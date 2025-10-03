Χωρίς σύνταξη 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρέους προς τον e-ΕΦΚΑ

Στους 300.000 υπολογίζονται, σύμφωνα με στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, που λόγω υψηλών χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ, δεν έχουν δικαίωμα λήψης σύνταξης, αν δεν εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους ή αν δεν ενταχθούν σε σχετική ρύθμιση.

Όμως, είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης, που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και δύο χρόνια, ώστε είναι πολύ περιορισμένη η συμμετοχή. Υπολογίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, πως μόλις που υπερβαίνουν τα 7.700 τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί, με τα 4.160 εξ αυτών να έχουν εγκριθεί.

Βασικός όρος εφαρμογής της ρύθμισης είναι ο ασφαλισμένος – οφειλέτης – επίδοξος συνταξιούχος να μην χρωστάει από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, περισσότερα από 30.000 ευρώ αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ή 10.000 ευρώ αν είναι αγρότης. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβαίνων ποσό, πρέπει να το εξοφλήσει άπαξ, εντός διμήνου από την υποβολή αίτησης ένταξης στη ρύθμιση.

Ακόμα όμως και στο ενδεχόμενο που πληροί το ανωτέρω όριο χρέους, υπάρχουν και άλλοι όροι που καθιστούν ακόμα δυσκολότερη, την απόφαση για να επιλεχθεί η ρύθμιση, ως λύση συνταξιοδότησης. Αυτοί είναι:

*Άρση του τραπεζικού απορρήτου: Θα πρέπει ο οφειλέτης να συναινέσει ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία, για να μπορούν να διαπιστώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, τη συνολική οικονομική του κατάσταση.

*Τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ: Σε περίπτωση που βρεθεί ότι είναι μεγαλύτερα τα ποσά που βρίσκονται στη διάθεση του οφειλέτη, τότε τυχόν αίτημα για ρύθμιση χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ, απορρίπτεται. Το ίδιο συμβαίνει, αν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης – υποψήφιος συνταξιούχος, είναι συνδικαιούχος και το άθροισμα των τραπεζικών λογαριασμών είναι υψηλότερο του ανωτέρω ποσού.

*Δόση στο 60% της καταβαλλόμενης σύνταξης (όριο τα 330 ευρώ): Η συγκεκριμένη δέσμευση ισχύει μέχρι να περιοριστεί το χρέος από τα 30.000, στα 20.000 ευρώ, αν ο οφειλέτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή από τα 10.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ, αν ο οφειλέτης είναι αγρότης.

*Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε δόσεις: Όταν επιτευχθεί η παραπάνω μείωση χρέους, τότε ο οφειλέτης θα αποπληρώσει το υπόλοιπο της οφειλής του σε έως 60 μηνιαίες δόσεις, με κατώτατο ποσό, τα 50 ευρώ.

*Ηλικιακό όριο: Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης στη ρύθμιση είναι ή να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, ή το 62ο με 40 χρόνια προϋπηρεσίας, ή να έχει καλύψει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης (6.000 ένσημα).

Ως αποτέλεσμα της ύπαρξης χρέους, αλλά και των παραπάνω προϋποθέσεων ένταξης σε ρύθμιση, είναι η εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή στη διαδικασία.

