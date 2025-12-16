Η τραγουδίστρια Delarosa «παγιδεύτηκε από παιδικούς φίλους της» πριν δολοφονηθεί σε ενέδρα

Η 22χρονη Μαρία Ντε Λα Ρόσα, μια ανερχόμενη λατίνα τραγουδίστριας γνωστή επαγγελματικά ως «DELAROSA», το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου, στο Λος Άνζτελες, ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο δέχθηκε πυροβολισμούς με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της, από δύο άτομα.

Η κοπέλα δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα, ενώ οι άλλοι δύο που ήταν μαζί της τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τώρα ωστόσο σε μία ανατροπή, δημοσίευμα των Los Angeles Times, αναφέρει πως η επίθεση ήταν σχεδιασμένη από τους φίλους της με σκοπό να τη ληστέψουν.

Η εφημερίδα επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα υποστηρίζει ότι ντεντέκτιβ που χειρίστηκε την υπόθεση ισχυρίστηκε ότι ο Francisco «G Boy» Gaytan και ο φίλος του Benny «Player» Gomez, οι οποίοι γνώριζαν την De La Rosa από την παιδική τους ηλικία, έστησαν την παγίδα στην τραγουδίστρια.

Στην ένορκη κατάθεση της αξιωματικού, αναφέρεται ότι ο Γκάιταν, ο οποίος συνελήφθη είπε στην αστυνομία ότι ήταν ο Γκόμεζ που σχεδίασε να συναντήσει την τραγουδίστρια για «αγορά ναρκωτικών» και ότι ο σκοπός ήταν μόνο να την ληστέψουν.

Και οι δύο είναι σύμφωνα με πληροφορίες μέλη της Bryant Street, μιας συμμορίας του Northridge.

Ο Γκάιταν επέμεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη ληστεία. Ωστόσο, η έρευνα στο κινητό του αποκάλυψε μηνύματα κειμένου προς έναν από τους φερόμενους ως δράστες, τον Eduardo «Active» Lopez.

Το μήνυμα προς τον Λόπεζ, που στάλθηκε πέντε ώρες πριν από τη δολοφονία της De La Rosa, φέρεται να έλεγε: «Πήγαινε να πάρεις μια μάσκα σκι».

Ο Γκόμεζ μίλησε στους ερευνητές μια μέρα μετά το πυροβολισμό. Ισχυρίστηκε ότι μιλούσε με την τραγουδίστρια έξω από το διαμέρισμα όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ και πως έμαθε για τον θάνατό της από τη μητέρα της την επόμενη μέρα.

Οι κάμερες παρακολούθησης από το κοντινό κτίριο διαμερισμάτων ωστόσο τον διέψευσαν, δείχνοντας τον Γκόμεζ να μιλάει με τον Λόπεζ και τον δεύτερο φερόμενο ως δράστη λίγα δευτερόλεπτα πριν η τραγουδίστρια σταματήσει το αυτοκίνητο κοντά τους, σχηματίζοντας το σήμα της συμμορίας Bryant Street, ενώ οι άλλοι δύο χάνονται στο σοκάκι.

Την ώρα που η Ντε Λα Ρόσα μιλάει με τον Γκόμεζ στο αυτοκίνητο, οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμφανίζονται από το σοκάκι με ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι.

Μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα άτομο, πιθανώς τον Γκόμεζ, να λέει: «Γιατί τους πυροβόλησες, ηλίθιε;»

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, οι φερόμενοι ως δράστες έκρυψαν τα όπλα τους σε ένα φορτηγάκι πριν μπουν στο αυτοκίνητο του Γκάιταν, όπου αυτός τους επέπληξε, αποκαλώντας τους ηλίθιους και λέγοντάς τους: «Σας είπα πώς να το κάνετε να φαίνεται».

Ο Λόπεζ και ο άλλος φερόμενος ως δράστης διέφυγαν, πιθανότατα προς το Μεξικό, αναφέρει η κατάθεση της αξιωματικού.

Γκάιταν και ο Γκόμεζ κρατούνται χωρίς εγγύηση μετά τη σύλληψή τους, κατηγορούμενοι για τα κακουργήματα της δολοφονίας και ληστείας β' βαθμού με επιβαρυντικές περιστάσεις. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν επίσης τις ίδιες κατηγορίες εναντίον του Lopez. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν έχει τεθεί υπό κράτηση, ούτε εάν εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του δεύτερου φερόμενου ως δράστη, του οποίου η τύχη είναι επίσης άγνωστη.