Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται όχι μόνο στον γενικό πληθυσμό, αλλά και μεταξύ των συνταξιούχων. Μια λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων της απογραφής της ΕΕ από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας αποκαλύπτει πώς έχουν εξελιχθεί τα εισοδήματα από τη σύνταξη.

Ένας στους πέντε συνταξιούχους στη Γερμανία πρέπει να επιβιώσει με λιγότερα από 1.400 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι ένα βασικό εύρημα ανάλυσης της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, βασισμένη σε τυποποιημένα στοιχεία απογραφής σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στη Γερμανία.

Ένα άλλο 20% των συνταξιούχων έχει στη διάθεσή του μέγιστο καθαρό εισόδημα περίπου 1.790 ευρώ.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι με υψηλά εισοδήματα αποτελούν το 20% των συνταξιούχων με τα υψηλότερα εισοδήματα. Το 20% των συνταξιούχων με τα υψηλότερα εισοδήματα είχε στη διάθεσή του περισσότερα από 2.870 ευρώ καθαρά κάθε μήνα.

Τα στατιστικά στοιχεία εξέτασαν συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω – συνολικά 16,3 εκατομμύρια άτομα κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος, οι στατιστικολόγοι χρησιμοποίησαν το μοντέλο του καθαρού ισοδύναμου εισοδήματος, ένα σταθμισμένο κατά κεφαλήν εισόδημα. Αυτό καθιστά τα εισοδήματα των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά διαφορετικών μεγεθών συγκρίσιμα, καθώς τα μεγαλύτερα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, για παράδειγμα, σε κατοικίες. Τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν μόνο το εισόδημα και όχι τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των συνταξιούχων ηλικίας 65 ετών και άνω έχει αυξηθεί, όπως και το εισόδημά τους - αν και το τελευταίο λιγότερο από ό,τι στον γενικό πληθυσμό.

Το 2021, υπήρχαν περίπου 15,9 εκατομμύρια άτομα σε αυτήν την ομάδα. Το μέσο εισόδημά τους ήταν περίπου 1.820 ευρώ το μήνα, σημειώνοντας αύξηση κατά εννέα τοις εκατό σε 1.990 ευρώ το μήνα έως το 2024.

Το μέσο καθαρό ισοδύναμο εισόδημα του γενικού πληθυσμού αυξήθηκε κατά περίπου έντεκα τοις εκατό την ίδια περίοδο, φτάνοντας περίπου τα 2.300 ευρώ το μήνα πέρυσι.

Το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των φύλων μειώνεται ελαφρώς

Το εισόδημα των νοικοκυριών των συνταξιούχων στηρίζεται κυρίως στις συντάξεις. Οι συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά επιδόματα αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο το 92% του εισοδήματος το 2024. Το πέντε τοις εκατό προερχόταν από περιουσιακά στοιχεία, το δύο τοις εκατό προερχόταν από απασχόληση και το ένα τοις εκατό από μεταβιβαστικές πληρωμές, όπως η βασική ασφάλεια γήρατος.

Με μέσο ακαθάριστο εισόδημα 1.720 ευρώ, το συνταξιοδοτικό εισόδημα των γυναικών ήταν περίπου κατά το ένα τέταρτο χαμηλότερο από αυτό των ανδρών, περίπου 2.320 ευρώ. Ένας λόγος για αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών.

Αυτό το λεγόμενο «συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων» έχει πρόσφατα μειωθεί κάπως. Ενώ ήταν λίγο κάτω από 30% το 2021, είχε μειωθεί σε περίπου 26% το 2024. Το συνταξιοδοτικό εισόδημα περιλαμβάνει συντάξεις γήρατος, συντάξεις επιζώντων και συντάξεις από ατομικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Παρά την αύξηση του μέσου εισοδήματος, όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εξαρτώνται από την κρατική στήριξη.

Σχεδόν 739.000 άτομα έλαβαν βασική ασφάλιση γήρατος στο τέλος του 2024. Αυτό είναι κατά επτά τοις εκατό περισσότερο από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα (λίγο κάτω από 690.000) και 31 τοις εκατό περισσότερο από ό,τι στο τέλος του 2020, όταν ο αριθμός ήταν 564.000.

Ένας λόγος για την αύξηση είναι ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων και ατόμων που δικαιούνται επιδόματα από την Ουκρανία.

Πηγή: lst