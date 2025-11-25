Βιβλίο Τσίπρα: Ανάρπαστη η «Ιθάκη», πουλήθηκαν ήδη 33.000 αντίτυπα - Τα σχόλια των αναγνωστών

Φωτογραφίες - Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Ένα πρωτοφανές εκδοτικό φαινόμενο σημειώθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα εξαντλήθηκαν σχεδόν άμεσα, δημιουργώντας ουρές αναγνωστών και συνεχείς παραγγελίες σε βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα.

Ο εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε ότι η ανατύπωση ξεκίνησε ήδη, ώστε το βιβλίο να βρίσκεται ξανά στα ράφια μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Η ζήτηση είναι αδιάκοπη», ανέφεραν άνθρωποι της αγοράς στην κάμερα του Newsbomb, περιγράφοντας εικόνες με κιβώτια νέων αντιτύπων να φτάνουν συνεχώς σε αποθήκες και βιβλιοπωλεία.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στα σημεία πώλησης, καταγράφοντας την εικόνα και τις αντιδράσεις του κόσμου. Το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο από απλούς αναγνώστες, αλλά και από επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου, που έσπευσαν να προμηθευτούν μεγάλο αριθμό αντιτύπων, προσπαθώντας να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Ένας κύριος που μόλις είχε αγοράσει πέντε αντίτυπα, εξηγεί: «Πήρα μόνο πέντε βιβλία ενώ ζήτησα δεκαπέντε, έχω βιβλιοπωλεία και τα ζητάει ο κόσμος πολύ».

Η εικόνα αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές. Άλλος βιβλιοπώλης που είχε στα χέρια του δύο αντίτυπα σημείωσε: «Έχω κάνει αρκετές παραγγελίες. Πήρα χθες κάποια και σήμερα αγόρασα δύο βιβλία γιατί έχω βιβλιοπωλείο».

Οι παραγγελίες φαίνεται πως ανανεώνονταν συνεχώς, με τους επαγγελματίες να λένε ότι ο ρυθμός ζήτησης ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Ανάμεσα στους πρώτους αναγνώστες ήταν και ένας κύριος που είχε ήδη ξεφυλλίσει ορισμένες σελίδες του βιβλίου. Όπως δήλωσε: «Έχω διαβάσει λίγα πράγματα από το βιβλίο, έχω πάρει μια ιδέα. Τίποτα ιδιαίτερο δεν είναι, δεν λέει το τι θα κάνουν για το μέλλον, λέει τα παλιά που πέρασαν».

Στάθηκε στο ότι το βιβλίο μοιάζει περισσότερο με μια αναδρομή, παρά με ένα πολιτικό σχέδιο για το αύριο: «Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε ποιον βάζει μέσα στο κόμμα του; Ένα συγγνώμη δεν λέει από ό,τι περιληπτικά είδα».

Άλλος αναγνώστης όταν ρωτήθηκε αν η αγορά έγινε από περιέργεια ή από ουσιαστικό ενδιαφέρον απάντησε «Θέλω να το διαβάσω. Θέλω να ενημερωθώ. Με ενδιαφέρει όλη η περίοδος που ήταν πρωθυπουργός, λίγο πριν, λίγο μετά».

Οι συζητήσεις έξω από τον εκδοτικό οίκο περιστρέφονταν γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τις κρίσιμες στιγμές της εποχής εκείνης και την περιέργεια του κόσμου να μάθει πώς ο ίδιος καταγράφει τα γεγονότα.

Η εξάντληση 33.000 αντιτύπων αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ για ελληνικό πολιτικό βιβλίο. Η δεύτερη ανατύπωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ εκδότες και βιβλιοπώλες εκτιμούν ότι η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή τις επόμενες εβδομάδες.

Το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), μέσα σε μόλις μία ώρα, ο εκδοτικός οίκος παρέλαβε τέσσερις παλέτες με 432 βιβλία η καθεμία, δηλαδή συνολικά 1.728 νέα αντίτυπα, προκειμένου να καλυφθεί η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Στις εκδόσεις Gutenberg, στην οδό Διδότου στο κέντρο της Αθήνας.

Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 25,20 ευρώ, ενώ σε άλλα βιβλιοπωλεία η τιμή του φτάνει τα 28 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να ξεπεραστεί τις επόμενες ημέρες σε πλατφόρμες μεταπώλησης. Παράλληλα, η «Ιθάκη» κυκλοφορεί και σε audiobook μέσω της πλατφόρμας Bookvoice, με αφήγηση του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, συνολική διάρκεια 27 ώρες και 33 λεπτά και κόστος 19,90 ευρώ.

