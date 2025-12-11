Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για κατάταξη μετά το ν+2

Στην αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης αναβολών προχωράει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με τις αλλαγές να προκαλούν σημαντικές αντιδράσεις από τους φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετήσουν τη θητεία τους μετά τη λήξη των ν+2 ετών σπουδών τους.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών θα είναι:

ν+2 για φοιτητές ΑΕΙ

30ό έτος ηλικίας για υποψήφιους διδάκτορες

22ο έτος ηλικίας για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνεται ότι ο υπέρογκος αριθμός απαλλαγών για λόγους υγείας (30,000 μόλις την τελευταία τριετία) και ανυπότακτων (άνω των 36,000 σωρευτικά το 2025) επιβάλλει τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών.

Αντιδράσεις από τους φοιτητές ιατρικής

Οι αλλαγές που φέρνει η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από τους φοιτητές των ιατρικών σχολών, οι οποίοι καταγγέλουν ότι το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίζεις που επηρεάζουν το μέλλον τους και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους πορείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Α.Σ.Π. Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 (που προβλέπεται από το άρθρο 243 του νέου Σ/Ν) οδηγεί καθ’ ερμηνείαν σε:

διακοπή της ειδικότητας με τη λήξη αναβολής,

απώλεια θέσης ειδικευόμενου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

καθυστέρηση στην επαγγελματική εξέλιξή του.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα τόσο για τους υποψήφιους ειδικευόμενους όσο και για την επάρκεια του Ε.Σ.Υ., το οποίο λειτουργεί ήδη με σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό», τονίζουν στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνει ότι «το νέο πλαίσιο μειώνει τη διάρκεια της αναβολής για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (άρθρο 187), ενώ καταργεί τη δυνατότητα αναβολής για τους κατόχους διδακτορικού, οι οποίοι διαπρέπουν σε ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό (άρθρο 243). Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ευελιξία που είχαν μέχρι σήμερα οι νέοι επιστήμονες να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα οδηγούνται στο αδιέξοδο ερευνητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε κορυφαία διεθνή κέντρα, ενισχύοντας το brain-drain και αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ελληνική ερευνητική κοινότητα».

Οι αλλαγές αναλυτικά

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι για τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών, αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης απαλλαγών.

Προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης: έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α' ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ

έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α' ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ Κάτοικοι εξωτερικού: χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία

χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία Εξαγορά της θητείας: 40ο έτος προς 1.500 € /μήνα με πρόβλεψη χρόνου μετάβασης.

Αναβολές για λόγους σπουδών

Επιπλέον, εξορθολογίζεται η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών (ν+2 έτη για ΑΕΙ, 30ό έτος για υποψήφιους διδάκτορες, 22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης Πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 9μηνη θητεία.

Τέσσερις ΕΣΣΟ αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Αναφορικά με το νέο μοντέλο θητείας, προβλέπεται η Κατανομή του συνόλου των στρατευσίμων σε τέσσερις ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος) αποκλειστικά στο Στρατό Ξηράς καταρχάς και με μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού – ειδικοτήτων στο ΠΝ και στην ΠΑ.

Η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει εξομοιωτή βολών, χειρισμό DRONE και οριζόντιες δεξιότητες (Πρώτες Βοήθειες, Πολ. Προστασία). Θα ακολουθεί η Ειδική Εκπαίδευση που θα διαρκεί 4 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει, εκτός από τις 31 ειδικότητες, και 21 δεξιότητες στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων και, κατόπιν, 12 εβδομάδες επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής Ετοιμότητας. Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.

