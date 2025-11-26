Η «Ιθάκη» και ο τυχερός Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης που πείστηκε, ο Νίκος ο… σιωπηλός

Η «Ιθάκη» και ο τυχερός Μητσοτάκης



Στη ΝΔ τρίβουν τα χέρια τους με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Αν και τον θεωρούν υπολογίσιμο αντίπαλο εκτιμούν ότι οι φωτιές που άναψε με την «Ιθάκη» δημιουργούν μεγαλύτερες διαλυτικές τάσεις στην κεντροαριστερά. «Αυτοί θα σφαχτούν μόνοι τους... » είναι το σχόλιο των γαλάζιων για τις κόντρες του Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του και προσθέτουν ότι ο ένας θα βγάζει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου για να διασωθούν. Πολύ τυχερός ο Μητσοτάκης τελικά...



Πώς… πείστηκε ο Παύλος Μαρινάκης ότι δεν υπάρχει σκιώδης συγγραφέας πίσω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;



Από τις… γεωγραφικές γνώσεις που αποτυπώνονται στην «Ιθάκη» όπου ο συγγραφέας στη σελ 212 τοποθετεί την πόλη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας, στην Εσθονία στο πλαίσιο αναφοράς σε μια κρίσιμη Σύνοδο που είχε γίνει τον Μάιο του 2015 και είχε παραστεί και ο ίδιος.



Σωστά διαβάσατε και για τους… άπιστους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διάβασε στο Open το σημείο που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το άτυπο Eurogroup στη Ρίγα της Εσθονίας λίγες ημέρες αργότερα στις 24 Απριλίου ήταν σημείο καμπής».



«Κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας» είπε ο Παύλος Μαρινάκης θυμίζοντας την περίφημη φράση του πρώην πρωθυπουργού περί «Μυτιλήνης, Λέσβου και άλλων νησιών της Ελλάδας ...»

Τα κόκκινα γυαλιά του κόκκινου Πάνου

Τελικά αν κατάλαβα καλά ο καλύτερος υπουργός του Τσίπρα ήταν ο... Ναπολέων Ζέρβας. Με συγχωρείτε, ο Πάνος Καμμένος ήθελα να πω. Γι' αυτό και ο «κόκκινος Πάνος» έσπευσε πρώτος πρώτος να προμηθευτεί το βιβλίο και να ποστάρει μια αινιγματική ανάρτηση για το 2015 με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά πρεσβυωπίας πάνω στην Ιθάκη. Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, για τον οποίο έγραψε θετικά σχόλια στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός, έγραψε στο Χ, «το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες». Τι εννοεί ο ποιητής; Ότι αυτός έκλεισε το τηλεφωνικό ραντεβού του Ομπάμα με τον Τσίπρα. Να αυτά διαβάζουν οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη και βγαίνουν στα... κάγκελα.

Ο Νίκος ο... σιωπηλός

Η επόμενη μεγάλη κόντρα που περιμένω με αγωνία είναι η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη και Τσίπρα αν και ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφεύγει το τζαντζάρισμα με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε ο Τσίπρας δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα στην «Ιθάκη» με τον πρόεδρο Νίκο... Άσε που είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης μάλλον δεν θα του έστειλε ούτε καν το βιβλίο με ιδιόχειρη αφιέρωση όπως έκανε με άλλους πολιτικούς (βλέπε Χάρη Δούκα). Προς το παρόν πάντως στο περιβάλλον του προέδρου Νίκου λένε ότι η επιστροφή Τσίπρα είναι «δώρο» για τον Μητσοτάκη. Είναι όπως λένε ο μπαμπούλας που έψαχνε η ΝΔ... Το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης δεν απειλεί ούτε στο ελάχιστο τον Μητσοτάκη το προσπερνάνε.

Πολυκοσμία λόγω... Δούκα

Ιδιαίτερη πολυκοσμία μαθαίνω ότι υπήρξε σε μια σύσκεψη που διοργανώθηκε μέσω zoom από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ενόψει του κρίσιμου Συνεδρίου που θα γίνει τον Μάρτιο του 2026, πάνω από 300 μέλη τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως άκουσαν τον Χάρη Δούκα και αντάλλαξαν απόψεις, συμφωνώντας επί της αρχής με όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς για το τι στάση πρέπει να κρατήσει για τις συμμαχίες. Τα κρίσιμα συνέδρια έρχονται και τα κόμματα... βράζουν από ζυμώσεις!

Έχουν πιάσει αγκαζέ την Κίμπερλι

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τρόπο πολιτικά ανορθόδοξο και ασυνήθιστο θα έλεγε κανείς έχει πιάσει στασίδι από την πρώτη μέρα που ήρθε στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια στο ΣΕΦ και φωτογραφίζεται συνεχώς δίπλα στους ιδιοκτήτες της ομάδας σαν να θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα... Προφανώς μπορεί να είναι φίλαθλος οποίας ομάδας θέλει. Αναφαίρετο δικαίωμά της. Όμως δεν βρέθηκε ένας εκ των συμβούλων της να την προστατέψει; Να της πει βρε παιδί μου ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν φωτογραφίζονται αγκαζέ κάθε τρεις και λίγο με τους ίδιους επιχειρηματίες γιατί αυτό δημιουργεί περίεργους συνειρμούς. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να της το πει; Εκτός κι αν όλο αυτό είναι στρατηγική επιλογή της πρέσβεως... Τέτοια διαφήμιση δεν έχω ματαδεί από ξένο διπλωμάτη.

Θα μας βγάλουν το λάδι…

Το λάδι «του σπιτιού» που ένα χρόνο μπορεί να βγαίνει και τον επόμενο όχι ξαφνικά έγινε πολύ μπελαλίδικο. Η δουλειά έχει ξεκινήσει στα ελαιοτριβεία της χώρας και αντί για τη σοδειά, το βασικό θέμα συζήτησης είναι το ελαιοκομικό μητρώο. Ναι, καλή η καταγραφή. Ναι, να ξέρει το κράτος πόσα δέντρα υπάρχουν και να καταπολεμήσει την «μαύρη αγορά» αλλά παραμένουν πολλά τα λειτουργικά προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Είναι δυνατόν άνθρωποι με 30-50-100 «ρίζες» να πρέπει να τρέχουν σε άλλη πόλη, ώρες μακριά για να κάνουν δήλωση στο - κατά τόπους - ελαιοκομικό μητρώο ακόμα και αν δεν είναι ελαιοπαραγωγοί; Μήπως πρέπει κάτι να γίνει γι’ αυτές τις περιπτώσεις ή τουλάχιστον όλη η διαδικασία να γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά;

Πληρωμές μέσα στη Black Friday

Πολλή δουλειά θα έχουν οι τράπεζες αυτή την εβδομάδα καθώς ενοικιαστές, συνταξιούχοι και ευάλωτα νοικοκυριά περιμένουν πως και πως τις πρώτες καταθέσεις των - νέων ετήσιων- επιδομάτων του Νοεμβρίου. Ο «λογαριασμός» είναι μεγάλος και σε αρκετές περιπτώσεις τα επιπλέον χρήματα μετρώνται σε εκατοντάδες ευρώ. «Μποναμάς» που έρχεται πάνω στην ώρα για τα ψώνια της Black Friday, για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ή για τα πρώτα δώρα των γιορτών. Είναι καλό το timing γιατί η λίστα των υποχρεώσεων είναι μεγάλη και τα έξτρα χρήματα θα πιάσουν τόπο.

Τα σούπερ μάρκετ κάνουν ταμείο αλλά…κλαίνε

Με τα μελανότερα των χρωμάτων περιέγραψαν την κατάσταση στον κλάδο σούπερ μάρκετ οι επικεφαλής των σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα προέβλεψαν νέο κύκλο εξαγορών και γενικότερα συγκέντρωσης στην αγορά μέσα στο 2026 καθώς -όπως ανέφεραν- η αύξηση του εργατικού, ενεργειακού και γενικότερου λειτουργικού κόστους, μίσθωματων κλπ δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον ιδιαίτερα για τις μικρές και τις μεσαίες αλυσίδες του κλάδου. Βέβαια σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο τζίρος σε 43 αλυσίδες είχε το 2024 και νέα αύξηση 4,4 % στα 13 δισ. με κέρδη προ φόρων στα 215 εκατ. ευρω, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε τις θυγατρικές εταιρείες. Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε και οι παντρεμένες…

Πόσα χωράει η Ελευσίνα;

Mπορεί να είναι σκεπτικοί οι … Πειραιώτες για τα νέα σχέδια επέκτασης του λιμανιού Ελευσίνας και για τις πολλαπλές νέες χρήσεις που θα έχει το νέο λιμάνι. Το αντικείμενο του σχολιασμού δεν αφορά τόσο για το πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά που έχουν διαρρεύσει ότι σχεδιάζονται αλλά κυρίως για το πώς θα χωρέσουν τόσες δραστηριότητες σε μόλις 400 στρέμματα επέκτασης του νέου λιμανιού. Όταν το λιμάνι του Πειραιά, όπως οι ίδιοι σχολιάζουν, καλύπτει ήδη, πάνω 2.000 στρέμματα ενώ σχεδιάζεται και επέκταση νέου προβλήτα. Πάντως άλλοι λένε μια χαρά χώρος υπάρχει στην Ελευσίνα και θα τρίβουν τα μάτια τους και αυτοί που τώρα είναι επιφυλακτικοί, όταν θα υλοποιηθεί το μεγάλο project.