Καμία αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης - Το βέτο από την Κεραμέως

Η μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής εξετάζεται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά

Βέτο στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση βάζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία καθησυχάζει τους εργαζόμενους ότι στην Ελλάδα τα όρια συνταξιοδότησης είναι από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Απογευματινή, τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση πρέπει να εξετάζονται αναλογιστικά κάθε τριετία και εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, θα πρέπει αυτά να προσαρμόζονται. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, μέχρι το 2027 - έτος αλλαγών - τα όρια ηλικίας παραμένουν ίδια, κάτι που ενδεχομένως μεταβάλλεται από το 2030, κυρίως λόγω του δημογραφικού προβλήματος.

Κι αυτό γιατί σε επίπεδο δημογραφικού, κάθε χρόνο τα στοιχεία δείχνουν ότι χάνεται μία κωμόπολη, καθώς έχουμε μείωση του πληθυσμού κατά 10% ετησίως. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ανήλθαν σε 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455.

Η μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής εξετάζεται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά. Ο επόμενος σταθμός είναι το 2027, αλλά και εκεί, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, δεν διαφοροποιούνται ως τότε. Ωστόσο, μετά το 2030 ξεκινά το μεγάλο «μπουμ» συνταξιοδοτήσεων της γενιάς που ξεκίνησε να εργάζεται μετά το 1985-1990, τότε που η απασχόληση είχε υψηλούς ρυθμούς.

Τα σενάρια που - σύμφωνα με την Απογευματινή - βρίσκονται στο τραπέζι, είναι:

  • Η σταδιακή αύξηση σε βάθος χρόνου στα γενικά όρια συνταξιοδότησης από το 2030. Το μοντέλο που φαίνεται πιθανό για την Ελλάδα είναι, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, η αναλογία 1 προς 1, δηλαδή για κάθε 1 έτος που θα αυξάνει το προσδόκιμο, θα αυξάνονται κατά 1 έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1 προς 2/3 τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για κάθε 12 μήνες αύξησης στο προσδόκιμο ζωής και με 1/3 η αύξηση των ορίων θα είναι ηπιότερη, με 4 μήνες για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.
  • Το πάγωμα μέχρι και το 2030 σε κάθε ανατροπή στο ισχύον καθεστώς συνταξιοδότησης, καθώς το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε λόγω της πανδημίας και δεν έχει ανακάμψει.

