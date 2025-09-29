e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 1,8 εκατ. δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 1,8 εκατ. δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ σε 1.781.591 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025,
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σχόλια

