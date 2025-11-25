Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»
Αρχείου - Intime News
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο τρολάρει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα σχόλια και τις αναφορές του στο βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη».

Ο κ. Τσίπρας, με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, εξέφρασε τις «βαθύτατες ευχαριστίες» του προς τον υπουργό Υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «για τη δωρεάν διαφήμιση που μου ’χει κάνει».

Στο ίδιο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός, κρατώντας το βιβλίο του, επανέλαβε τη γνωστή ατάκα του κ. Γεωργιάδη, απευθυνόμενος με νόημα στην κάμερα: «το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;».

Το βίντεο αποτελεί συνέχεια της «άτυπης» δημόσιας αντιπαράθεσης των δύο πολιτικών.

https://www.instagram.com/reel/DReERJlDSr-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

