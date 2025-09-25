Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, που επιβλήθηκε με το σκληρό, τρίτο μνημόνιο, το 2015, όπως είναι γνωστό, έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των νέων συντάξεων.

Κι αυτό, καθώς η σύνταξη υπολογίζεται και απονέμεται με βάση τον μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου (από το 2002 και μετά) και όχι με βάση τον μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε μέχρι τότε.

Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου

Πληρωμές για αναδρομικά 23 μηνών από τις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που φτάνουν ως τις 8.556 ευρώ έχει ξεκινήσει ο ΕΦΚΑ για συνταξιούχους του Δημοσίου που κατέθεσαν αγωγές μετά τον Φεβρουάριο του 2017, όταν η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συντάξεις του Δημοσίου.

Μεγαλύτερα ποσά δικαιούνται οι συνταξιούχοι με κατατεθειμένες αγωγές πριν από την απόφαση του Ε.Σ., δηλαδή πριν από τον Φεβρουάριο του 2017. Ωστόσο, είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με όσους διεκδικούν την ΕΑΣ μετά την απόφαση για την αντισυνταγματικότητά της.

Εκτιμάται ότι εκκρεμούν περίπου 8.000 αγωγές συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα ειδικά μισθολόγια.

Ωστόσο, τις ίδιες επιστροφές δικαιούνται και όσοι δεν προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς καλύπτονται από την αρχική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την 244/2017), που έκρινε ότι οι κρατήσεις ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου ήταν αντισυνταγματικές από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα αναδρομικά από την ΕΑΣ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης, διαμορφώνονται ως εξής:

*Συνταξιούχος ειδικού μισθολογίου (καθηγητής ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανώτερος απόστρατος αξιωματικός κ.ά.) με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 3.100 ευρώ και σημερινή σύνταξη 1.828 ευρώ, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 8.556 ευρώ από την ΕΑΣ.

*Συνταξιούχος απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 2.910 ευρώ και 1.734 ευρώ, σήμερα προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 8.027 ευρώ από την ΕΑΣ.

*Συνταξιούχος απόστρατος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 2.245 ευρώ και 1.468 ευρώ σήμερα, προ φόρου δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 3.611 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

*Συνταξιούχος πολιτικός υπάλληλος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 2.435 ευρώ και 1.540 ευρώ σήμερα, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 5.037 ευρώ από την ΕΑΣ.

*Συνταξιούχος πολιτικός υπάλληλος με αρχική μικτή κύρια σύνταξη (ή άθροισμα κύριων συντάξεων) 1.475 ευρώ και 1.163 ευρώ σήμερα, προ φόρου δικαιούται επιστροφή κρατήσεων 1.012 ευρώ από την ΕΑΣ για 23 μήνες.

Oι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 δεν παίρνουν αναδρομικά από τις παλιές περικοπές συντάξεων, αφενός γιατί δεν προβλέπονται στις νέες συντάξεις επειδή είναι μικρότερες και, αφετέρου, διότι όσες παλιές περικοπές έμειναν, όπως η ΕΑΣ για παράδειγμα, νομιμοποιήθηκαν μέσω του επανυπολογισμού που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Ο κουμπαράς των 20 δισ. ευρώ και οι πληρωμές

Με προσφυγές για όλα τα αναδρομικά (επικουρικών και ΕΑΣ) είναι περίπου 400.000 συνταξιούχοι και χωρίς προσφυγές περίπου 800.000 με 900.000 συνταξιούχοι.

Το κόστος για να επιστραφούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους αγγίζει τα 1,8 δισ. ευρώ. Η λύση για να πληρωθούν τα αναδρομικά χωρίς να επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός είναι από τους τόκους που εισπράττει το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ φτάνουν σχεδόν στα 20 δισ. ευρώ και οι τόκοι που θα μπουν το 2025 στον «κουμπαρά» του ασφαλιστικού, όπως λέγεται το ΑΚΑΓΕ, θα ανέλθουν στα 650 εκατ. ευρώ. Με αυτό το ποσό η κυβέρνηση θα μπορούσε να πληρώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους σε δόσεις τριών ετών με 600 εκατ. ευρώ για το 2025 και άλλα 600 εκατ. ευρώ για το 2026, και άλλα 600 εκατ. ευρώ από τους τόκους του ΑΚΑΓΕ το 2027. Σημειώνεται ότι τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ αγγίζουν τα 20 δισ. ευρώ και κάθε χρόνο έχει πλεόνασμα άνω του 1 δισ. ευρώ (σ.σ.: 1,7 δισ. για το 2025). Πέραν αυτών, βασικός πόρος του ΑΚΑΓΕ είναι οι κρατήσεις των συνταξιούχων και η διάθεση μόνο των τόκων για τα αναδρομικά που τους οφείλονται δεν θα έθετε σε καμία διακινδύνευση την ευρωστία αυτού του λογαριασμού.

Αναδρομικά ως 12.384 ευρώ από τους επανυπολογισμούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τον ΕΦΚΑ νέος επανυπολογισμός για περίπου 41.000 συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», στους συνταξιούχους που δεν έχει γίνει επανυπολογισμός σύνταξης περιλαμβάνονται 9.268 συνταξιούχοι του Δημοσίου, 11.688 συνταξιούχοι του ΙΚΑ, 13.761 του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ και ΤΣΑ), 2.500 του ΕΤΑΑ, 730 του ΤΑΠ-ΟΤΕ, 580 συνταξιούχοι τραπεζών (Εθνικής-ΑΤΕ) κ.ά.

Οι συνταξιούχοι που έχουν εκκρεμείς επανυπολογισμούς θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά από 1ης/10/2019 και μετά και η εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα αρχίσουν να πληρώνονται σταδιακά τα νέα ποσά.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», για τους συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016, που έχουν επανυπολογισμό σε εκκρεμότητα, οι αυξήσεις και τα αναδρομικά διαμορφώνονται ως εξής:

Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 38 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.200 ευρώ, με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα παίρνει σύνταξη 1.316 ευρώ, με αύξηση κατά 116 ευρώ και με αναδρομικά που μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι 8.352 ευρώ. Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 40 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.367 ευρώ, με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα παίρνει σύνταξη 1.508 ευρώ, με αύξηση κατά 172 ευρώ και με αναδρομικά που μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι στις 12.384 ευρώ.

Πόσους συνταξιούχους αφορούν τα αναδρομικά της ΕΑΣ;

Η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης κρίθηκε αντισυνταγματική για περίπου 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και θα πρέπει να επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των αντισυνταγματικών περικοπών της ΕΑΣ και στους συνταξιούχους του Δημοσίου και όχι μόνον σε όσους έκαναν προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το κόστος από τα αναδρομικά της ΕΑΣ έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όταν βγήκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα 420 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Από φέτος οι κλίμακες της ΕΑΣ τιμαριθμοποιούνται, που σημαίνει ότι γλιτώνουν από την κράτηση χιλιάδες συνταξιούχοι που λόγω των αυξήσεων θα υπάγονταν στις παλιές κλίμακες. Για παράδειγμα, μέχρι το 2024 πλήρωναν ΕΑΣ οι συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.400 ευρώ και άνω, ενώ φέτος η κράτηση ξεκινά από τα 1.434 ευρώ και το 2026 θα πιάνει συντάξεις πάνω από τα 1.470 ευρώ.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Από το 2019 και μετά η ΕΑΣ κρίθηκε συνταγματική σε όλες τις συντάξεις, καθώς το ίδιο δικαστήριο που την έκρινε αντισυνταγματική (Ελεγκτικό Συνέδριο) έκρινε με νεότερη απόφαση ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου οι κρατήσεις είναι νόμιμες, καθώς πηγαίνουν για τον λεγόμενο «κουμπαρά» των συντάξεων, το ΑΚΑΓΕ.

Αναδρομικά ΕΑΣ για συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου (*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.600 € 1.624 € 234 € 5.382 € 2.525 € 1.586 € 227 € 5.221 € 2.450 € 1.547 € 221 € 5.083 € 2.375 € 1.509 € 214 € 4.922 € 2.300 € 1.497 € 161 € 3.703 € 2.225 € 1.457 € 156 € 3.588 € 2.075 € 1.379 € 145 € 3.335 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για απόστρατους(*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.910 € 1.734 € 349 € 8.027 € 2.530 € 1.588 € 228 € 5.244 € 2.245 € 1.468 € 157 € 3.611 € 1.990 € 1.346 € 119 € 2.737 € 1.795 € 1.316 € 108 € 2.484 € 1.730 € 1.279 € 104 € 2.392 € 1.665 € 1.273 € 50 € 1.150 € 1.600 € 1.235 € 48 € 1.104 € 1.535 € 1.197 € 46 € 1.058 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου(*)

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.435 € 1.540 € 219 € 5.037 € 2.150 € 1.418 € 151 € 3.473 € 2.000 € 1.430 € 120 € 2.760 € 1.865 € 1.280 € 112 € 2.576 € 1.700 € 1.293 € 51 € 1.173 € 1.550 € 1.206 € 47 € 1.081 € 1.475 € 1.163 € 44 € 1.012 € 1.425 € 1.144 € 25 € 575 € 1.400 € 1.144 € 0 0

(*) ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 5ΕΤΙΑΣ

Αναδρομικά επανυπολογισμού για συνταξιούχους με 38 και 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 38 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 1.380 € 1.048 € 1.141 € 93 € 6.696 € 1.108 € 1.221 € 113 € 8.136 € 1.450 € 1.079 € 1.176 € 97 € 6.984 € 1.142 € 1.260 € 119 € 8.568 € 1.605 € 1.148 € 1.256 € 108 € 7.776 € 1.217 € 1.349 € 132 € 9.504 € 1.723 € 1.200 € 1.316 € 116 € 8.352 € 1.274 € 1.416 € 141 € 10.152 € 2.100 € 1.367 € 1.508 € 141 € 10.152 € 1.458 € 1.630 € 172 € 12.384 €

* Ποσά συντάξεων μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.

Στο ταμείο 400.000 συνταξιούχοι για αναδρομικά έως 4.000 ευρώ [πίνακες]

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ για τις αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών στις επικουρικές συντάξεις με ποσά ως 4.000 ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ πληρώνει τα ποσά εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων. Οι πληρωμές αφορούν συνολικά 400.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια με αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020, που είναι το χρονικό όριο για την επιστροφή των περικοπών, οι οποίες έμειναν έξω από τις πληρωμές των αναδρομικών που έγιναν στις κύριες συντάξεις με νόμο της κυβέρνησης.

Οι αγωγές αυτές (όσες έχουν εκδικαστεί, όσες δικάζονται, αλλά και αυτές που πρόκειται να δικαστούν) καταλήγουν στο 100% υπέρ των συνταξιούχων, καθώς το θέμα των διεκδικούμενων ποσών έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα μετά και την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), που έκρινε ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται να πάρουν αναδρομικά τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν στο 11μηνο Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2016 σε κύριες συντάξεις, επικουρικές και στα Δώρα. Το 11μηνο των αναδρομικών πληρώθηκε στις κύριες συντάξεις με νόμο το 2020, αλλά έμειναν απέξω οι επικουρικές και τα Δώρα. Οι συνταξιούχοι που πρόλαβαν να τα διεκδικήσουν καταθέτοντας αγωγές κατά του ΕΦΚΑ ως τον Ιούλιο του 2020, τα κατοχύρωσαν, και τώρα που βγαίνουν οι αποφάσεις πληρώνονται.

Τον δρόμο για το ταμείο παίρνουν και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, που είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι του Δημοσίου (απόστρατοι και πολιτικοί συνταξιούχοι) οι οποίοι έχουν καταθέσει προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Φεβρουάριο του 2017 ως και το 2020 για την επιστροφή κρατήσεων από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), καθώς η εν λόγω κράτηση κρίθηκε αντισυνταγματική στις συντάξεις του Δημοσίου που υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ για το διάστημα Φεβρουαρίου 2017 -Δεκεμβρίου 2018. Εχουν υποβληθεί περίπου 8.000 αγωγές και οι συνταξιούχοι δικαιώνονται με ατομικές αποφάσεις για την επιστροφή κρατήσεων με ποσά που φτάνουν ως και τις 8.500 ευρώ. Υπάρχουν, όμως, και αγωγές, αν και λίγες, που κατατέθηκαν πριν από το 2017, που εκδόθηκε η απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνταξιούχοι δικαιώνονται με αναδρομικά ως και 5 ετών. Συνταξιούχοι που έχουν σε εκκρεμότητα τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους ή ο επανυπολογισμός είχε λάθη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην ουρά του επανυπολογισμού βρίσκονται 41.000 παλαιοί αλλά και νέοι συνταξιούχοι (πριν και μετά τον Μάιο του 2016 που θεσπίστηκε ο επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο 4387/2016) και τα ποσά που θα πληρωθούν από τον ΕΦΚΑ φτάνουν ως και τις 12.384 ευρώ. Χήρες αποστράτων οι οποίες δικαιούνται τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων του νόμου 4093/2012 στις κύριες συντάξεις των θανόντων συζύγων τους. Τα αναδρομικά πληρώθηκαν μεν από τον ΕΦΚΑ στους επιζώντες συνταξιούχους, αλλά εκκρεμεί η πληρωμή στους κληρονόμους όσων απεβίωσαν, και δη στις χήρες των αποστράτων. Σε αναμονή για τα αναδρομικά των 27 μηνών είναι συνολικά, μαζί με τις χήρες, περίπου 20.000 δικαιούχοι, στους οποίους γίνεται επανέλεγχος και διορθώσεις.

Δικαιούχοι των αναδρομικών στις επικουρικές συντάξεις είναι οι συνταξιούχοι από 33 επικουρικά ταμεία, που είναι τα εξής: ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, ΕΛΕΜ (ΑΤΕ), ΚΕΑΝ, ΤΑΔΚΥ, ΤΑΠΤΠ, ΤΑΣ, ΤΕΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΕΑΔΥ, ΝΑΤ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΙΣΥΤ, ΤΕΑΠ ΔΕΗ, ΤΕΑΠ ΟΤΕ, ΤΕΑΠΕΛΤΑ, ΤΕΑΠΕΤΒΑ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΠΙΕΝ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΠΠΕΡΤ, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΕΑΤΤΑΘ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΠΣ, ΤΕΑΧ, ΤΣΕΑΠΣΓΟ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ, ΤΑΥΕΒΖ, ΛΕΠΕΤΕ.

Τα αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις ανά Ταμείο

Αναδρομικά από μειώσεις επικουρικών συντάξεων δικαιούνται οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν βγει στη σύνταξη πριν από την 1η/1/2015, καθώς με τον νόμο Κατρούγκαλου στις επικουρικές που απονέμονται από 1ης/1/2015 και μετά εφαρμόζεται άλλος τρόπος υπολογισμού, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι μειώσεις των Μνημονίων κα οι επικουρικές είναι εξαρχής χαμηλότερες από αυτές των παλαιότερων συνταξιούχων.

Τα ποσά που θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι ανά Ταμείο παρουσιάζονται στους αναλυτικούς πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος ΙΚΑ με αρχική επικουρική σύνταξη στα 610 ευρώ, ο οποίος μετά από όλες τις μειώσεις των Μνημονίων παίρνει σήμερα 278 ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομικά 1.966 ευρώ. Συνταξιούχος ΙΚΑ με αρχική επικουρική σύνταξη στα 190 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις παίρνει σήμερα 150 ευρώ, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 437 ευρώ. Συνταξιούχος από Ταμείο ΔΕΚΟ, με αρχική επικουρική σύνταξη στα 915 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις παίρνει σήμερα 499 ευρώ, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 4.024 ευρώ. Συνταξιούχος του Δημοσίου με αρχική επικουρική σύνταξη στα 467 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις παίρνει σήμερα 285 ευρώ, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 2.004 ευρώ. Συνταξιούχος του ΝΑΤ με αρχική επικουρική σύνταξη στα 587 ευρώ, ο οποίος μετά τις μειώσεις παίρνει σήμερα 381 ευρώ, προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 1.679 ευρώ. Συνταξιούχος από άλλο επικουρικό ταμείο (Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, Δικηγόρων, ΕΡΤ κ.ά.) με αρχική επικουρική σύνταξη στα 449 ευρώ και τελική 274 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 1.927 ευρώ.

Πρέπει ή δεν πρέπει να πάρουν αναδρομικά οι συνταξιούχοι που δεν έκαναν αγωγές;

Οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές ως τον Ιούλιο του 2020 δεν μπορούν να διεκδικήσουν στα δικαστήρια τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεών τους, καθώς οι αξιώσεις τους έχουν παραγραφεί. Αδικο μεν, αλλά η απαγόρευση διεκδικήσεων νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση με τον νόμο 4734/2020. Το ζήτημα που εγείρεται πλέον είναι ηθικό, καθώς δεν μπορεί για τις ίδιες περικοπές συντάξεων να πάρουν αναδρομικά μόνον όσοι κατέθεσαν προσφυγές και να μείνουν εκτός οι υπόλοιποι, γιατί τους απαγορεύθηκε να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να τα διεκδικήσουν. Θα πρέπει, επομένως, να πληρωθούν σε όλους.

Οι πίνακες με τα τελικά αναδρομικά επικουρικών συντάξεων για όλα τα Ταμεία

IKA-ΕΤΕΑΜ

Αρχική επικουρική (1) Επικουρική σήμερα προ φόρου (2) Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 610 € 278 € 957 € 385 € 1.966 € 535 € 252 € 858 € 352 € 1.776 € 445 € 219 € 748 € 308 € 1.546 € 385 € 195 € 671 € 264 € 1.373 € 340 € 198 € 462 € 121 € 1.029 € 265 € 176 € 264 € 110 € 768 € 235 € 160 € 231 € 110 € 699 € 190 € 150 € 0 € 99 € 437

(1).Μικτά προ μειώσεων. (2) Μετά τις μειώσεις και την κράτηση ασθένειας 6%

ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αρχική επικουρική (1) Επικουρική σήμερα προ φόρου (2) Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 915 € 499 € 1.815 € 1.089 € 4.024 € 809 € 467 € 1.606 € 638 € 3.292 € 704 € 406 € 1.397 € 561 € 2.870 € 629 € 368 € 1.254 € 506 € 2.584 € 509 € 304 € 1.034 € 418 € 2.134 € 404 € 246 € 847 € 341 € 1.740 € 389 € 241 € 803 € 330 € 1.673 €

ΔΗΜΟΣΙΟ

Αρχική επικουρική (1) Επικουρική σήμερα προ φόρου (2) Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 587 € 347 € 1.188 € 473 € 2.439 € 482 € 290 € 997 € 399 € 2.048 € 467 € 285 € 976 € 390 € 2.004 € 452 € 275 € 945 € 378 € 1.941 € 437 € 266 € 913 € 365 € 1.876 € 422 € 258 € 882 € 353 € 1.813 € 340 € 241 € 328 € 330 € 1.198 €

ΝΑΤ-ΚΕΑΝ (*)

Αρχική επικουρική (1) Επικουρική σήμερα προ φόρου (2) Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών (μόνο από νόμο 4093) Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής 719 € 456 € 990 € 2.014 € 587 € 381 € 825 € 1.679 € 467 € 356 € 154 € 952 € 452 € 344 € 143 € 915 € 437 € 333 € 132 € 880 € 422 € 321 € 132 € 854 € 407 € 313 € 121 € 825 € 340 € 264 € 110 € 704 €

(*) Οι επικουρικές του ΝΑΤ εξαιρέθηκαν από τη μείωση του νόμου 4051 λόγω προγενέστερης μείωσης 7%, η οποία επιστράφηκε το 2020 για 11 μήνες

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (*)

Αρχική επικουρική (1) Επικουρική σήμερα προ φόρου (2) Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών Αναδρομικά 11 μηνών με Δώρα επικουρικής Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 509 € 304 € 1.034 € 418 € 2.134 € 479 € 289 € 991 € 396 € 2.035 € 449 € 274 € 938 € 375 € 1.927 € 434 € 264 € 907 € 363 € 1.864 € 419 € 256 € 876 € 350 € 1.800 € 404 € 246 € 844 € 338 € 1.734 € 389 € 241 € 808 € 330 € 1.678 € 340 € 241 € 328 € 330 € 1.198 €

(* )Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, Δικηγόρων, ΕΡΤ κ.ά.

Τι αυξήσεις θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]

Μισή αύξηση στη σύνταξη και άλλη μισή για να κατέβει η προσωπική διαφορά θα πάρουν το 2026 οι 671.586 συνταξιούχοι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να τους συμπεριλάβει στους υπόλοιπους συνταξιούχους που παίρνουν ήδη αυξήσεις στις συντάξεις τους από το 2023.

Στην πράξη, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται από το 2026, καθώς οι συνταξιούχοι θα λάβουν τη μισή αύξηση από αυτήν που δικαιούνται στην τσέπη και η άλλη μισή θα μειώσει την προσωπική διαφορά. Από το 2027 και κάθε έτος θα παίρνουν ολόκληρες τις αυξήσεις στην τσέπη και το ποσό της προσωπικής διαφοράς είτε θα ενσωματωθεί στη σύνταξη είτε θα μείνει ως μία ειδική ενίσχυση, που θα καταβάλλεται ξεχωριστά από τη σύνταξη.

Η διάταξη που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβλέπει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις», ότι η αύξηση του 2026 θα πιστωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ στην τσέπη των συνταξιούχων και το υπόλοιπο ποσό θα συμψηφιστεί, δηλαδή θα μειώσει την προσωπική διαφορά, ανεβάζοντας την ανταποδοτική σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς και τη μηδενίσουν με την αύξηση, θα πάρουν την υπόλοιπη αύξηση στην τσέπη, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπολείπεται από τη μισή αύξηση.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα πάρουν 15 ευρώ αύξηση και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης, θα παίρνουν το 83%, κ.ο.κ.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ, και τα άλλα 15 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά, ενισχύοντας την ανταποδοτική σύνταξη.

Η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι και σε κάθε περίπτωση το 50% της αύξησης θα πάει στην τσέπη και το υπόλοιπο θα μειώσει την υπάρχουσα προσωπική διαφορά και θα ανεβάσει την ανταποδοτική σύνταξη.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 50 ευρώ λαμβάνει συνολικά 1.050 ευρώ. Με μια αύξηση 2,6% για το 2026, δικαιούται 26 ευρώ (1.000Χ0,026=26). Με τη διάταξη που ετοιμάζεται θα πάρει τη μισή αύξηση στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή 13 ευρώ, και τα υπόλοιπα 13 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά από τα 50 στα 37 ευρώ, αυξάνοντας όμως την ανταποδοτική σύνταξη. Επομένως θα έχει 1.013 ευρώ με την αύξηση της σύνταξης, 13 ευρώ επάνω στην ανταποδοτική και υπόλοιπο 37 ευρώ από την προσωπική διαφορά, δηλαδή συνολικά θα πάρει 1.063 ευρώ. Το 2027 θα πάρει όλη την αύξηση. Συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.500 ευρώ και προσωπική διαφορά 250 ευρώ λαμβάνει συνολικά 1.750 ευρώ. Με μια αύξηση 2,6% για το 2026, δικαιούται 39 ευρώ (1.500Χ0,026=39). Τη μισή αύξηση, δηλαδή τα 19,5 ευρώ, θα τα βάλει στην τσέπη και τα υπόλοιπα 19,5 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά από τα 250 στα 230,5 ευρώ, αυξάνοντας όμως την ανταποδοτική σύνταξη. Επομένως, ο συνταξιούχος θα έχει 1.519,5 ευρώ με την αύξηση της σύνταξης, 19,5 ευρώ επάνω στην ανταποδοτική και υπόλοιπο 230,5 ευρώ από την προσωπική διαφορά, δηλαδή συνολικά θα πάρει 1.769,5 ευρώ. Το 2027 θα πάρει όλη την αύξηση.

Τι υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έχουν οι 671.586 συνταξιούχοι;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν μείνει με προσωπική διαφορά, οι 50.053 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως 10 ευρώ, οι 111.843 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως 30 ευρώ, οι 72.107 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 30 ως 50 ευρώ, οι 143.292 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 50 ως 100 ευρώ, οι 159.148 συνταξιούχοι έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 100 ως 200 ευρώ, οι 71.083 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 200 ως 300 ευρώ, οι 45.548 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 300 ως 400 ευρώ, οι 15.787 έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από 400 ως 500 ευρώ και 2.725 συνταξιούχοι έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς άνω των 500 ευρώ.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ 2026 ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη (1) Προσωπική διαφορά (2) Σύνολο 2025 (1+2) Καταβλητέα αύξηση 2026 (3) Νέα π. διαφορά (4) Σύνολο 2026 (1+3+4) Αύξηση 2027 Σύνταξη 2027 1.483 € 184 € 1.668 € 19 € 165 € 1.687 € 44 € 1.731 € 1.266 € 46 € 1.312 € 16 € 30 € 1.328 € 35 € 1.363 € 1.320 € 53 € 1.373 € 17 € 36 € 1.390 € 36 € 1.426 € 1.073 € 84 € 1.156 € 31 € 53 € 1.187 € 31 € 1.218 € 1.131 € 268 € 1.399 € 15 € 253 € 1.414 € 37 € 1.450 € 1.522 € 64 € 1.586 € 20 € 44 € 1.606 € 42 € 1.647 € 1.275 € 72 € 1.346 € 17 € 55 € 1.363 € 35 € 1.398 € 1.488 € 61 € 1.548 € 19 € 42 € 1.568 € 41 € 1.608 € 1.330 € 105 € 1.435 € 17 € 88 € 1.453 € 38 € 1.490 € 1.362 € 200 € 1.561 € 18 € 182 € 1.579 € 41 € 1.620 € 1.225 € 205 € 1.430 € 16 € 189 € 1.446 € 38 € 1.483 € 1.298 € 42 € 1.340 € 17 € 25 € 1.357 € 35 € 1.392 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»