Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολεμικό το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξέθεσε δημόσια χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είπατε ψέματα για τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη σε πανελλήνια μετάδοση», του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης καταθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη: «Σας επιτέθηκα σωματικά; Απαντήστε μου», ρωτάει ο κ. Λαζαρίδης τον μάρτυρα. «Σωματικά όχι», απαντάει ο μάρτυρας.

Με αφορμή αυτή την απάντηση του μάρτυρα Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης ο κ. Παύλος Μαρινάκης άδραξε την ευκαιρία να περάσει στην αντεπίθεση και να προσθέσει πως «οι κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Λαζαρίδη δεν αποδεικνύονται και μάλιστα προκύπτουν τα ανάποδα. Από πότε είναι απειλή η προσφυγή ενός βουλευτή ή ενός πολίτη στη Δικαιοσύνη; Επιλογή του είναι. Δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Αν ο κ. Λαζαρίδης είναι, όπως θεωρεί το ΠΑΣΟΚ, αυτά για τα οποία τον κατηγόρησε -υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, φασίστας κτλ- να έρθουν να τα αποδείξουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νωρίτερα υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η παραπομπή του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») στην εισαγγελία αποτελεί μια ακόμα πράξη συγκάλυψης, επεσήμανε προς τον κ. Ανδρουλάκη: «Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Έλλειψη προγράμματος και οποιασδήποτε λύσης, περιμένατε μήνες την ημέρα που θα κατέθεταν οι δύο μάρτυρες Ξυλούρης και Στρατάκης για να κάνετε το δικό σας σόου».

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι βουλευτές της ΝΔ διαβίβασαν τον φάκελο του Γ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα.

Χθες εξάλλου η ένταση στην εξεταστική χτύπησε κόκκινο αφού το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από την εξεταστική και με ανακοίνωσή του ισχυρίστηκε ότι ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε σωματική βία στον κ. Τζεδάκη. Από την πλευρά του ο κ. Λαζαρίδης εξοργισμένος προανήγγειλε μήνυση κατά της εκπροσώπου του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανίας Μουρελάτου.

Είναι προφανές ότι το κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ οδηγείται σε συνθήκες σκληρής πόλωσης.

Για υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ψηφοφορία που έγινε ώστε να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει για κατάθεση, κάνει λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο. Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν είναι ύποπτος!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…», καταλήγει ο κ. Λαζαρίδης.

