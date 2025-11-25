Μαρινάκης: Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εντόπισε ένα... κραυγαλέο λάθος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο

Δημήτρης Δρίζος

Μαρινάκης: Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, ζήτησε συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παραδεχόμενος ότι αρχικά πίστευε σε μια πιθανή «σκιά» συγγραφέα του βιβλίου «Ιθάκη».

Ωστόσο, μετά από μια προσεκτική ανάγνωση, ειδικά της σελίδας 212 με την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είναι ο μοναδικός συγγραφέας.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας αξιολογήθηκε αρνητικά από την κοινωνία και στις εκλογές του 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι το βιβλίο αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως ένας πραγματικός ηγέτης αναλαμβάνει ευθύνες και παραδέχεται τα λάθη του, αντί να αποδίδει ευθύνες στους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα, ο Μαρινάκης ανέφερε πως ο κ. Τσίπρας αποδομεί επιλογές που ο ίδιος έκανε, όπως τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο αρχικά θεωρούσε «asset», καθώς και τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, ο οποίος καταδικάστηκε αργότερα. Παράλληλα, σχολίασε την κριτική του κ. Τσίπρα προς την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας πως ο ίδιος την είχε προτείνει και δεν επιβλήθηκε από τρίτους.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η ικανότητα επιλογής συνεργατών αποτελεί βασικό κριτήριο για την ηγεσία, είτε πρόκειται για πολιτικό, επιχειρηματία, προπονητή ή πρόεδρο συλλόγου. Εκφράζοντας την απορία γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί κάποιον που έχει κάνει διαδοχικά λάθος επιλογές, υπογράμμισε την ανάγκη για υπευθυνότητα και συνέπεια στην ηγεσία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Xpeng ανοίγει τα φτερά της στην Ευρώπη

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Βαρουφάκη σε Τσίπρα: «Θα περιμένω γίνει η Ιθάκη ταινία»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικη κατήγγειλε τον άνδρα που τη φιλοξενούσε για σεξουαλική παρενόχληση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο - Όλα τα αποτελέσματα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές 23 μέρες μετά το μακελειό

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η τρύπα του όζοντος επουλώνεται - Η Γη ανακτά τη φυσική της ασπίδα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Απέραντο πάρκινγκ» η Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέντε χρόνια χωρίς τον Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο «Θεός της μπάλας» δεν είναι πια εδώ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

09:05TRAVEL

Διεθνής διάκριση για την Ίο: Το νησί της αυθεντικότητας και των αρχαίων μυστηρίων

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

08:47ΚΟΣΜΟΣ

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση της Κολομβίας: Διασώζει το 42% του εδάφους της στον Αμαζόνιο από εξόρυξη πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιώ και τον σκότωσα» - Η άγνωστη απόπειρα αυτοκτονίας του αδερφοκτόνου

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άκου Κυριάκο!»: Η αφήγηση Τσίπρα για την αυστηρή συζήτηση με Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική «κυρία Doubtfire»: Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Το καμάρι της Τουρκίας έχει βασικές αδυναμίες: Τι συμβαίνει με το μαχητικό αεροσκάφος KAAN

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ