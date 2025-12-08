SAFE: Γιατί οι Βρυξέλλες μπλόκαραν το ελληνικό σχέδιο για αμυντικούς εξοπλισμούς €2,819 δισ.

Για προχειρότητα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη από τις Βρυξέλλες του επενδυτικού πλάνου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το SAFE

Μάκης Πολλάτος

Στιγμιότυπο από ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού τον Σεπτέμβριο του 2024

Μια αναπάντεχη εξέλιξη σημειώθηκε πριν από τρία 24ωρα στις Βρυξέλλες σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο της Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο περιελάμβανε τα προγράμματα αμυντικών εξοπλισμών που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεδίωκε να συμπεριληφθούν και να χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Security Action For Europe).

Σχολιάζοντας και απαντώντας στο ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απέστειλε στις 29 Νοεμβρίου το σχέδιο με τα 22 προγράμματα που η Αθήνα φιλοδοξούσε να χρηματοδοτηθούν μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της, η Task Force του SAFE απέστειλε απαντητική επιστολή στις 5 Δεκεμβρίου αναφέροντας ότι το ελληνικό επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να επαναποσταλεί με οροφή το συνολικό ποσό των 787.669.283 ευρώ.

Στον τελικό κατάλογο με τα 22 προγράμματα που το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητούσε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, ο συνολικός προϋπολογισμός ακολουθούσε τη λογική του «overbooking» φτάνοντας τα 2,819 δισ. ευρώ, αφού οι στρατιωτικές υπηρεσίες του Πενταγώνου επιχείρησαν a priori να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από το αναλογούν για την Ελλάδα ποσό, δηλώνοντας υποψηφιότητα για χρηματοδότηση ελληνικών προγραμμάτων σε περίπτωση που άλλα προγράμματα αμυντικών εξοπλισμών από άλλες χώρες της ΕΕ απορριφθούν και έτσι εξοικονομηθούν κονδύλια. Η λογική αυτή όμως του «overbooking» δεν έγινε αποδεκτή από την Task Force του SAFE που στην απάντησή του ζητά από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συντάξουν ένα νέο πρόγραμμα για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών με οροφή τα 787.669.283 ευρώ.

Επιπλέον, η γραμματεία του SAFE ζητά από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τεκμηριώσει πώς θα υλοποιηθούν όσα από τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση προγράμματα είναι μοναδιαία, δηλαδή σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μόνο από την Ελληνική Δημοκρατία, χωρίς τη συνδρομή άλλων χωρών μελών της ΕΕ.

Δείτε το έγγραφο του Task Force του SAFE με το οποίο οι Βρυξέλλες μπλοκάρουν το προτεινόμενο από την Αθήνα σχέδιο των 22 αμυντικών εξοπλισμών, συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισ. ευρώ και ζητούν από την Αθήνα να επανυποβάλλει πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 787.669.283 ευρώ.

Η επιστολή της Task Force του SAFE με την οποία οι Βρυξέλλες μπλόκαραν το σύνολο του ελληνικού προγράμματος των €2,819 δισ.

Αυτά είναι τα 22 προγράμματα για τα οποία η Αθήνα ζητούσε χρηματοδότηση ύψους 2,819 δισ. ευρώ από τις Βρυξέλλες

Προμήθεια επικοινωνιακού δορυφόρου από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία (€400 εκατ), μη επανδρωμένα anti-drone οχήματα τύπου «Κένταυρος» (€120 εκατ), UAV's τα οποία σχεδιαζόταν να αποκτηθούν με διακρατικές συμφωνίες (€100 εκατ), σύστημα διοίκησης και ελέγχου συμβατό με ευρυζωνικά δίκτυα (70 εκατ), κρυπτοσυσκευές (€35 εκατ), δορυφόροι mini cubes (€80 εκατ), radar έγκαιρης προειδοποίησης (€230 εκατ), αντιαεροπορικά βλήματα (€100 εκατ), subsurface επανδρωμένα και μη επανδρωμένα σκάφη (€150 εκατ), κατευθυνόμενα βλήματα εδάφους-εδάφους (€140 εκατ), σύστημα κατασκευής drone «Μορφέας» (€36 εκατ), περιπλανώμενα πυρομαχικά για ειδικές δυνάμεις (€30 εκατ), αντιπλοϊκά βλήματα (€100 εκατ), πύραυλοι πυροβολικού (€80 εκατ), διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης (€70 εκατ), αναβάθμιση ρουκετών 122 χιλιοστών (€90 εκατ), εξοπλισμός μαχητή (€110 εκατ), προμήθεια 38 τορπιλών βαρέως τύπου (€100 εκατ), προμήθεια κατευθυνομένων βλήματων RAM για τις φρεγάτες FDI (€63 εκατ), βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών (€20 εκατ), Camcopter S-100 (€45 εκατ), απόκτηση ναυτικών πυραύλων cruise (€450 εκατ) και πρόσκτηση οχημάτων γενικής χρήσης (€200 εκατ).

Αυτά είναι τα 22 προγράμματα για τα οποία το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας διεκδικούσε χρηματοδότηση ύψους 2,819 δισ. ευρώ από το SAFE, όμως οι Βρυξέλλες απάντησαν γραπτώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση από το εγκριθέν ποσό των 787.669.283 ευρώ και ζήτησαν από την Αθήνα να στείλει ξανά την ελληνική πρόταση στο σύνολό της ιεραρχώντας εκ νέου τα προγράμματα για τα οποία θα υπάρξει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κεφάλαια.

ΠΑΣΟΚ: Η απόρριψη του επενδυτικού πλάνου για το SAFE δείχνει προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα

«Η απόρριψη από την Ε.Ε. του επενδυτικού πλάνου ύψους 2,9 δισ. ρυρώ που απέστειλε το υπουργείο Εθνικής άμυνας για το SAFE, τόσο για το συνολικό ποσό, όσο και για το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλάνου, αποτελεί αρνητική εξέλιξη και αποδεικνύει την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα με την οποία τοποθετείται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνει σε δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλείας και τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης προσθέτει ότι «παρά τις επίμονες εκκλήσεις του ΠΑΣΟΚ ώστε να υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής σχετικά με το πρόγραμμα SAFE» και «παρά το αίτημά μας να ενημερωθεί -έστω και εκ των υστέρων- η Βουλή για το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής του επενδυτικού πλάνου για το SAFE που έστειλε η Ελλάδα προς έγκριση στην Ε.Ε. και το οποίο… απορρίφθηκε. Παρά τις επίμονες διαμαρτυρίες μας για την επιλογή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις fast track διαδικασίες συζήτησης και έγκρισης εξοπλιστικών προγραμμάτων 1,355 δις ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα».

Και καταλήγει στη δήλωσή του ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ: «Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απαιτεί ενότητα, ομοψυχία και συναίνεση. Απαιτεί, όμως, πρωτίστως διαφάνεια και σεβασμό των διαδικασιών, κοινοβουλευτικών και κοινοτικών. Κάτι που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ δείχνει να υποτιμά διαρκώς».

