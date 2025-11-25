Απάντηση Βαρουφάκη σε Τσίπρα: «Θα περιμένω γίνει η Ιθάκη ταινία»

Την Τρίτη το πρωί, 25 Νοεμβρίου 2025, ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, τοποθετήθηκε δημόσια για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», σχολιάζοντας τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, που υπήρξε στενός συνεργάτης του Τσίπρα στα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ξεκίνησε με χιούμορ, αναφέροντας πως δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και περιμένει την κινηματογραφική μεταφορά του. Καυτηρίασε, ωστόσο, την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει την πολιτική του στάση ως αθώα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για δέκα χρόνια προσπαθεί να μετατρέψει το κρέας σε ψάρι, παριστάνοντας τον αφελή».

Για τις διαπραγματεύσεις γύρω από το μνημόνιο, ο Βαρουφάκης τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει σημαντικές παραχωρήσεις, ωστόσο η Τρόικα επέμενε όχι μόνο στην υπογραφή του μνημονίου αλλά και στον εξευτελισμό του Τσίπρα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το δημοψήφισμα είχε ως βασικό στόχο τη νομιμοποίηση της τελικής συμφωνίας παρά την αρχική άρνηση.

Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε την κίνηση του Τσίπρα να αλλάξει στάση από το «όχι» στο «ναι» ως προσχώρηση στο στρατόπεδο των Τροϊκανών, ενώ επιτέθηκε στη διαχείριση του συστήματος παράλληλων πληρωμών, που ο Τσίπρας αποκάλεσε «κουπόνια». Ο Βαρουφάκης διευκρίνισε ότι το σύστημα αυτό ήταν καινοτόμο για την εποχή του και βασικός λόγος που ο ίδιος επιλέχθηκε ως υπουργός Οικονομικών.

Αναγνωρίζοντας τα δικά του λάθη, ο Βαρουφάκης ανέφερε μεταξύ άλλων τη φωτογράφιση με τη σύζυγό του για το Paris Match, για την οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη χαρακτηρίζοντάς την «ανοησία». Παράλληλα, επέκρινε τον Τσίπρα για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα ή κόμμα, στηριζόμενος μόνο στην προσωπική του παρουσία.

Επιπλέον, απάντησε στις φήμες ότι επιδίωκε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι από το2011 υποστήριζε πως δεν θέλει επιστροφή στη δραχμή, αλλά ταυτόχρονα προετοίμαζε τη χώρα για κάθε ενδεχόμενο. Σημείωσε πως το χειρότερο σενάριο δεν είναι η έξοδος από το ευρώ αλλά η οικονομική ερήμωση εντός της νομισματικής ένωσης, όπως παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις.