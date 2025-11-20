Μαρινάκης για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα

Απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, στον απόηχο της άρνησης του «Φραπέ» να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Newsbomb

Μαρινάκης για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απάντηση στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει εντυπώσεις με αφορμή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να στείλει στον εισαγγελέα τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», μετά την απόφαση να μην εμφανιστεί σήμερα (20/11) ώστε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής.

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο και την επίθεση που «εξαπέλυσε» απέναντι στην κυβέρνηση μετά τη δήλωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη στην Εξεταστική Επιτροπή ότι το κυβερνών κόμμα θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον εισαγγελέα προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ολισθηρό δρόμο.

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Συνεχίζετε ως ΠΑΣΟΚ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο να προσπαθείτε να επιβιώσετε πολιτικά αναφερόμενοι σε μια πολύ σοβαρή διερεύνηση, η οποία είναι εν εξελίξει και να δημιουργήσετε εντυπώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής με εντελώς λάθος- για εμένα- και θεσμικά αλλά και πολιτικά τρόπο.

Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα. Ήδη έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι -Νόμιμα; Παράνομα; Θα φτάσω εκεί- θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει. Έτσι λέει ο ίδιος.

Αν κληθεί λοιπόν με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική τι θα γίνει; Το ίδιο ακριβώς. Δεν θα δώσει κάποια απάντηση. Τι κάνουμε εμείς; Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε» τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει, τι ο εισαγγελέας; Αν τελείται- πολύ πιθανό να τελείται- σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια.

Αυτόν που θες να συγκαλύψεις τον στέλνεις στον εισαγγελέα για να εξετάσει ο εισαγγελέας αν τελεί απείθεια; Κύριε Μάντζο, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.

Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση -δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα.

Αντί να συζητάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για μια σοβαρή υπόθεση που είναι υπό διερεύνηση».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Και πάω και στα χθεσινά. Πρώτον, αυτά για τα οποία κατηγορείτε τον κ. Λαζαρίδη, δεν αποδεικνύονται και μάλιστα προκύπτουν τα ανάποδα. Από πότε είναι απειλή η προσφυγή ενός βουλευτή ή ενός πολίτη στη Δικαιοσύνη;

Αν είναι, όπως θεωρείτε εσείς ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν είναι, αυτά για τα οποία τον κατηγορήσατε υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, φασίστας κτλ, θα έρθετε να τα αποδείξετε. Αυτός ο οποίος τα είπε. Αυτό από πότε είναι παράνομο και απειλή κύριε Μάντζο; Γιατί είστε και νομικός.

Ή είναι -που δεν είναι- άρα δεν έχετε κάτι να φοβάστε, ή δεν είναι -που δεν είναι- είναι και τότε να δούμε τι θα συμβεί. Επιλογή του είναι. Δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Αλλά να σας πω και κάτι. Μην μιλάτε εσείς ως ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα.

Έχετε κατηγορήσει ένα ολόκληρο κόμμα, δια του Προέδρου σας, ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ και ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, στην πραγματικότητα δηλαδή ότι συγκαλύπτουμε ένα λαθρέμπορα, μην τα ξεχνάμε αυτά και πολλά άλλα.

Ή ότι κρύβουμε βαγόνια σε ένα δυστύχημα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μας έχετε πει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και σας έπιασε ο πόνος που ένας βουλευτής που τη Βουλή κύριε Μάντζο τη βλέπει και η οικογένειά του, τη βλέπουν και δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να λέτε έναν άνθρωπο φασίστα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Αγέλη λύκων τριγυρνά μια ανάσα από τα σπίτια - Ανήσυχοι οι κάτοικοι

12:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Τέλειος Φόνος»: Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση - Από 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Ελιάρτ

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

12:44ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να μίλησε ο... Κ»: Τι αποκαλύπτει ανάρτηση που έσβησε ο Γουίτκοφ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

12:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αλεξάνδρεια» κέρδισε τις εντυπώσεις στο Θέατρο Παλλάς!

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στη Βουλή για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλα σκαμπανεβάσματα στη βραδινή ζώνη

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι 16χρονος - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε live: Η συνέντευξη Τύπου Πιερρακάκη για την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2026

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση της σύμβασης με Chevron και HelleniQEnergy» – Τα επόμενα βήματα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026 - Στις 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση στη Βουλή

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους 16 φιξάκια κοκαΐνης

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την άρνηση της ΝΔ να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» στην Εξεταστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα – Οδηγείται στο Αυτόφωρο ώστε να δικαστεί

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός στην θάλασσα εντοπίστηκε ο 26χρονος Στέφανος Μεσσαρής- Ήταν αγνοούμενος από το βράδυ της Δευτέρας

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ - Πού θα «χτυπήσουν»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Σπέισι: Το σόου στην Κύπρο, η «εξορία» από το Χόλιγουντ και ο οικονομικός εφιάλτης - «Ζω σε ξενοδοχεία, δεν έχω σπίτι»

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας νεκρός σε φωτιά σε χωράφι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό – Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και πρόστιμο 2.000 ευρώ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ψυχικό: Οι δυο επιθέσεις που δέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης πριν τη δολοφονία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων η ηθοποιός που συνελήφθη χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ υπερέβη το όριο ταχύτητας - Διανυκτέρευσε σε αστυνομικό τμήμα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Φρουρός της Χαμάς με βίασε μετά το ντους και απείλησε να με σκοτώσει» - Συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινού ομήρου

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομολόγησε την ενοχή του ο Γεωργιανός νεοναζί που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά ντυμένος Αϊ Βασίλης

09:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες φίλους μας»: Πώς η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία να μειώσει το έλλειμμά της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και το αμάξι δεν είχε πινακίδες

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως €30.000 για τις μπαλωθιές

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ