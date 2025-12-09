Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Χούπης αναμένεται να προτεραιοποιήσει εκ νέου τις προτεραιότητες για αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE μέχρι του ποσού των 787,6 εκατ. ευρώ

Μάκης Πολλάτος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Eurokinissi
Λίγα 24ωρα αφού έγινε γνωστό ότι η Task Force του SAFE (Security Action For Europe) μπλόκαρε το σχέδιο που είχε αποστείλει από 29 Φεβρουαρίου το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χρηματοδότηση 22 εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισ. ευρώ ζητώντας από την Αθήνα ένα ένα πλάνο για αγορά όπλων μέχρι του ποσού των 787.669.283 εκατ. ευρώ, στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να συζητηθεί η νέα ιεράρχηση των εξοπλιστικών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του SAFE.

Τη σχετική παρουσίαση αναμένεται να κάνει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης.

Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης που είχε αποσταλεί στις Βρυξέλλες και απορρίφθηκε ευγενικά από την Task Force του SAFE, περιλαμβάνονταν 22 προγράμματα αγοράς ή χρηματοδότησης οπλικών συστημάτων ως ακολούθως.

Αυτά είναι τα 22 προγράμματα για τα οποία η Αθήνα ζητούσε χρηματοδότηση ύψους 2,819 δισ. ευρώ από τις Βρυξέλλες

Προμήθεια επικοινωνιακού δορυφόρου από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία (€400 εκατ), μη επανδρωμένα anti-drone οχήματα τύπου «Κένταυρος» (€120 εκατ), UAV's τα οποία σχεδιαζόταν να αποκτηθούν με διακρατικές συμφωνίες (€100 εκατ), σύστημα διοίκησης και ελέγχου συμβατό με ευρυζωνικά δίκτυα (70 εκατ), κρυπτοσυσκευές (€35 εκατ), δορυφόροι mini cubes (€80 εκατ), radar έγκαιρης προειδοποίησης (€230 εκατ), αντιαεροπορικά βλήματα (€100 εκατ), subsurface επανδρωμένα και μη επανδρωμένα σκάφη (€150 εκατ), κατευθυνόμενα βλήματα εδάφους-εδάφους (€140 εκατ), σύστημα κατασκευής drone «Μορφέας» (€36 εκατ), περιπλανώμενα πυρομαχικά για ειδικές δυνάμεις (€30 εκατ), αντιπλοϊκά βλήματα (€100 εκατ), πύραυλοι πυροβολικού (€80 εκατ), διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης (€70 εκατ), αναβάθμιση ρουκετών 122 χιλιοστών (€90 εκατ), εξοπλισμός μαχητή (€110 εκατ), προμήθεια 38 τορπιλών βαρέως τύπου (€100 εκατ), προμήθεια κατευθυνομένων βλήματων RAM για τις φρεγάτες FDI (€63 εκατ), βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών (€20 εκατ), Camcopter S-100 (€45 εκατ), απόκτηση ναυτικών πυραύλων cruise (€450 εκατ) και πρόσκτηση οχημάτων γενικής χρήσης (€200 εκατ).

Αυτά είναι τα 22 προγράμματα για τα οποία το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας διεκδικούσε χρηματοδότηση ύψους 2,819 δισ. ευρώ από το SAFE, όμως οι Βρυξέλλες απάντησαν γραπτώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση από το εγκριθέν ποσό των 787.669.283 ευρώ και ζήτησαν από την Αθήνα να στείλει ξανά την ελληνική πρόταση στο σύνολό της ιεραρχώντας εκ νέου τα προγράμματα για τα οποία θα υπάρξει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Σχολιάζοντας και απαντώντας στο ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απέστειλε στις 29 Νοεμβρίου το σχέδιο με τα 22 προγράμματα που η Αθήνα φιλοδοξούσε να χρηματοδοτηθούν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της, η Task Force του SAFE απέστειλε απαντητική επιστολή στις 5 Δεκεμβρίου αναφέροντας ότι το ελληνικό επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να επαναποσταλεί με οροφή το συνολικό ποσό των 787.669.283 ευρώ.

Στον τελικό κατάλογο με τα 22 προγράμματα που το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητούσε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, ο συνολικός προϋπολογισμός ακολουθούσε τη λογική του «overbooking» φτάνοντας τα 2,819 δισ. ευρώ, αφού οι στρατιωτικές υπηρεσίες του Πενταγώνου επιχείρησαν a priori να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από το αναλογούν για την Ελλάδα ποσό, δηλώνοντας υποψηφιότητα για χρηματοδότηση ελληνικών προγραμμάτων σε περίπτωση που άλλα προγράμματα αμυντικών εξοπλισμών από άλλες χώρες της ΕΕ απορριφθούν και έτσι εξοικονομηθούν κονδύλια. Η λογική αυτή όμως του «overbooking» δεν έγινε αποδεκτή από την Task Force του SAFE που στην απάντησή του ζητά από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συντάξουν ένα νέο πρόγραμμα για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών με οροφή τα 787.669.283 ευρώ.

Επιπλέον, η γραμματεία του SAFE ζητά από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τεκμηριώσει πώς θα υλοποιηθούν όσα από τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση προγράμματα είναι μοναδιαία, δηλαδή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μόνο από την Ελληνική Δημοκρατία, χωρίς τη συνδρομή άλλων χωρών μελών της ΕΕ.

Δείτε το έγγραφο του Task Force του SAFE με το οποίο οι Βρυξέλλες μπλοκάρουν το προτεινόμενο από την Αθήνα σχέδιο των 22 αμυντικών εξοπλισμών, συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισ. ευρώ και ζητούν από την Αθήνα να επανυποβάλλει πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 787.669.283 ευρώ.

SAFE; task force SAFE

Η επιστολή της Task Force του SAFE με την οποία οι Βρυξέλλες μπλόκαραν το σύνολο του ελληνικού προγράμματος των €2,819 δισ.

