον Τσίπρα πιο πολύ από όλους τον θέλει ο Μητσοτάκης, γιατί θέλει κάποιον του χεριού του», πρόσθεσε.

«Έπρεπε να πάει φυλακή»

Η πιο σκληρή κριτική διατυπώθηκε σχετικά με την τραγωδία στο Μάτι, για την οποία ο κ. Τσίπρας κάνει αναφορές στο βιβλίο του.

«Με ενδιαφέρει το Μάτι, γιατί ξέρω πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού. Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι τον χρόνο της σύσκεψης γνώριζαν για 60-70 νεκρούς», δήλωσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη θέση της: «Από εκείνους που ήταν δίπλα του ορισμένοι είναι στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή γιατί τον κάλυψε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε ούτε εξεταστική. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι».

