Βιβλίο Τσίπρα: Ανάρπαστη η «Ιθάκη», πουλήθηκαν ήδη 33.000 αντίτυπα - Τα σχόλια των αναγνωστών

Ανάρπαστο έγινε από την πρώτη κιόλας ημέρα το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα να εξαντλούνται σχεδόν αμέσως, δημιουργώντας ουρές και συνεχείς παραγγελίες σε βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βιβλίο Τσίπρα: Ανάρπαστη η «Ιθάκη», πουλήθηκαν ήδη 33.000 αντίτυπα - Τα σχόλια των αναγνωστών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτογραφίες - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Ένα πρωτοφανές εκδοτικό φαινόμενο σημειώθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα εξαντλήθηκαν σχεδόν άμεσα, δημιουργώντας ουρές αναγνωστών και συνεχείς παραγγελίες σε βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα.

1764082782070-700244603-tsipras.jpg

Ο εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε ότι η ανατύπωση ξεκίνησε ήδη, ώστε το βιβλίο να βρίσκεται ξανά στα ράφια μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Η ζήτηση είναι αδιάκοπη», ανέφεραν άνθρωποι της αγοράς στην κάμερα του Newsbomb, περιγράφοντας εικόνες με κιβώτια νέων αντιτύπων να φτάνουν συνεχώς σε αποθήκες και βιβλιοπωλεία.

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg.jpg

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στα σημεία πώλησης, καταγράφοντας την εικόνα και τις αντιδράσεις του κόσμου. Το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο από απλούς αναγνώστες, αλλά και από επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου, που έσπευσαν να προμηθευτούν μεγάλο αριθμό αντιτύπων, προσπαθώντας να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Ένας κύριος που μόλις είχε αγοράσει πέντε αντίτυπα, εξηγεί: «Πήρα μόνο πέντε βιβλία ενώ ζήτησα δεκαπέντε, έχω βιβλιοπωλεία και τα ζητάει ο κόσμος πολύ».

Η εικόνα αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές. Άλλος βιβλιοπώλης που είχε στα χέρια του δύο αντίτυπα σημείωσε: «Έχω κάνει αρκετές παραγγελίες. Πήρα χθες κάποια και σήμερα αγόρασα δύο βιβλία γιατί έχω βιβλιοπωλείο».

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Οι παραγγελίες φαίνεται πως ανανεώνονταν συνεχώς, με τους επαγγελματίες να λένε ότι ο ρυθμός ζήτησης ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Ανάμεσα στους πρώτους αναγνώστες ήταν και ένας κύριος που είχε ήδη ξεφυλλίσει ορισμένες σελίδες του βιβλίου. Όπως δήλωσε: «Έχω διαβάσει λίγα πράγματα από το βιβλίο, έχω πάρει μια ιδέα. Τίποτα ιδιαίτερο δεν είναι, δεν λέει το τι θα κάνουν για το μέλλον, λέει τα παλιά που πέρασαν».

Στάθηκε στο ότι το βιβλίο μοιάζει περισσότερο με μια αναδρομή, παρά με ένα πολιτικό σχέδιο για το αύριο: «Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε ποιον βάζει μέσα στο κόμμα του; Ένα συγγνώμη δεν λέει από ό,τι περιληπτικά είδα».

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Άλλος αναγνώστης όταν ρωτήθηκε αν η αγορά έγινε από περιέργεια ή από ουσιαστικό ενδιαφέρον απάντησε «Θέλω να το διαβάσω. Θέλω να ενημερωθώ. Με ενδιαφέρει όλη η περίοδος που ήταν πρωθυπουργός, λίγο πριν, λίγο μετά».

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Οι συζητήσεις έξω από τον εκδοτικό οίκο περιστρέφονταν γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τις κρίσιμες στιγμές της εποχής εκείνης και την περιέργεια του κόσμου να μάθει πώς ο ίδιος καταγράφει τα γεγονότα.

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Η εξάντληση 33.000 αντιτύπων αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ για ελληνικό πολιτικό βιβλίο. Η δεύτερη ανατύπωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ εκδότες και βιβλιοπώλες εκτιμούν ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή τις επόμενες εβδομάδες.

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), μέσα σε μόλις μία ώρα, ο εκδοτικός οίκος παρέλαβε τέσσερις παλέτες με 432 βιβλία η καθεμία, δηλαδή συνολικά 1.728 νέα αντίτυπα, προκειμένου να καλυφθεί η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Στις εκδόσεις Gutenberg, στην οδό Διδότου στο κέντρο της Αθήνας.

ΤΣΙΠΡΑΣ.jpg

Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 25,20 ευρώ, ενώ σε άλλα βιβλιοπωλεία η τιμή του φτάνει τα 28 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να ξεπεραστεί τις επόμενες ημέρες σε πλατφόρμες μεταπώλησης. Παράλληλα, η «Ιθάκη» κυκλοφορεί και σε audiobook μέσω της πλατφόρμας Bookvoice, με αφήγηση του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, συνολική διάρκεια 27 ώρες και 33 λεπτά και κόστος 19,90 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές για το επεισόδιο με οικογένεια Ισραηλινών

18:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «μάχη» της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει στα 4 τρισ. δολάρια την χρηματιστηριακή αξία της Google

18:45LIFESTYLE

Eurovision: Μυστήριο γύρω από την αποχώρηση της Σλοβενίας

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Γκούντρουν Μολντενάουερ, πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος, άρχισα να φωνάζω», λέει θύμα για τον «δράκο»

18:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Λάζαρος Ρότα παραμένει «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2030

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Η δασκάλα ζητούσε από τους αστυνομικούς να καλέσουν και να επιπλήξουν τους γονείς του 6χρονου - Ο ρόλος του πνευματικού της

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πάτρας - Ένας τραυματίας

18:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε Live - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στη λεωφόρο Συγγρού - Εικόνες και βίντεο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επέστρεψε στο Ισραήλ

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – «Ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στην εντατική 12χρονο αγόρι με εγκαύματα από οινόπνευμα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου», λέει η κόρη της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Δύο ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους και δύο διασώθηκαν στο υψηλότερο βουνό της χώρας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Προσαγωγές για επίθεση σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η FIBA ανακοίνωσε νέο τρόπο διαμόρφωσης του World Ranking – Η θέση της Ελλάδας

17:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Το μολύβι θα νικήσει τη μηχανή;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προσευχόταν πριν ξεψυχήσει η 75χρονη - Έψελνε το «Πάτερ Ημών»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελα στο Τορίνο για τον 18χρονο Μάριο: «Έγινε το δεύτερο χειρουργείο, άνοιξε τα μάτια του»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στη λεωφόρο Συγγρού - Εικόνες και βίντεο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου», λέει η κόρη της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE η μισή Ελλάδα - Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές για το επεισόδιο με οικογένεια Ισραηλινών

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: Επτά δολοφονημένες γυναίκες στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας μέσω AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ