Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, ζήτησε συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παραδεχόμενος ότι αρχικά πίστευε σε μια πιθανή «σκιά» συγγραφέα του βιβλίου «Ιθάκη».

Ωστόσο, μετά από μια προσεκτική ανάγνωση, ειδικά της σελίδας 212 με την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είναι ο μοναδικός συγγραφέας.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας αξιολογήθηκε αρνητικά από την κοινωνία και στις εκλογές του 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι το βιβλίο αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως ένας πραγματικός ηγέτης αναλαμβάνει ευθύνες και παραδέχεται τα λάθη του, αντί να αποδίδει ευθύνες στους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα, ο Μαρινάκης ανέφερε πως ο κ. Τσίπρας αποδομεί επιλογές που ο ίδιος έκανε, όπως τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο αρχικά θεωρούσε «asset», καθώς και τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, ο οποίος καταδικάστηκε αργότερα. Παράλληλα, σχολίασε την κριτική του κ. Τσίπρα προς την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας πως ο ίδιος την είχε προτείνει και δεν επιβλήθηκε από τρίτους.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η ικανότητα επιλογής συνεργατών αποτελεί βασικό κριτήριο για την ηγεσία, είτε πρόκειται για πολιτικό, επιχειρηματία, προπονητή ή πρόεδρο συλλόγου. Εκφράζοντας την απορία γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί κάποιον που έχει κάνει διαδοχικά λάθος επιλογές, υπογράμμισε την ανάγκη για υπευθυνότητα και συνέπεια στην ηγεσία.