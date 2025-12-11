Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για κατάταξη μετά το ν+2

Τι προβλέπεται από το νέο πλαίσιο χορήγησης αναβολών - «Η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα τόσο για τους υποψήφιους ειδικευόμενους όσο και για την επάρκεια του Ε.Σ.Υ., το οποίο λειτουργεί ήδη με σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό», τονίζουν φοιτητές της σχολής Ιατρικής του ΕΚΠΑ

Newsbomb

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για κατάταξη μετά το ν+2
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης αναβολών προχωράει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με τις αλλαγές να προκαλούν σημαντικές αντιδράσεις από τους φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετήσουν τη θητεία τους μετά τη λήξη των ν+2 ετών σπουδών τους.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών θα είναι:

  • ν+2 για φοιτητές ΑΕΙ
  • 30ό έτος ηλικίας για υποψήφιους διδάκτορες
  • 22ο έτος ηλικίας για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνεται ότι ο υπέρογκος αριθμός απαλλαγών για λόγους υγείας (30,000 μόλις την τελευταία τριετία) και ανυπότακτων (άνω των 36,000 σωρευτικά το 2025) επιβάλλει τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών.

Αντιδράσεις από τους φοιτητές ιατρικής

Οι αλλαγές που φέρνει η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από τους φοιτητές των ιατρικών σχολών, οι οποίοι καταγγέλουν ότι το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίζεις που επηρεάζουν το μέλλον τους και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους πορείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Α.Σ.Π. Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 (που προβλέπεται από το άρθρο 243 του νέου Σ/Ν) οδηγεί καθ’ ερμηνείαν σε:

  • διακοπή της ειδικότητας με τη λήξη αναβολής,
  • απώλεια θέσης ειδικευόμενου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
  • καθυστέρηση στην επαγγελματική εξέλιξή του.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα τόσο για τους υποψήφιους ειδικευόμενους όσο και για την επάρκεια του Ε.Σ.Υ., το οποίο λειτουργεί ήδη με σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό», τονίζουν στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνει ότι «το νέο πλαίσιο μειώνει τη διάρκεια της αναβολής για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (άρθρο 187), ενώ καταργεί τη δυνατότητα αναβολής για τους κατόχους διδακτορικού, οι οποίοι διαπρέπουν σε ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό (άρθρο 243). Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ευελιξία που είχαν μέχρι σήμερα οι νέοι επιστήμονες να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα οδηγούνται στο αδιέξοδο ερευνητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε κορυφαία διεθνή κέντρα, ενισχύοντας το brain-drain και αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ελληνική ερευνητική κοινότητα».

Οι αλλαγές αναλυτικά

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι για τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης των αναβολών, αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης απαλλαγών.

  • Προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης: έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α' ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ
  • Κάτοικοι εξωτερικού: χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία
  • Εξαγορά της θητείας: 40ο έτος προς 1.500 € /μήνα με πρόβλεψη χρόνου μετάβασης.

Αναβολές για λόγους σπουδών

Επιπλέον, εξορθολογίζεται η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών (ν+2 έτη για ΑΕΙ, 30ό έτος για υποψήφιους διδάκτορες, 22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης Πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 9μηνη θητεία.

Τέσσερις ΕΣΣΟ αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Αναφορικά με το νέο μοντέλο θητείας, προβλέπεται η Κατανομή του συνόλου των στρατευσίμων σε τέσσερις ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος) αποκλειστικά στο Στρατό Ξηράς καταρχάς και με μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού – ειδικοτήτων στο ΠΝ και στην ΠΑ.

Η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει εξομοιωτή βολών, χειρισμό DRONE και οριζόντιες δεξιότητες (Πρώτες Βοήθειες, Πολ. Προστασία). Θα ακολουθεί η Ειδική Εκπαίδευση που θα διαρκεί 4 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει, εκτός από τις 31 ειδικότητες, και 21 δεξιότητες στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων και, κατόπιν, 12 εβδομάδες επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής Ετοιμότητας. Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΚΟΣΜΟΣ

Boυλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 Πιο Παραδεισένιες του Πλανήτη»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

«Κάτω από τις Πυραμίδες κρύβεται ολόκληρη μεγαλούπολη»: Επιστήμονας ανατρέπει όλα όσα ξέραμε

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN γεμίζει τα Χριστούγεννα με δώρα και μεγάλες εκπλήξεις!

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Το Giant Heart της Novibet δίνει ζωή σε μία ακόμα παιδική χαρά του Δήμου Κηφισιάς

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ανήλικης συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

14:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια το πλάνο Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ θέλει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό ως επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα

14:25ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης στο myHealth App

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε» - Ικανοποίηση στο γραφείο του Αλέξη Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Λουγκάνο της Ελβετίας θέλει να γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των crypto

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές λόγω των κινητοποιήσεων»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Το city-break στο Βουκουρέστι που το έζησα σαν ντόπιος με ένα snap

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος μετρό Θεσσαλονίκης: Το έχουν χρησιμοποιήσει 27 εκατ. κάτοικοι - 2,4 εκατ. επιβιβάσεις κάθε μήνα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης των πληγέντων για Μάτι και Μάνδρα - Σύνταξη 1.700 ευρώ

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ράσελ Κρόου, που έλαβε Όσκαρ για το Gladiator, αποδομεί τον Μονομάχο ΙΙ και τονίζει: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίζει...»

13:31LIFESTYLE

Ευχάριστα τα νέα για την υγεία του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου - «Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και στο Εφετείο - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη» - Τι έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Εισαγγελέα στέλνει τον Ξυλούρη η Νέα Δημοκρατία για «περιφρόνηση προς τη διαδικασία»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ