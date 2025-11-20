Μαρινάκης για «Φραπέ»: Αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε», τον στέλνουμε στον εισαγγελέα

Απάντηση στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει εντυπώσεις με αφορμή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να στείλει στον εισαγγελέα τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ», μετά την απόφαση να μην εμφανιστεί σήμερα (20/11) ώστε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής.

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο και την επίθεση που «εξαπέλυσε» απέναντι στην κυβέρνηση μετά τη δήλωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι μέλη στην Εξεταστική Επιτροπή ότι το κυβερνών κόμμα θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον εισαγγελέα προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ολισθηρό δρόμο.

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Συνεχίζετε ως ΠΑΣΟΚ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο να προσπαθείτε να επιβιώσετε πολιτικά αναφερόμενοι σε μια πολύ σοβαρή διερεύνηση, η οποία είναι εν εξελίξει και να δημιουργήσετε εντυπώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής με εντελώς λάθος- για εμένα- και θεσμικά αλλά και πολιτικά τρόπο.

Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα. Ήδη έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι -Νόμιμα; Παράνομα; Θα φτάσω εκεί- θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει. Έτσι λέει ο ίδιος.

Αν κληθεί λοιπόν με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική τι θα γίνει; Το ίδιο ακριβώς. Δεν θα δώσει κάποια απάντηση. Τι κάνουμε εμείς; Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε» τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει, τι ο εισαγγελέας; Αν τελείται- πολύ πιθανό να τελείται- σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια.

Αυτόν που θες να συγκαλύψεις τον στέλνεις στον εισαγγελέα για να εξετάσει ο εισαγγελέας αν τελεί απείθεια; Κύριε Μάντζο, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.

Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση -δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα.

Αντί να συζητάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για μια σοβαρή υπόθεση που είναι υπό διερεύνηση».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Και πάω και στα χθεσινά. Πρώτον, αυτά για τα οποία κατηγορείτε τον κ. Λαζαρίδη, δεν αποδεικνύονται και μάλιστα προκύπτουν τα ανάποδα. Από πότε είναι απειλή η προσφυγή ενός βουλευτή ή ενός πολίτη στη Δικαιοσύνη;

Αν είναι, όπως θεωρείτε εσείς ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν είναι, αυτά για τα οποία τον κατηγορήσατε υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, φασίστας κτλ, θα έρθετε να τα αποδείξετε. Αυτός ο οποίος τα είπε. Αυτό από πότε είναι παράνομο και απειλή κύριε Μάντζο; Γιατί είστε και νομικός.

Ή είναι -που δεν είναι- άρα δεν έχετε κάτι να φοβάστε, ή δεν είναι -που δεν είναι- είναι και τότε να δούμε τι θα συμβεί. Επιλογή του είναι. Δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Αλλά να σας πω και κάτι. Μην μιλάτε εσείς ως ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα.

Έχετε κατηγορήσει ένα ολόκληρο κόμμα, δια του Προέδρου σας, ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ και ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, στην πραγματικότητα δηλαδή ότι συγκαλύπτουμε ένα λαθρέμπορα, μην τα ξεχνάμε αυτά και πολλά άλλα.

Ή ότι κρύβουμε βαγόνια σε ένα δυστύχημα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μας έχετε πει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και σας έπιασε ο πόνος που ένας βουλευτής που τη Βουλή κύριε Μάντζο τη βλέπει και η οικογένειά του, τη βλέπουν και δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να λέτε έναν άνθρωπο φασίστα».

