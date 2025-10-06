Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

Νυχτερινή διαμαρτυρία συνταξιούχων μπροστά στη Βουλή 

Νέος μηχανισμός για την αύξηση των συντάξεων δρομολογείται για τρεις συν μία μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων που είναι οι εξής:

  • Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (υπολογίζονται σε 671.586).
  • Συνταξιούχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται αφότου συνταξιοδοτήθηκαν (ανέρχονται σε 220.000).
  • Συνταξιούχοι, που - όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος - αναγνωρίζουν πλασματικά έτη (σχεδόν οι 4 στους 10 βγαίνουν με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου).
  • Νέοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση για σύνταξη από την 1η/1/2026 και μετά.

Γι' αυτές τις τέσσερις κατηγορίες οι αυξήσεις συντάξεων θα υπολογιστούν με διαφορετικό μηχανισμό από αυτόν που εφαρμόζεται για το γενικό ποσοστό αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.

Για παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους σημαντικά ακόμη και με δύο πλασματικά έτη.

Ένας ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ και 38 έτη μπορεί να εξαγοράζει άλλα 2 για να συνταξιοδοτηθεί με 40ετία. Για την εξαγορά θα πληρώσει 7.200 ευρώ, αλλά θα πάρει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη κατά 74 ευρώ. Το κέρδος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με τα 38 έτη θα έπαιρνε μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη και μειωμένη την εθνική σύνταξη κατά 130 ευρώ, ενώ με την 40ετία θα πάρει 74 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη και μειωμένη την εθνική σύνταξη κατά 130 ευρώ, ενώ με την 40ετία θα πάρει 74 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη και 130 ευρώ στην εθνική σύνταξη, γιατί θα είναι πλήρης και όχι μειωμένη.

