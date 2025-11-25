Εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Τα 33.000 αντίτυπα έγιναν «καπνός» σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες από την κυκλοφορία της, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg.



Ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.



Φυσικά, η ανατύπωση του βιβλίου έχει ήδη ξεκινήσει και, όπως λέει, γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.



Σε κάθε περίπτωση, ενδεχομένως να υπάρξουν κατά τόπους μικρές καθυστερήσεις 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα των αντιτύπων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.



Είναι ενδεικτικό ότι πριν ακόμη την κυκλοφορία της, η «Ιθάκη» έχει ήδη ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες του εκδοτικού οίκου, με τον εκδότη Κώστα Δαρδανό να δηλώνει ότι «έχει ξεπεράσει έναν μήνα πριν την κυκλοφορία του τα επίπεδα του Χάρι Πότερ». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο εκδοτικός οίκος έχει προχωρήσει ήδη σε δύο ανατυπώσεις πριν ακόμη από τη χθεσινή κυκλοφορία του για να μπορέσει να καλύψει τόσο τις προπαραγγελίες που έχουν γίνει, αλλά και τη ζήτηση που θα υπάρξει στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα.

