Κεραμέως: «Επιδοτούμε την εργασία» - Έρχονται νέες θέσεις για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους

Η Νίκη Κεραμέως αναλύει τη φιλοσοφία του υπουργείου για την αγορά εργασίας - Άμεση επίλυση του προβλήματος με το επίδομα μητρότητας

Newsbomb

Κεραμέως: «Επιδοτούμε την εργασία» - Έρχονται νέες θέσεις για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε για θέματα εργασίας και προγράμματα απασχόλησης αλλά και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, η Νίκη Κεραμέως αρχικά αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

«Καταρχάς δεν το έχω διαβάσει, έχω διαβάσει αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Συγκρατώ δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι βρισκω σοκαριστικό τον τόπο, την ελαφρότητα με την οποία διηγείται περιστατικά που πήγαν να ρίξουν την χώρα στα βράχια και τελευταία στιγμή επειδή ψηφίστηκε τον Αύγουστο του ‘15 η συμφωνία, τελικά δεν πέσαμε στα βράχια. Είναι πολύ νωπές οι εικόνες των ανθρώπων που έκαναν ουρές στα ATM για να πάρουν 60 ευρώ, για βενζίνη, τα 120 δισ. ευρώ που χρεώθηκε η χώρα.

»Δεν μπορείς να διηγείσαι με τέτοια ελαφρότητα τέτοια περιστατικά, τα οποία κινδύνευσαν να καταστρέψουν τη χώρα μας. Από την άλλη, έχει έναν χαρακτήρα να μας υπενθυμίζει όλα αυτά που ζήσαμε για να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Τέτοιες καταστάσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Ο κ. Τσίπρας μιλά για το παρελθόν, η ΝΔ μιλά για το παρόν και το μέλλον. Το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές, γι' αυτά θα κριθούμε· θα κριθούμε για όλα αυτά που ως κυβέρνηση υλοποιήσαμε το 2023 που έγιναν οι εκλογές», είπε αρχικά.

Για το θέμα με τις μητέρες και την αιφνίδια διακοπή του επιδόματος μητρότητας: «Μας τέθηκε υπόψη, την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο είχε λυθεί. Η διοίκηση της ΔΥΠΑ αντέδρασε αμεσότατα. Θεωρώ σημαντικό να υπάρχουν αναφορές από τους πολίτες».

«Μπήκε η ενίσχυση των 250 ευρώ μία εβδομάδα πιο νωρίς, ήδη έγιναν οι πιστώσεις στους λογαριασμούς. Είναι το πρώτο από τα 4 μέτρα που έρχονται αυτές τις εβδομάδες. Το δεύτερο είναι οι αυξήσεις στις συντάξεις που θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Τρίτον, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τις συντάξεις του Ιανουαρίου, έχουμε μείωση κατά 50% της εναπομείνασας προσωπικής διαφοράς από το 2026 και κατάργηση το 2027. Τέταρτον, οι νέοι φορολογικοί συντελεστές ωφελούν και τους συνταξιούχους».

Για τα προγράμματα απασχόλησης και την επιδότηση εργασίας: «Επιδοτούμε την εργασία, είναι αλλαγή φιλοσοφίας αυτό. Επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία. Θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων. Άρα, πάμε και δίνουμε ώθηση στους συμπολίτες μας που είναι άνεργοι κατά προτεραιότητα. Προτεραιότητα στις άνεργες μητέρες, στους μακροχρόνια ανέργους, σε συμπολίτες μας που ζουν με βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ένα πρόγραμμα 50.000 νέων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που έχουν πρόβλημα την εξεύρεση εργασίας. Επιδοτούμε την θέση εργασίας που θα ανοίξει μια επιχείρηση για να προσλάβει μια άνεργη μητέρα. Έξι μήνες αμείβουμε το εν λόγω πρόσωπο για 6ωρη απασχόληση στα 704 ευρώ καθαρά και πληρωμένες εισφορές. Το κάνουμε για έξι μήνες γιατί θέλουμε να δώσουμε μία ώθηση και θέλουμε προφανώς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Και συνέχισε: «Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα για άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών. Δέκα χιλιάδες θέσεις, 5.000 μερικής και 5.000 πλήρους απασχόλησης. Παραδοσιακά στην χώρα μας έχουμε υψηλή ανεργία στις γυναίκες. Είναι περίπου ο βασικός μισθός, είναι ένα πρόγραμμα που κυμαίνεται από 9 μήνες και πάνω».

Για τις Ημέρες Καριέρας: «Πριν την Αμερική, πάμε στη Δράμα και στη Λάρισα. Πολλοί πολίτες κοιτούν για δουλειά ή να αλλάξουν δουλειά. Έχουμε πάει σε Γερμανία και Ολλανδία. Έχουν επιστρέψει 420.000 Έλληνες από το εξωτερικό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πέντε «εποχές» του εγκεφάλου: Σε ποια δεκαετια «ενηλικιωνόμαστε» - Τα κρίσιμα σημεία καμπής

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 63χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε φέρι μποτ - Με μώλωπες η 50χρονη γυναίκα του

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία κατά Shein: Τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας ζητά η κυβέρνηση

12:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδεκατισμένοι οι Ισπανοί στον Πειραιά

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια - 5.000 ενεργοποιήσεις του panic button

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Η μουσική διευκολύνει τις χειρουργικές επεμβάσεις και επιταχύνει την ανάρρωση

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Έξι στους 10 Έλληνες θα κάνουν αγορές online κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Αποχή δικηγόρων στην έναρξη - Νέα αναβολή

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με δύο νταλίκες στην Πατρών–Πύργου - Ένας τραυματίας

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου στον θρόνο και οι «Αταίριαστοι» δείχνουν τα «δόντια» τους

12:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Προβάδισμα Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές του 2027 δείχνει νέα δημοσκόπηση

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

12:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψωνίζεις online; Αυτές είναι 5 χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειρίστηκε με ψυχραιμία και ευαισθησία τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008»: Ο Τσίπρας εξηγεί γιατί επέλεξε τον Παυλόπουλο για ΠτΔ

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια - Αναλυτικές τιμές στην αγορά

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Επιδοτούμε την εργασία» - Έρχονται νέες θέσεις για μητέρες και μακροχρόνια ανέργους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δολοφόνησε την πεθερά της για 1.100 ευρώ - «Φοβήθηκα πως με αναγνώρισε και την σκότωσα»

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της με σφυρί - Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

12:30ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για την φρεγάτα «Σπέτσαι» που επιστρέφει νωρίτερα από το Άντεν λόγω μηχανικής βλάβης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Τρομακτική μαρτυρία για τον «δράκο» - «Με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική ανατροπή στην άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τη σκότωσε με σφυρί η νύφη της και όχι άγνωστοι ληστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ