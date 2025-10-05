Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

Τα αναδρομικά ποσά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 15.000 ευρώ

Newsbomb

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότεροι από 500.000 συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή για τη λήψη «πακέτου» αναδρομικών, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα εξαιτίας περικοπών ή λάθους υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η Real News, για δύο διαφορετικές διεκδικήσεις: η πρώτη αφορά στις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το 2016 χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές για 100.000 συνταξιούχους και η δεύτερη τις επικουρικές συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων που υπέστησαν τις μνημονιακές περικοπές το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και ανέρχονται περίπου στις 400.000.

Τα αναδρομικά ποσά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 15.000 ευρώ, ενώ η μηνιαία επικουρική θα έπρεπε να είναι αυξημένη κατά 200 ή και 300 ευρώ, καθώς τα ακριβή ποσά εξαρτώνται από το ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Παραδείγματα για αναδρομικά

  • Συνταξιούχος από τραπεζικό ταμείο με εισφορές 12% και 25 χρόνια ασφάλισης, που αποχώρησε το 2018, λαμβάνει σήμερα επικουρική 148 ευρώ. Με την προσαύξηση θα έπρεπε να εισπράττει 323 ευρώ - δηλαδή σχεδόν 175 ευρώ παραπάνω - και δικαιούται αναδρομικά περίπου 16.800 ευρώ.
  • Ασφαλισμένος με εισφορές 10% και 35 χρόνια υπηρεσίας, που συνταξιοδοτήθηκε το 2022, λαμβάνει επικουρική 370 ευρώ. Χωρίς την εφαρμογή της προσαύξησης χάνει 200 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά του φτάνουν τα 9.600 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό, η σύνταξή του θα ανέλθει σε 570 ευρώ.

Η διαδικασία

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα:

  • Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%.
  • Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014.
  • Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ