Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

Μεταξύ των άλλων παρεμβάσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, περιλαμβάνονται αλλαγές και στο θέμα της αναβολής στράτευσης.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις σχετικά με το καθεστώς χορήγησης των αναβολών κατάταξης και εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, οι οποίες οδηγούν σε αυστηρό πλαίσιο.

Η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών θα είναι:

ν+2 για φοιτητές ΑΕΙ (δηλαδή δύο ακόμη έτη μετά την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών)

30ό έτος ηλικίας για υποψήφιους διδάκτορες

22ο έτος ηλικίας για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τι αλλαγές θα υπάρξουν για τις αναβολές στράτευσης

Στο νέο νομοσχέδιο ορίζεται το νέο πλαίσιο αναβολών αλλά και οι αλλαγές που θα γίνουν στην στρατιωτική θητεία.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, ο υπέρογκος αριθμός απαλλαγών για λόγους υγείας (30,000 μόλις την τελευταία τριετία) και ανυπότακτων (άνω των 36,000 σωρευτικά το 2025) επιβάλλουν τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση αυστηροποιείται:

το πλαίσιο χορήγησης απαλλαγών για προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης (έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ),

(έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ), το πλαίσιο χορήγησης αναβολών για κατοίκους εξωτερικού (χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία),

(χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία), καθώς και αυτό εξαγοράς της θητείας (40ο έτος προς 1.500 € /μήνα με πρόβλεψη χρόνου μετάβασης).

Επιπλέον, εξορθολογίζεται η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών (ν+2 έτη για ΑΕΙ, 30ό έτος για υποψήφιους διδάκτορες, 22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης Πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 9μηνη θητεία.

Αντιδράσεις φοιτητών

Οι προαναφερόμενες αλλαγές ήδη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα φοιτητών, κυρίως των ιατρικών σχολών, οι οποίοι καταγγέλουν ότι το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που επηρεάζουν το μέλλον και την ακαδημαϊκή – ερευνητική τους πορεία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Π.Α.Σ.Π. Ιατρικής του ΕΚΠΑ, με την κατάργηση διατάξεων που διασφάλιζαν τη συνέχιση της ειδικότητας, ακόμη και μετά τη λήξη της αναβολής, οι νέοι γιατροί κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την πλευρά της η Πανσπουδαστική αναφέρει μεταξύ άλλων:

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει την κατάπτυστη πρόταση για κατάργηση του άρθρου που προβλέπει αναβολή στράτευσης για την έναρξη της ειδικότητας! Δηλαδή γίνεται υποχρεωτική η πλήρωση της θητείας το αργότερο έως τα 27!!!

Το γεγονός αυτό για τους φοιτητές Ιατρικής σημαίνει για πολλούς συναδέλφους την διακοπή της ειδικότητας τους, σημαίνει καθυστέρηση της επαγγελματικής εξέλιξης και απώλεια – καθυστέρηση της θέσης στο ΕΣΥ.

