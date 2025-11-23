Ανδρουλάκης: «Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή, θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ»

«Η ΝΔ και η στρατευμένη δημοσιογραφία θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που κυβερνά, ή που μπορεί να κυβερνά. Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς τους απαντάμε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι παρελθόν. Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή, ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος για την Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση, «πώς μπορεί να θεωρούνται επιτυχημένοι με την παρακμή στους θεσμούς, με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης του λαού στη θεσμική λειτουργία του κράτους, στην δικαιοσύνη, στον κοινοβουλευτισμό, με την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης κάθε οικογένειας» και συνέχισε: « Ή μήπως θεωρούν επιτυχία την απόλυτη ταύτιση με την διαφθορά και την ατιμωρησία. Αυτό είναι που γεννά μεγαλύτερος κύκλους διαφοράς. Όταν ένα σκάνδαλο δεν οδηγεί κανέναν στη δικαιοσύνη, όταν κανένας δεν τιμωρείται το μήνυμα είναι καθαρό. Όλα επιτρέπονται. Αυτή είναι η εποχή του Κυριακού Μητσοτάκη. Η διαφθορά καλπάζει, γιατί όλα επιτρέπονται».

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το μήνυμά μου σήμερα από την Πάτρα, είναι ότι η δική μας πολιτική αλλαγή δεν θα είναι μόνο εναλλαγή ενός κόμματος στην εξουσία, αλλά θα είναι ένα τέλος στη διαφθορά και την ατιμωρησία της ΝΔ, διότι θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό και θα πληρώσουν γιατί απέδειξαν ότι είναι αμετανόητοι», συμπληρώνοντας: «Μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που μας οδήγησε στα μνημόνια, μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που δεν τόλμησε να βάλει πλάτη στα δύσκολα, που εργαλειοποίησε τον αγώνα μας να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ για να ξαναπάρουν την εξουσία. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα ακόμη και σήμερα συνεχίζει τις ίδιες πρακτικές της τότε εποχής».

Στην συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον ελληνικό λαό «να επιλέξει με πυξίδα την ελπίδα και όχι το φόβο», διότι, όπως είπε, «εκπροσωπούμε μία άλλη νοοτροπία, που δεν βλέπει το κράτος ως λάφυρο εξουσίας, αλλά το βλέπει ως ένα μηχανισμό που τεκμηριώνει την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελπίδες, αλλά και τις ευκαιρίες όλων των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται, όποια οικονομική δυνατότητα και να έχουν».

«Αυτό», όπως επεσήμανε, «σήμερα δεν υπάρχει, για αυτό η απογοήτευση μεγαλώνει, για αυτό η αντίδραση σιγοβράζει και ως εκ τούτου εμείς πρέπει να δώσουμε τον αγώνα στη βάση της κοινωνίας, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αφού ο σημερινός δρόμος είναι καταστροφικός».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κόκκινα δάνεια, λέγοντας ότι «από τη μία ο κ. Τσίπρας έλεγε σεισάχθεια και η σεισάχθεια ήταν να πουλήσει δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων στα funds, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς προστασία του δανειολήπτη», προσθέτοντας: «Και ύστερα ήρθε η ΝΔ, η οποία δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον συνεταιρισμό των παραγωγών, το νοικοκυριό, ενώ ακόμη και ο νόμος που πέτυχε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, επί της ουσίας απαξιώθηκε».

Κατόπιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο σκάνδαλο. Δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν, εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα θα έρθουν στην Ελλάδα, τα οποία χάνονται από τους αγρότες. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ βασικών ενισχύσεων δεν έχουν πληρωθεί φέτος και πέρυσι. Στην εξεταστική επιτροπή δεν έρχονται οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, αλλά έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ δεν επέτρεψε καν να ερευνηθούν οι δύο υπουργοί της, ενώ υπήρχε ολοκληρωμένη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Έστησαν ένα θίασο στη Βουλή το καλοκαίρι, λέγοντας στους βουλευτές τους να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά, μην τολμήσει κανείς και ακούσει την συνείδησή του και οδηγήσει στην έρευνα Βορίδη και Αυγενάκη. Πότε έχουν ξανασυμβεί όλα αυτά με τέτοιο θράσος, με τέτοια απρέπεια απέναντι στο θεσμούς; Και μας λένε για παθογένειες και διακομματικά σκάνδαλα, αλλά μάλλον ξεχνούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 ολόκληρα χρόνια. Έφτασαν στο σημείο να παρουσιάσουν υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έφτασαν στο σημείο με μία φωτογραφία από τα καρναβάλια της Κοζάνης να προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο αντιπεριφερειάρχης της ΝΔ ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επειδή στα καρναβάλια της Κοζάνης κρατούσε ένα ταμπλό με το ΠΑΣΟΚ και τον ήλιο. Αυτό είναι η γελοιοποίηση και η αυτογελοιοποίηση της πολιτικής και της ΝΔ. Αντί λοιπόν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο μη υλοποίησης της τηλεδιοίκησης με την σύμβαση 717 που οδήγησε σε άδικο θάνατο 57 ανθρώπους και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιτίθενται συνεχώς στο ΠΑΣΟΚ με έναν αλαζονικό και απρεπή τρόπο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «η ΝΔ θα βρεθεί στο τέλος απέναντι σε μία ενωμένη και ισχυρή παράταξη, με πρόγραμμα ολοκληρωμένο, με στελέχη με σοβαρότητα και ήθος και θα απολογηθούν στον ελληνικό λαό, όσα παιχνίδια και να κάνουν με την εγχώρια ολιγαρχία».

Επανερχόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι «είχαμε εξελίξεις και δεν είδα να γίνεται πρώτο θέμα στα κανάλια αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή, όπου αχυράνθρωπος της εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία του το Predator, απεδέχθη ότι ήταν αχυράνθρωπος και είπε ότι στην εξεταστική επιτροπή που πρότεινε η ΝΔ και κλήθηκε, του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της ΝΔ».

«Έχουμε ευθύνη», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «να δώσουμε ένα αγώνα νίκης και ανατροπής μιας δύναμης που περιφρονεί τον ελληνικό λαό, που διχάζει τον ελληνικό λαό, μια δύναμη διεφθαρμένη, σκοτεινή που προσωποποιείται σε αυτό τον πρωθυπουργό, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και χωρίς αρχές, για αυτό είναι στο χέρι μας αυτός ο αγώνας να είναι νικηφόρος».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες θεσμικές πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουμε ξανά την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου που καταρράκωσε ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την παράδοση Τσίπρα -Καμμένου».

Όσον αφορά στο γεωπολιτικό περιβάλλον είπε ότι «η χώρα χρειάζεται πραγματική σταθερότητα, διότι σταθερότητα σημαίνει ασφάλεια και σχέδιο, δεν σημαίνει στασιμότητα και παρακμή, διότι ασφάλεια και σχέδιο σημαίνει ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική σε όλα και σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους, αλλά και σε σχέση με τις εξελίξεις ανατολική Μεσόγειο».

Επίσης, είπε ότι «το 2019 μας έλεγαν ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των ορυκτών πόρων ήταν κάτι ξεπερασμένο, ότι οι ορυκτοί πόροι ήταν στο παρελθόν, ότι το μέλλον μας ήταν η πράσινη μετάβαση και σήμερα επαναφέρουν τη δική μας πολιτική για τους ορυκτούς πόρους, διότι αυτό που άλλαξε ήταν η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και συμπλήρωσε: «Το δικό μας σχέδιο, το εθνικό σχέδιο που εμείς εκπονούμαι για τα επόμενα 20 χρόνια, μπορεί να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτές τις αλλαγές, αλλά αυτό θέλει σοβαρή και ισχυρή εξωτερική πολιτική, που σήμερα δεν υπάρχει».

Απευθυνόμενος ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τους συμμετέχοντες στην περιφερειακή συνδιάσκεψη, υπογράμμισε ότι «πρέπει να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία, με πίστη και με ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι σε ένα λαό απογοητευμένο» και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει η απογοήτευση να εξελιχθεί σε συμβιβασμό. Μπορούμε μαζί, όλες οι γενιές της δημοκρατικής παράταξης, με τις εμπειρίες μας, με τους αγώνες μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, να οικοδομήσουμε ξανά την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε, πέτυχε, σχεδίασε και έδωσε την σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στη Φώφη Γεννήματα. Και τώρα εμείς, εδώ από την Πάτρα και από όλη την Ελλάδα, μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Κυριακού Μητσοτάκη, ένα σύστημα που οδηγεί ξανά τους Έλληνες σε ανισότητες, και σε περιπέτειες. Πρέπει μαζί, μέχρι την τελευταία μέρα τώρα εθνικών εκλογών, να πάμε το λόγο, τις θέσεις και το πρόγραμμα μας σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, να αγκαλιάσουμε τους πολίτες, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους και να δώσουμε μία μάχη νικηφόρα για όλους τους Έλληνες. Μία μάχη για τη δημοκρατική παράταξη, για το λαό και την πατρίδα».

