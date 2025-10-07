Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

Ορατό φαίνεται πως είναι το σενάριο να αυξηθούν τα γενικά όρια συνταξιοδότησης στη χώρα μας. Οι τελικές αποφάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ληφθούν στα τέλη του 2026, με την κυβέρνηση να διαψεύδει ότι θα υπάρξουν δυσμενείς αλλαγές.

Η μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής εξετάζεται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Τα δύο σενάρια πάντως που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν τα εξής:

Σταδιακή και σε βάθος χρόνου αύξηση στα γενικά όρια συνταξιοδότησης από το 2027 : Το μοντέλο που φαίνεται πιθανό για την Ελλάδα, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, είναι η αναλογία 1 προς 1, δηλαδή για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο θα αυξάνονται κατά 1 έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1 προς 2/3 τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για κάθε 12 μήνες αύξησης στο προσδόκιμο ζωής και με το 1 προς 1/3 η αύξηση των ορίων θα είναι ηπιότερη με 4 μήνες για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.

: Το μοντέλο που φαίνεται πιθανό για την Ελλάδα, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, είναι η αναλογία 1 προς 1, δηλαδή για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο θα αυξάνονται κατά 1 έτος και τα όρια ηλικίας. Με το 1 προς 2/3 τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για κάθε 12 μήνες αύξησης στο προσδόκιμο ζωής και με το 1 προς 1/3 η αύξηση των ορίων θα είναι ηπιότερη με 4 μήνες για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Πάγωμα μέχρι το 2029 - 2030 σε κάθε ανατροπή στο ισχύον καθεστώς συνταξιοδότησης, με το πρόσχημα ότι το προσδόκιμο ζωής, που μειώθηκε λόγω πανδημίας δεν έχει ανακάμψει τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που να τεθούν σε ισχύ από την 1η/1/2027.

Διαβάστε επίσης