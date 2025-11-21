Η πρώτη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «όλη την αντιπολίτευση»

Η ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες δύο ημέρες είναι ιδιαίτερα έντονη και ο λόγος δεν είναι μόνο ένας. Οι εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή έχουν μεν πολώσει πολύ το κλίμα, όμως οι εντάσεις πηγάζουν και από τις «κολλημένες» δημοσκοπήσεις που κάθε φορά επιβεβαιώνουν τα πολλαπλά αδιέξοδα στα οποία περιέρχονται αρκετά κόμματα, μεταξύ των οποίων η ΝΔ που δε φαίνεται να σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ που υπολείπεται κατά πολύ και δεν δείχνει να αυξάνει εντυπωσιακά τα ποσοστά του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει να κινείται λίγο πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η βασική συζήτηση που ανακύπτει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είναι το ενδεχόμενο συμπόρευσης των υπαρχόντων, αλλά και των ενδεχόμενων μελλοντικών πολιτικών δυνάμεων που θα διαμορφωθούν. Στο ζήτημα αυτό, παρά τα αρνητικά ποσοστά των τριών βασικών κομμάτων που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, οι στάσεις συνεχώς εναλλάσσονταν, με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην απόφασή του για αυτόνομη πορεία και την εσωτερική συζήτηση να περιστρέφεται τους τελευταίους μήνες γύρω από το αν μετεκλογικά θα πρέπει να στραφεί προς τον χώρο της κεντροαριστεράς προκειμένου να αναζητήσει κυβερνητικούς συμμάχους, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές ή που λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.



Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες, στο τέλος της τρίτης του παρέμβασης στην Ολομέλεια της Βουλής. Είπε συγκεκριμένα σε κλίμα μεγάλης έντασης απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Γι’ αυτό το επαναλαμβάνω πρέπει να φύγετε, είστε επικίνδυνοι, διαιρείτε και διχάζετε τον ελληνικό λαό. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες, υπηρέτες ενός σκοτεινού κλειστού συστήματος που εσείς βαφτίσατε "επιτελικό κράτος".

Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε και πρέπει να αγωνιστεί όλη η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση για το στόχο της διαφάνειας, της αλήθειας και της ποιότητας της δημοκρατίας».



Η αναφορά σε «όλη την αντιπολίτευση» που οφείλει να εργαστεί προς έναν κοινό στόχο, μπορεί να μην ακούγεται ρηξικέλευθη, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει μια τέτοια αναφορά.



Πρόκειται για μια κίνηση που σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξει τη γενικότερη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις συμμαχίες, ωστόσο ενδεχομένως να υποδηλώνει μια στροφή προς την ανάγκη συνεννόησης με τις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου, κάτι για το οποίο, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν έκανε.

